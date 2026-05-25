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    Temblor de magnitud 6,9 en cercanías de Calama se percibe en cuatro regiones del norte

    Preliminarmente, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, y al menos cinco réplicas en la misma zona donde se situó el primer movimiento telúrico.

    Por 
    Roberto Martínez

    La tarde de este lunes se registró un sismo de mediana intensidad, que fue percibido en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

    Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 17.52 horas, y fue de magnitud 6,9.

    Asimismo, el epicentro se situó a 20 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama, mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 114 kilómetros.

    Preliminarmente, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, y al menos cinco réplicas (de magnitudes 4.3, 4.2, 3.9, 3.4 y 3.4) en la misma zona donde se situó el primer movimiento telúrico.

    Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

    Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

    De acuerdo con información de Senapred, el temblor alcanzó su mayor intensidad en la Región de Antofagasta, donde alcanzó a VI Mercalli en comunas como Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Sierra Gorda. En Tarapacá, comunas como Iquique, Alto Hospicio, La Tirana y Pica registraron intensidad V, mientras que en Atacama el movimiento alcanzó hasta IV en localidades como Chañaral y Diego de Almagro.

    A continuación, las intensidades registradas:

    Región de Arica y Parinacota:

    Cuya: V

    Codpa: V

    Arica: IV

    Pocon Chile: IV

    San Miguel de Azapa: IV

    Putre: III

    Región de Tarapacá:

    Alto Hospicio: V

    Iquique: V

    La Tirana: V

    Pica: V

    Pisagua: V

    El Loa: IV

    Camiña: IV

    Pozo Almonte: IV

    Región de Antofagasta:

    Antofagasta: VI

    Tocopilla: VI

    Mejillones: VI

    Sierra Gorda: VI

    San Pedro de Atacama: V

    María Elena: V

    Taltal: III

    Ollagüe: II

    Región de Atacama:

    Chañaral: IV

    Diego de Almagro: IV

    El Salvador: IV

    Copiapó: III

    Tierra Amarilla: III

    Caldera: III

    Más sobre:SismoTemblorAricaTarapacáAntofagastaAtacamaSenapredNacional

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