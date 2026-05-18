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    Trump afirma que pospone el “ataque programado contra Irán para mañana” a petición de los líderes de Medio Oriente

    La decisión llegó en respuesta a las peticiones del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Andrew Leyden. Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El Presidente Donald Trump anunció el lunes que cancela su plan de atacar Irán el martes, después de que los jefes de tres potencias regionales de Medio Oriente le pidieran que “se abstuviera”.

    En una publicación en Truth Social, Trump afirmó haber informado a los líderes militares estadounidenses de que “NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, en respuesta a las peticiones del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

    El presidente afirmó en la publicación que esos líderes habían pedido que se pospusiera el ataque planeado “ya que se están llevando a cabo negociaciones serias y que, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se llegará a un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Medio Oriente y más allá”.

    “¡Este acuerdo incluirá, y esto es importante, que IRÁN NO RECIBIRÁ ARMAS NUCLEARES!”, escribió Trump.

    El presidente dijo que les comunicó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, que si bien el ataque del martes no se llevó a cabo, debían “estar preparados para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcanzara un acuerdo aceptable”.

    Hegseth viajó a Kentucky el lunes para asistir a un acto político con un candidato republicano a la Cámara de Representantes que desafía al actual representante republicano Thomas Massie, a quien Trump quiere expulsar del Congreso.

    Estados Unidos e Irán se encuentran inmersos en una especie de estancamiento militar y económico centrado en el estrecho de Ormuz, la vital ruta mundial para el transporte de petróleo que se ha visto afectada por bloqueos recíprocos en medio de la guerra, lo que impide el paso de la mayoría de los barcos.

    La batalla por el control del estrecho ha debilitado profundamente un alto el fuego ya de por sí frágil, que comenzó hace casi seis semanas y que nominalmente sigue vigente, aunque se ha visto interrumpido repetidamente por los combates, y Trump dijo la semana pasada que está en “soporte vital”.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpIránMedio Orienteestrecho de Ormuz

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