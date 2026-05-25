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    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    El nuevo Motorola FIFA edition es un equipo tremendamente sólido y equilibrado. Tienes una pantalla impecable, batería inagotable, la experiencia limpia de Motorola y un chasis muy resistente. ¿Vale la pena ir por esta edición especial? Depende.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    El Mundial de Norteamérica 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y como dicta la tradición de la industria, las marcas auspiciadoras despliegan todo su arsenal. Motorola, amparada por la flamante alianza tecnológica de Lenovo con la FIFA, decidió que su clásico gama media-alta debía ponerse la camiseta. Así llega a nuestras manos el Motorola Edge 70 Fusion FIFA World Cup 26 Collection.

    Ahora, la pregunta del millón: ¿Es un teléfono/compra-sensata o solo un artículo de nicho para los obsesionados con el álbum Panini del Mundial? En La Tercera lo estuvimos probando y te contamos lo que hay más allá del logo dorado y uno que otro ringtone de estadio.

    El diseño: elegante, ligero y resistente

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Lo primero que llama la atención es que, a pesar de la chapa mundialista, el equipo no es una valla publicitaria andante. Motorola apostó por la sobriedad, sumando detalles sutiles bañados en oro de 24K que le dan un toque premium sin caer necesariamente en lo burdo.

    En la mano, la sensación es excelente. Pesa apenas 177 gramos, lo que es ridículamente ligero para un dispositivo de 162.7 mm de alto. Pero no dejes que el peso pluma te engañe: el equipo viene blindado con certificación militar MIL-810H y resistencia al agua IP68/IP69 (soporta sumersión en agua dulce hasta 1.5 metros). Básicamente, si se te cae un “vaso-de-lo-que-sea-encima” celebrando un gol, el teléfono ni se va a enterar.

    La “parafernalia” de software incluye fondos de pantalla exclusivos, el himno oficial del torneo como tono de llamada y una marca de agua en la cámara que promete detectar el color de tu camiseta. Un gimmick simpático para los primeros días, pero que probablemente termines desactivando para volver a la normalidad.

    Pantalla y rendimiento: un mediocampista cumplidor

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Si la idea de la marca es que veas los partidos en el teléfono mientras vas en el Metro, necesitan una buena pantalla. Y aquí el Edge 70 Fusion cumple con creces: un panel pOLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 144Hz, protegido por Gorilla Glass 7i.

    Los colores son vibrantes, los negros son profundos y el brillo da la talla a plena luz del día.

    Bajo ese panel, encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, emparejado con 8 GB de RAM (expandibles por software con RAM Boost hasta 16 GB) y 256 GB de almacenamiento. En simple: este no es un chip de gama alta premium. Es un motor de gama media-alta. Para el 95% de los mortales, abrir aplicaciones, jugar títulos moderados y moverse por el limpio y casi puro Android 16 de Motorola será una experiencia totalmente fluida.

    Las cámaras: la eterna deuda, pero mejorada

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Motorola ha pulido bastante su software fotográfico en los últimos años, aunque sigue un pasito por detrás de los reyes indiscutidos de la fotografía móvil.

    El lente principal (50 MP) hace un trabajo más que decente de día. Las fotos son nítidas, el enfoque es rápido y el sensor maneja bien el rango dinámico sin saturar los colores artificialmente.

    El Ultrawide (13 MP) cumple su función para las infaltables fotos grupales, pero el ruido visual aparece rápidamente cuando baja la luz.

    Y la cámara frontal (32 MP) es más que suficiente para las selfies en el estadio o videollamadas, aunque los algoritmos de IA a veces suavizan un poco de más las texturas del rostro.

    Es un sistema fotográfico competente y resolutivo, pero no esperes ganar un concurso de fotografía con él.

    Autonomía: el verdadero MVP

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Donde Motorola rara vez destiñe es en la batería, y este modelo derechamente anota un golazo. Sus 5.200 mAh son una bestialidad para un teléfono tan delgado. Si eres un usuario promedio -redes sociales, un par de videos, correos y música- vas a llegar a la noche con un 30% o 40% de sobra sin despeinarte.

    Y si necesitas un golpe de energía rápido, el cargador TurboPower de 68W (que, afortunadamente, sigue viniendo en la caja) hace el trabajo pesado en poco más de 40 minutos.

    ¿Vale la pena el Edge 70 Fusión FIFA Edition?

    El Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026 es un equipo tremendamente sólido y equilibrado. Tienes una pantalla impecable, batería inagotable, la experiencia limpia de Motorola y un chasis muy resistente.

    ¿Vale la pena ir por esta edición especial? Depende. Si el fútbol te da lo mismo, te conviene buscar la versión estándar del Edge 70 Fusion y ahorrarte el margen extra del branding oficial. Pero si eres un fanático acérrimo, a punto de completar el álbum del Mundial de Panini y que valora la exclusividad de los detalles de colección y quieres un equipo que funcione sin trabas como tu teléfono principal por los próximos años, es una de las compras más sensatas que puedes hacer hoy. Sin humo y sin marketing: es un teléfono que cumple exactamente lo que promete.

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