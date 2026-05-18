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    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Esta semana cuenta con un festivo por la conmemoración del Día de las Glorias Navales.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo. Foto referencial de archivo

    Esta semana cuenta con el siguiente feriado del año, ante la fecha del jueves 21 de mayo, donde se conmemora el Día de las Glorias Navales.

    Se trata del segundo festivo marcado este mes, luego de la celebración del Día del Trabajador que tuvo lugar el 1 de mayo.

    Cómo funciona el comercio el 1 de mayo

    El 1 de mayo no corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que se permite el funcionamiento habitual por parte de los establecimientos del comercio.

    Además, cabe considerar que este jueves no da espacio a un fin de semana largo, por la jornada hábil del viernes 22 de mayo.

    Aquellos que esperen un próximo descanso de tres días deberán esperar hasta el siguiente festivo del lunes 29 de junio, donde se conmemora a San Pedro y San Pablo.

    En tanto, los siguientes feriados irrenunciables llegarán en el marco de las esperadas Fiestas Patrias, los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo. Foto referencial de archivo

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados:

    • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
    • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo (fin de semana largo)
    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosJueves21 de mayoFeriado irrenunciableDía de las Glorias NavalesComercioSupermercadosMallsTiendasRetailHorarioHorarios

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