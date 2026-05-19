SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    En una cita con los 29 servicios de salud del país a su cargo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, hizo una presentación en la que exhibió algunos de los lineamientos que deberían seguir los hospitales chilenos, donde hay incertidumbre por lo que, según dicen puertas adentro, es un proceso marcado por la falta de información.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Alejandra De Lucca V.

    Medidas concretas de eficiencia”.

    Ese es el título de las láminas 11 y 12 de la presentación que le hizo el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, a los directivos de los 29 Servicios de Salud del país, que son los que tienen a su cargo todos los hospitales de Chile.

    En la cita del 12 de mayo la autoridad presentó estrategias para intentar optimizar la gestión de los recursos en la red pública de salud, en el contexto del ajuste fiscal mandatado por el Ministerio de Hacienda y que en el caso del Minsal se tradujo en un 2,5% de reducción del presupuesto 2026.

    Y aunque el Minsal ha instalado como exitosa la idea de lograr reducir menos que el 3% instruido por Hacienda y que esto no afectará la atención de pacientes, lo cierto es que trabajadores sanitarios y diversos parlamentarios han expresado sus reparos a la reducción presupuestaria.

    “En promedio, los ajustes representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales“, sostuvo la ministra de Salud, May Chomali, en un comunicado que intentaba aplacar el descontento y que al mismo tiempo ejemplificaba con algunos hospitales la reducción: el Sótero del Río debe rebajar $ 3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operacional. Para el Hospital del Salvador el ajuste es de $ 2.757 millones, equivalente al 1,4% de su presupuesto, y en el Hospital Regional de Antofagasta el ajuste es de $ 2.049 millones, equivalente al 1,2% de sus recursos.

    Acorde a lo expresado por el comunicado del Minsal, “estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”. El lineamiento apunta a los subtítulos presupuestarios 21, 22 y 24, que son los que corresponden, resumidamente, a recursos humanos, bienes y servicios, y atención primaria de salud.

    En ello, de hecho, se enfoca la presentación que el subsecretario Montt hizo a los servicios ese 12 de mayo, la que primero paneó la ejecución presupuestaria del Minsal al primer trimestre, la que se dijo alcanzó el 32%. Ese día, en otras cosas, también se señaló que el gasto operacional de los servicios de salud ha aumentado un 3,9% respecto de la ejecución del mismo mes de 2025.

    Del mismo modo, se intentó recalcar que el recorte no afecta la dotación asistencial, que no afecta la atención de pacientes, que no elimina programas del Minsal y que sólo busca eficiencia en recursos humanos y en bienes y servicios.

    En tal sentido, se especificó que 83.935 millones de pesos de rebaja equivalían a gestión de ausentismo y recursos humanos, que 99.806 millones de pesos a eficiencia en compras y procesos logísticos y de abastecimiento, y 18.856 millones de pesos a programas no asociados a actividad.

    Más en específico, en la lámina de medidas concretas de eficiencia en gestión de personas el Minsal dividió en cuatro aspectos las recomendaciones. La primera de ellas es sobre el control de ausentimos y ahí se establece un seguimiento mensual de licencias médicas cortas y reiteradas; aplicar descuentos por licencias médicas rechazadas y reducidas, una vez que Compin se pronuncie sobre la apelación; gestión de los casos de funcionarios con más de 180 días de licencia médica; cierre de sumarios por mal uso de licencias; y coordinar acciones preventivas con la mutualidad correspondiente.

    Sobre horas extraordinarias, se establece, entre otras cosas, focalizar la autorización de horas extraordinarias en las áreas clínicas; o priorizar el tiempo compensatorio por sobre el pago de horas extraordinarias.

    Por otro lado, se abordan los convenios con personas naturales. Ahí se señala la priorización del uso eficiente del Plan de Reforzamiento Transitorio, gestionando el traspaso desde la compra de servicios; disminuir los honorarios administrativos; o identificar cargos vacantes cubiertos por honorarios para proveerlos con la dotación disponible. Sobre suplencias y reemplazos, en tanto, se delinea priorizar unidades clínicas, urgencia y turnos 24/7; que el reemplazo debe corresponder a la misma unidad y causal; que no se deben reemplazar cometidos y comisiones salvo excepción fundada; que se deben programar feriados acumulados y permisos compensatorios; y evitar autorizaciones extemporáneas.

    Luego se abordan las medidas de eficiencia en gestión de bienes y servicios. Entre otras cosas, se sugiere pivilegiar el convenio marco, intermediación de Cenabast y compras coordinadas por macrozonas para generar economías de escala, así como que el trato directo debe ser excepcional y fundado por escrito. También se propone avanzar en la estandarización de insumos para cirugías y nomenclatura estándar de dispositivos médicos.

    Hay medidas incluso para servicios básicos y de apoyo, donde entre otras cosas, se sugiere revisar la tarifa vigente de electricidad. En cuanto a medicamentos e insumos, la instrucción del Minsal es mejorar la programación y disminución de compras extraordinarias.

    Por otra parte, en lo referido a compra de servicios de personal se estableció el recurrir a ellas en casos críticos asociados a continuidad de atención y sólo si se agotaron todas las instancias en la programación de horas institucionales y del plan de refuerzo transitorio, además de otras medidas en torno a interoperabilidad de bodegas y control y trazabilidad del gasto.

    Hospitales en vilo

    Según se ha determinado en el Minsal, los encargados de diseñar, bajar y aplicar las medidas de ajuste son los servicios de salud y luego, los hospitales.

    El tema es que según reportan voces de diversos hospitales consultados por este medio, ni los servicios han sido proactivos en hacerles una bajada sobre cómo se deberían realizar los ajustes, ni el ministerio al exigirle a los servicios que lo hagan. Resumidamente, dicen, lo conversado en la cita de ese 12 de mayo entre el subsecretario y los directivos de servicios de salud no ha llegado hasta donde debe llegar.

    Solo se ha dicho que esto debe ser en base a la propia realidad de cada hospital, pero no ha habido directrices claras”, resumen en uno de los hospitales más grandes de la Región Metropolitana. En otro añaden que el principal problema de todo este proceso es que hubo un gran anuncio de una reducción del 2,5% de presupuesto del Minsal sin una bajada clara a los recintos sanitarios, que es donde es necesaria la información. “Genera incertidumbre y espacio para reclamos de gremios y los propios usuarios”, dice un directivo.

    Al respecto, Francisca Crispi, presidenta del Colmed Santiago, señala que “existe una contradicción evidente: el gobierno afirma que los recortes no afectarán la atención, pero el decreto de Hacienda demuestra lo contrario. La reducción presupuestaria implica que no se financiarán más de 26 mil hospitalizaciones en la red pública, además de recortes en personal, insumos, equipamiento e inversiones, entre otros ámbitos. Por ejemplo, quitar financiamiento de más de $ 2.500 millones a hospitales críticos en Santiago como el Hospital Sótero del Río y el Hospital del Salvador, afectará la atención de sus pacientes de manera ineludible”.

    Y añade: “La Atención Primaria también se ve impactada, con un recorte superior a $ 18 mil millones. Esta medida no responde a criterios de eficiencia: solo precariza las condiciones en que se atiende a los pacientes del sistema público. Los pacientes no pueden pagar el déficit fiscal”.

    Más sobre:SaludMinsalReducción presupuestariaHaciendaServicios de SaludHospitales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    Lo más leído

    1.
    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    “Fue una decisión ideológica”: exministro Maldonado apoya que ex penal Punta Peuco vuelva a ser una cárcel especial

    2.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    3.
    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    4.
    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    5.
    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    El panel blindado de Kast y el millonario aporte de Matthei: las observaciones del Servel a los gastos de la presidencial

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses
    Chile

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Padre de menor de edad que cayó de piso 11 en Las Condes queda detenido en tránsito

    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada
    Negocios

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Informe Subtel al primer trimestre: Los dos principales actores de internet fijo pierden terreno a manos de Mundo y Entel

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”
    Cultura y entretención

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia
    Mundo

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    EE.UU. sanciona a 11 miembros del régimen cubano y endurece presión contra La Habana

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60