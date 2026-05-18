Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo. Foto referencial de archivo

Esta semana cuenta con el siguiente feriado del año, ante la fecha del jueves 21 de mayo, donde se conmemora el Día de las Glorias Navales.

Se trata del segundo festivo marcado este mes, luego de la celebración del Día del Trabajador que tuvo lugar el 1 de mayo.

Cómo funciona el comercio el 1 de mayo

El 1 de mayo no corresponde a un feriado irrenunciable, por lo que se permite el funcionamiento habitual por parte de los establecimientos del comercio.

Además, cabe considerar que este jueves no da espacio a un fin de semana largo, por la jornada hábil del viernes 22 de mayo.

Aquellos que esperen un próximo descanso de tres días deberán esperar hasta el siguiente festivo del lunes 29 de junio, donde se conmemora a San Pedro y San Pablo.

En tanto, los siguientes feriados irrenunciables llegarán en el marco de las esperadas Fiestas Patrias, los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo. Foto referencial de archivo

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados: