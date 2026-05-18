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    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    El beneficio cuenta con su modalidad tradicional y también su formato automático, que se facilita sin postulaciones de por medio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT. Foto referencial de archivo

    El Subsidio Familiar es uno de los bonos que llegan a los grupos que cumplen con determinados requisitos y cuenta con entrega mensual para los beneficiarios.

    Ambos programas entregan actualmente un monto de $22.007 por cada carga familiar acreditada y una cifra de $44.014 si esta se trata de una persona con discapacidad.

    Revisa a continuación el pago de cada formato del Subsidio Familiar correspondiente a mayo.

    Subsidio Familiar

    El pago mensual del Subsidio Familiar se puede consultar en la plataforma de ChileAtiende, ingresando el RUN, donde también se dispone de los datos de otros programas distribuidos por el Instituto de Previsión Social asignados a la persona.

    Este apoyo económico debe ser solicitado en la respectiva municipalidad y requiere que la personas que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y que no tengan previsión social.

    Los beneficiarios pueden ser madres, padres, guardadores de niños, niñas o adolescentes y personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad de cualquier edad.

    Subsidio Familiar Automático

    Del programa mencionado anteriormente se deriva el llamado Subsidio Familiar Automático, que se facilita sin necesidad de realizar trámites si el grupo familiar cumple con dos condiciones: pertenecer al 40% de menores ingresos de la población según el RSH y tener a un integrante menor de edad.

    Para revisar el depósito del beneficio se debe consultar la página sufautomatico.gob.cl, ingresando el RUN y fecha de nacimiento del menor causante del aporte.

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