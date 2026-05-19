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    Nacional

    Diplomático checo es hallado muerto tras resultar herido en excursión por sector cordillerano de San José de Maipo

    La víctima fue encontraba sin vida y con múltiples lesiones en el sector cordillerano del Morro Los Azules.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    GOPE rescata cuerpo de diplomático checo desde sector cordillerano de San José de Maipo.

    Un diplomático de República Checa fue hallado muerto durante este lunes, luego de haber resultado herido tras salir de excursión por el sector cordillerano de San José de Maipo, en la Región Metropolitana.

    Las diligencias del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros comenzaron la tarde de este lunes, luego de un llamado que solicitaba ayuda para el hombre, quien se desempeñaba como diplomático y jefe de Administración de la Embajada de la República Checa en Chile.

    La denuncia fue realizada por su cónyuge, quien señaló alrededor de las 13 horas, al nivel de emergencias 133 que su esposo salió con dirección al cerro Punta Damas, de la referida comuna.

    La mujer señaló, además, que su esposo logró comunicarse con ella para informarle que sufrió un accidente, que lo lesionó en el sector montañoso y que contaba con escasa señal telefónica.

    Posteriormente, se recibió un mensaje con la ubicación en tiempo real del diplomático, la que se registró en el sector del Morro Los Azules, una zona de difícil acceso debido a su compleja condición geográfica y distante a un kilómetro de su destino inicial.

    Por lo mismo, fue personal de la Prefectura GOPE y de la Prefectura Aeropolicial, las que desplegaron su personal especializado, vía terrestre y aérea, para localizar al hombre.

    Sin embargo, luego de las horas de búsqueda, a eso de las 18:56, se informó que personal GOPE logró dar con el cuerpo del hombre, quien se encontraba fallecido y mantenía múltiples lesiones.

    Desde Carabineros informaron que debido a las condiciones climáticas y de seguridad del terreno, los equipos especializados permanecerán durante la noche en el sector junto al cuerpo del diplomático.

    La extracción vía aérea y terrestre de los restos quedó fijada para las primeras horas de este martes.

    Más sobre:PolicialSan José de MaipoDiplomáticoGOPECarabineros

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