Tomás Vodanovic: “Si esta reforma quiere estabilidad tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), fue uno de los alcaldes de oposición que se reunieron la semana pasada con el Presidente José Antonio Kast para analizar materias como la megarreforma, iniciativa que, según plantea, afectaría a los municipios.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por la editora general, Gloria Faúndez, y el periodista y conductor Rodrigo Álvarez, Vodanovic detalla por qué se sintieron decepcionados tras el encuentro y defiende el rol del sector ante el proyecto emblema del Ejecutivo.

A la salida del encuentro con el Presidente, las caras no fueron muy felices.

Por definición los alcaldes somos sujetos políticos colaboradores, estamos un poco diseñados para trabajar en conjunto al gobierno de turno, empujar proyectos que vayan a nuestras comunas y tratamos de abstraernos un poco del debate nacional, de la controversia, pero se nos ha puesto en un escenario que es complejo. Estamos viendo que lamentablemente el gobierno está disponiendo de ciertas propuestas o políticas públicas que van a afectar gravemente el funcionamiento de los municipios sin haber tenido antes espacios de conversación, de búsqueda de soluciones en conjunto.

En el tema de excepción de contribuciones, ¿vio recepción del Mandatario?

No mucho. Quiero agradecer de todas formas. Hemos logrado sostener un diálogo político fluido con Sebastián Figueroa, subsecretario de Desarrollo Regional. El mismo Presidente se abrió a tener una instancia con alcaldes (...) El tema es que más allá del tiempo y el ejercicio de oír nuestras propuestas, fueron poco acogidas y escuchadas. Por ejemplo, planteamos la necesidad de bajarle la urgencia al proyecto para poder buscar otro tipo de soluciones.

El Presidente quiso calmar las aguas diciendo que va a haber compensación al Fondo Común Municipal vía Presupuesto. ¿No los deja tranquilos?

Evidentemente no nos deja tranquilos porque es una discusión año a año y se puede llegar a un acuerdo un año, pero no el siguiente. No le da una estabilidad al sistema de financiamiento municipal. Por otro lado, lo que se va a compensar son los recursos del Fondo Común Municipal, no los ingresos propios de cada comuna.

Dijo que no han sido escuchados.

Hay servicios que se van a ver gravemente mermados por un recorte presupuestario que yo creo que se podría optimizar de otra forma si existiese un tiempo de conversación, de revisión rigurosa y no esta urgencia donde se quiere evitar cualquier tipo de debate, pasar la aplanadora lo más rápido posible y dictaminar medidas que no han dimensionado el efecto que tienen.

¿Es pasar la aplanadora?

Yo al menos entiendo la política de otra forma (...) Si esta es una reforma que quiere generar estabilidad, incentivo a la inversión, crecimiento económico, tiene que contar con amplio respaldo, si no, va a ser desechada en el próximo gobierno. El gobierno tiene que abrirse un poco más a escuchar. Espero que el espíritu político que predomina más en Chile Vamos gane terreno en este gobierno. Fue un proceso propio que le pasó también al Frente Amplio en un inicio. Entramos con una idea de la política un poco idealista, abstracta, mucho más transformadora siquiera, que golpeó con la realidad y finalmente los cuadros del Socialismo Democrático ayudaron también a equilibrar ese balance y generar una política de mayor consenso. Creo que el proceso del Partido Republicano está siendo un poco similar.

La disposición que usted marca no es la misma del PC y el FA en general.

No sé si comparto esa tesis...

Déjeme hacerle el alcance porque había una diputada de su partido en el Zoom que generó el ‘tsunami’ de indicaciones. Y basta ver las declaraciones de la presidenta del FA para señalar que no he escuchado una propuesta, sino más bien un no a la propuesta, que tienen el derecho a criticarla, por cierto.

Creo que las oposiciones no son oposiciones en bruto, son oposiciones a una forma de ejercer gobierno. Y la forma de ejercer gobierno que ha tenido este gobierno ha forzado ciertas actitudes. Mi actitud el día de hoy sería muy distinta si a nosotros como alcaldes se nos hubiera dicho ‘hay un escenario de estrechez fiscal donde tenemos que optimizar el gasto público, abramos una mesa para ver los espacios donde podemos optimizar ese gasto público y qué medidas podemos implementar’ (...). No nos digan que nuestro ánimo inicial fue de controversia, de pelea, de no abrirse a las propuestas.

¿Cómo se sigue ahora? Dice que los sacaron del canal de conversación y que ahora hay que hablar en el Parlamento.

Estamos en una posición difícil. Me parece que no solo los alcaldes van a ser omitidos en el debate, al menos en la Cámara de Diputados me parece que todo el progresismo va a ser omitido en el debate.

¿Es de los que piensan que es muy pronto para poner un liderazgo en el sector o que ya es momento de buscar nombres?

Cuando la gente exclama eso más que un liderazgo dicen falta un candidato y no es lo mismo. En nuestro sector sí existen liderazgos políticos, sí nos estamos coordinando, pero me parece totalmente anticipado empezar a pensar en eventuales candidatos (...).

Usted es uno de los más populares en su sector.

Pero no necesariamente gozar de una popularidad significa tener un liderazgo político ni la preparación necesaria para ejercer un cargo (...) Creo que a mí me falta muchísimo todavía para ser un liderazgo político del sector, me falta muchísima preparación para estar capacitado para dirigir un gobierno. Uno entiende que goza de cierta popularidad por la forma que tenemos quizás de hacer nuestro trabajo, pero eso no me puede distraer. Tengo que mantener mi foco en la obligación que los ciudadanos de Maipú me han dado, que es administrar bien mi municipio y ejercer cierto rol de contribuir al ecosistema político desde la mirada o vocerías que uno puede tener. No creo que me corresponda asumir responsabilidades más allá de eso.