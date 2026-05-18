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    Tribunal resolverá el 15 de junio si se puede formalizar al exfiscal Rodrigo Durán acusado de tres delitos

    El tribunal de alzada revisó la querella de capítulos, procedimiento antejuicio que, de ser admisible, permite que la Fiscalía pueda pedir medidas cautelares para el exfiscal de Los Ángeles.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La mañana de este lunes la Corte de Apelaciones de Concepción revisó la querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, imputado en una causa de asociación criminal y otros delitos vinculados al sistema de administración de justicia penal en esa ciudad.

    Durán está acusado de estar involucrado en una red de corrupción, donde también formaría parte su esposa, la abogada Andrea Romero, una socia de esta, Susana Cortés y el marido de esta última, Patricio Gutiérrez.

    Al exfiscal se le imputan los delitos de asociación criminal, violación de secreto y negociación incompatible. Todo ello, porque le habría entregado información a su esposa sobre investigaciones de narcotráfico, donde los clientes de la mujer estaban involucrados.

    En ese marco, en la audiencia de este lunes, el fiscal Francisco Soto, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Ñuble, expuso que “la actuación permanente que tiene el señor Durán de entregar información, no solo a su cónyuge, sino que al estudio jurídico, da cuenta de una asociación ilícita que se fue formando en el tiempo”.

    “Tenemos también un delito de violación de secretos, porque la información de los sistemas es reservada, porque proviene de carpetas investigativas (...) que no son de acceso público a personas que son extrañas al Ministerio Público”, indicó.

    Junto con ello, acusó que existiría “una negociación incompatible considerando que la actuación, en este caso, iba en beneficio de su cónyuge”.

    En la audiencia el abogado defensor, José Luis Alarcón, señaló que la querella sería “incoherente, que contiene afirmaciones falsas, porque no tienen asidero probatorio alguno y que, además, en su presentación los hechos no encuadran en los tipos penales que se presentan”.

    “Por lo tanto, no supera este estándar de plausibilidad ni de mérito mínimo para ser acogida”, indicó.

    Si bien, la defensa reconoció que existieron “errores” en el actuar del exfiscal y su cónyuge, aseguró que “no hubo crímenes" y que “los delitos que se postulan son muy discutibles”.

    Con esta audiencia, se entiende que el tribunal de alzada conoció la causa y que dará a conocer su fallo el 15 de junio. La aprobación de la querella de capítulos -procedimiento antejuicio especial- es necesaria para que la Fiscalía pueda pedir medidas cautelares para el exfiscal, tras su formalización.

    Más sobre:FiscalíaFrancisco SotoRodrigo durán

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