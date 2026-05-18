La de este lunes es una jornada clave para el fútbol chileno. Los presidentes de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica están convocados a la Delegación Presidencial Metropolitana para tratar un tema que se ha transformado en crucial para el gobierno: el retorno a los estadios de los hinchas visitantes.

La citación se da una semana especial: el domingo, en el Claro Arena, cruzados y albos animarán uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol chileno. De acuerdo a la reglamentación, el club organizador debe cederles el cinco por ciento de las localidades a los hinchas del visitante. En la práctica, sin embargo, en los partidos Clase A se opta por pagar la multa para evitar el desarrollo de una logística más exigente en materia de seguridad.

Arturo Vidal se la juega por los visitantes: “Me gustaría que el hincha rival pueda venir, que el estadio esté lleno”

Colo Colo ha manifestado una postura clara que, de hecho, se ha traducido en acciones concretas. Este domingo, en el Monumental, se permitió el ingreso de hinchas de Ñublense, que fueron ubicados en el sector Magallanes del recinto de avenida Departamental. Los seguidores de los Diablos Rojos llegaron en un reducido número al encuentro en que la escuadra de Fernando Ortiz goleó al equipo de Juan José Ribera, en una de sus mejores presentaciones de la temporada.

Los albos insisten. “Ojalá se llegue a buen puerto. (Me gustaría) que el hincha rival pudiera venir acá a ver un partido, que el estadio esté lleno”, apuntó Arturo Vidal respecto de la presencia de fanáticos forasteros, aludiendo a los duelos de los albos como locales.

Jaime Pizarro (Foto: Mario Téllez) MARIO TELLEZ

El Rey no fue el único que abordó la materia. Jaime Pizarro, director ejecutivo del fútbol de Blanco y Negro, optó por una postura más cautelosa. “Los avances que puedan existir respecto de convocatoria, de la presencia de hinchada visitante en el futuro, es una situación que está en desarrollo, por así decirlo”, puntualizó el exministro del Deporte.

Sin embargo, no evitó mostrarse en favor de la iniciativa. “Seguramente las autoridades, en el momento oportuno, se referirán a ello. Ojalá que en el futuro, y ojalá próximo, pueda darse, también, esa opción”, expresó

En la misma línea, el capitán albo en el histórico título de la Copa Libertadores en 1991, abogó por un proceso formativo. “Me parece que también es importante, más allá del número de espectadores que se pueda establecer, tener esa presencia para ir generando en el tiempo, también, una participación más activa”, estableció.