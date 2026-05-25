Senapred Antofagasta reporta cortes de luz y agua, daños menores y suspensión de faenas mineras tras sismo 6,9 con epicentro en Calama

El director regional de Senapred Antofagasta, Ricardo Munizaga, entregó este viernes un balance preliminar de las afectaciones provocadas por el sismo de magnitud 6,9 registrado en las cercanías de Calama y que se percibió entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.

La autoridad señaló que las principales complicaciones se concentran en Calama y en comunas del interior de la Región de Antofagasta, especialmente por deslizamientos de material en rutas.

“Mantenemos lo que es monitoreo y coordinación con los distintos organismos, servicios e instituciones acá en la región. Principalmente las afectaciones se han dado en la ciudad de Calama y algunas comunas del interior, como San Pedro de Atacama, esto por algunos rodados y deslizamiento de material que se han producido en algunas rutas que conectan directamente la ciudad con San Pedro de Atacama” , explicó Munizaga en el Canal 24 Horas.

Asimismo, confirmó interrupciones de servicios básicos en Calama, producto de daños asociados al movimiento telúrico.

“Lo que ya se ha mostrado es el corte de luz en la localidad de Calama y también algunas interrupciones del suministro de agua que también afecta a la misma ciudad. Por el momento todos los centros asistenciales, las principales rutas que conectan la región como la infraestructura crítica no sufrió ninguna afectación”, indicó.

Respecto al suministro eléctrico, Munizaga explicó que los cortes responden a trabajos de reparación en parte del tendido afectado.

“Esa cantidad es una afectación que hubo por una parte del tendido y para hacer la reparación o restauración del sistema se hacen cortes para hacer estas operaciones. El polígono que ahora está afectado con estas 27 mil personas, que están dentro de las reparaciones de la línea”, detalló.

En cuanto al servicio de agua potable, la autoridad sostuvo que existe una rotura en parte de la red de abastecimiento de Calama.

“Hay una rotura en una de las líneas de abastecimiento de la ciudad de Calama y eso se trabaja con Aguas Antofagasta para poder reparar ese ducto . Hasta el momento, hay entre 3 mil a 4 mil clientes que se podrían ver afectados, pero hay una línea de suministro alternativa” , afirmó.

Munizaga además señaló que se registraron daños menores en algunas viviendas antiguas de la zona.

“Sí ha habido algunas afectaciones menores en algunas estructuras, también con caídas de algunas calaminas en domicilios que son más antiguos en su construcción, pero ninguno de ellos causó afectación total a quienes están ahí. Eso se incluirá en el monitoreo y catastro que hacemos. No tenemos una afectación de mayor connotación”, sostuvo.

La autoridad agregó que continúan las evaluaciones en distintas comunas de la región, en coordinación con municipios y delegaciones provinciales.

“Tenemos nueve comunas, pero las principales son Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, y generalmente las que están colindantes como María Elena y Sierra Gorda. Ahí los municipios con su personal, junto a las delegaciones provinciales, hacen despliegue para hacer el monitoreo”, explicó.

Respecto a las faenas mineras, Senapred indicó que las empresas activaron sus protocolos preventivos y suspendieron temporalmente algunas operaciones para revisar instalaciones.

“Las mineras acá tienen un protocolo especial que tienen las empresas de la gran minería y todas las mineras los activaron. En algunas instalaciones hubo deslizamientos en zonas productivas y se interrumpieron las labores para poder un chequeo de estas instalaciones” , indicó.

Con todo, Munizaga recalcó que hasta el momento no existen reportes de personas lesionadas ni emergencias de mayor gravedad asociadas al sismo.

“No tenemos reporte de personas lesionadas y la autoridad competente realiza las evaluaciones para ver si hay alguna afectación mayor, pero por el momento no tenemos ningún otro evento que pueda afectar de mayor forma”, cerró.