SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tomás Vodanovic: “Si esta reforma quiere estabilidad tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno”

    En el programa de streaming de La Tercera, el alcalde de Maipú y militante del Frente Amplio acusó que el Ejecutivo no ha considerado propuestas del sector. "Espero que el espíritu político que predomina más en Chile Vamos gane terreno en este gobierno", planteó, agregando que el proceso que está atravesando Republicanos es similar al que le ocurrió al FA en un inicio como gobierno.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), fue uno de los alcaldes de oposición que se reunieron la semana pasada con el Presidente José Antonio Kast para analizar materias como la megarreforma, iniciativa que, según plantea, afectaría a los municipios.

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por la editora general, Gloria Faúndez, y el periodista y conductor Rodrigo Álvarez, Vodanovic detalla por qué se sintieron decepcionados tras el encuentro y defiende el rol del sector ante el proyecto emblema del Ejecutivo.

    A la salida del encuentro con el Presidente, las caras no fueron muy felices.

    Por definición los alcaldes somos sujetos políticos colaboradores, estamos un poco diseñados para trabajar en conjunto al gobierno de turno, empujar proyectos que vayan a nuestras comunas y tratamos de abstraernos un poco del debate nacional, de la controversia, pero se nos ha puesto en un escenario que es complejo. Estamos viendo que lamentablemente el gobierno está disponiendo de ciertas propuestas o políticas públicas que van a afectar gravemente el funcionamiento de los municipios sin haber tenido antes espacios de conversación, de búsqueda de soluciones en conjunto.

    En el tema de excepción de contribuciones, ¿vio recepción del Mandatario?

    No mucho. Quiero agradecer de todas formas. Hemos logrado sostener un diálogo político fluido con Sebastián Figueroa, subsecretario de Desarrollo Regional. El mismo Presidente se abrió a tener una instancia con alcaldes (...) El tema es que más allá del tiempo y el ejercicio de oír nuestras propuestas, fueron poco acogidas y escuchadas. Por ejemplo, planteamos la necesidad de bajarle la urgencia al proyecto para poder buscar otro tipo de soluciones.

    El Presidente quiso calmar las aguas diciendo que va a haber compensación al Fondo Común Municipal vía Presupuesto. ¿No los deja tranquilos?

    Evidentemente no nos deja tranquilos porque es una discusión año a año y se puede llegar a un acuerdo un año, pero no el siguiente. No le da una estabilidad al sistema de financiamiento municipal. Por otro lado, lo que se va a compensar son los recursos del Fondo Común Municipal, no los ingresos propios de cada comuna.

    Dijo que no han sido escuchados.

    Hay servicios que se van a ver gravemente mermados por un recorte presupuestario que yo creo que se podría optimizar de otra forma si existiese un tiempo de conversación, de revisión rigurosa y no esta urgencia donde se quiere evitar cualquier tipo de debate, pasar la aplanadora lo más rápido posible y dictaminar medidas que no han dimensionado el efecto que tienen.

    ¿Es pasar la aplanadora?

    Yo al menos entiendo la política de otra forma (...) Si esta es una reforma que quiere generar estabilidad, incentivo a la inversión, crecimiento económico, tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno. El gobierno tiene que abrirse un poco más a escuchar. Espero que el espíritu político que predomina más en Chile Vamos gane terreno en este gobierno. Fue un proceso propio que le pasó también al Frente Amplio en un inicio. Entramos con una idea de la política un poco idealista, abstracta, mucho más transformadora siquiera, que golpeó con la realidad y finalmente los cuadros del Socialismo Democrático ayudaron también a equilibrar ese balance y generar una política de mayor consenso. Creo que el proceso del Partido Republicano está siendo un poco similar.

    La disposición que usted marca no es la misma del PC y el FA en general.

    No sé si comparto esa tesis...

    Déjeme hacerle el alcance porque había una diputada de su partido en el Zoom que generó el ‘tsunami’ de indicaciones. Y basta ver las declaraciones de la presidenta del FA para señalar que no he escuchado una propuesta, sino más bien un no a la propuesta, que tienen el derecho a criticarla, por cierto.

    Creo que las oposiciones no son oposiciones en bruto, son oposiciones a una forma de ejercer gobierno. Y la forma de ejercer gobierno que ha tenido este gobierno ha forzado ciertas actitudes. Mi actitud el día de hoy sería muy distinta si a nosotros como alcaldes se nos hubiera dicho ‘hay un escenario de estrechez fiscal donde tenemos que optimizar el gasto público, abramos una mesa para ver los espacios donde podemos optimizar ese gasto público y qué medidas podemos implementar’ (...). No nos digan que nuestro ánimo inicial fue de controversia, de pelea, de no abrirse a las propuestas.

    ¿Cómo se sigue ahora? Dice que los sacaron del canal de conversación y que ahora hay que hablar en el Parlamento.

    Estamos en una posición difícil. Me parece que no solo los alcaldes van a ser omitidos en el debate, al menos en la Cámara de Diputados me parece que todo el progresismo va a ser omitido en el debate.

    ¿Es de los que piensan que es muy pronto para poner un liderazgo en el sector o que ya es momento de buscar nombres?

    Cuando la gente exclama eso más que un liderazgo dicen falta un candidato y no es lo mismo. En nuestro sector sí existen liderazgos políticos, sí nos estamos coordinando, pero me parece totalmente anticipado empezar a pensar en eventuales candidatos (...).

    Usted es uno de los más populares en su sector.

    Pero no necesariamente gozar de una popularidad significa tener un liderazgo político ni la preparación necesaria para ejercer un cargo (...) Creo que a mí me falta muchísimo todavía para ser un liderazgo político del sector, me falta muchísima preparación para estar capacitado para dirigir un gobierno. Uno entiende que goza de cierta popularidad por la forma que tenemos quizás de hacer nuestro trabajo, pero eso no me puede distraer. Tengo que mantener mi foco en la obligación que los ciudadanos de Maipú me han dado, que es administrar bien mi municipio y ejercer cierto rol de contribuir al ecosistema político desde la mirada o vocerías que uno puede tener. No creo que me corresponda asumir responsabilidades más allá de eso.

    Más sobre:Desde la RedacciónTomás VodanovicMaipúMegarreformaContribuciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno logra prórroga para implementación de ley de seguridad privada tras dificultades por trámites pendientes

    Más de 1,7 millones de personas activaron subsidio al gas en su primer día

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos

    “Homicidio por omisión”: qué implica la figura penal que la Fiscalía imputa a padre de niña que cayó de edificio en Las Condes

    Guillermo Ramírez: “Me atrevería a decir que la UDI es el partido más leal al gobierno”

    Diplomático checo es hallado muerto tras resultar herido en excursión por sector cordillerano de San José de Maipo

    Lo más leído

    1.
    El factor 21 de mayo: la jugada táctica del gobierno para usar la víspera del feriado en favor del megaproyecto

    El factor 21 de mayo: la jugada táctica del gobierno para usar la víspera del feriado en favor del megaproyecto

    2.
    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    3.
    Parlamentarios de distintas bancadas anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert

    Parlamentarios de distintas bancadas anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert

    4.
    Boric se excusa por ausencia en cuenta pública de Kast e inicia nueva gira en Europa

    Boric se excusa por ausencia en cuenta pública de Kast e inicia nueva gira en Europa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Día del Completo se celebra esta semana: revisa las promociones, ofertas y 2x1

    Gobierno logra prórroga para implementación de ley de seguridad privada tras dificultades por trámites pendientes
    Chile

    Gobierno logra prórroga para implementación de ley de seguridad privada tras dificultades por trámites pendientes

    Más de 1,7 millones de personas activaron subsidio al gas en su primer día

    “Homicidio por omisión”: qué implica la figura penal que la Fiscalía imputa a padre de niña que cayó de edificio en Las Condes

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos
    Negocios

    Ganancias de Ripley descienden 36% a marzo ante menor turismo de compra de argentinos

    Economía chilena retrocede en primer trimestre y expertos reafirman un PIB bajo 2% en 2026

    Gobierno repondrá artículo del Sence en el Senado, pero anticipa que franquicia será reformulada y no eliminada

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre
    El Deportivo

    Colo Colo, la U y la UC toman nota: Gobierno confirma regreso del público visitante para clásicos del segundo semestre

    Carlo Ancelotti le raya la cancha a Neymar tras llamarlo al Mundial: “Quiero ser honesto y claro; jugará si se lo merece”

    El informe arbitral que complica a Cobresal y a la U tras el duelo que sostuvieron en El Salvador por la Liga de Primera

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”
    Cultura y entretención

    Louis Tomlinson: “No quiero ser conocido como el chico que estaba en One Direction y ahora solo hace pop”

    Cómo Los Jaivas rescataron música inédita para los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Un abrazo: escucha el regreso de Planeta No

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia
    Mundo

    Manifestantes y policías se enfrentan en el centro de La Paz y se registran 22 bloqueos en todo Bolivia

    EE.UU. sanciona a 11 miembros del régimen cubano y endurece presión contra La Habana

    Aumento de muertes y heridos en Colombia: Cómo el uso de drones ha transformado la violencia

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60