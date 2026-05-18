Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

El concepto de Cobijo retrata hogar, protección, refugio, amparo. Eso es precisamente lo que quieren amplificar los músicos chilenos Miguel Conejeros y Jorge González: su nuevo sencillo en conjunto con ese nombre – unidos bajo los reconocidos apodos artísticos de F600 y Leonino- sugiere lo que han perseguido durante toda la vida.

“Para nosotros, la música siempre ha sido un refugio, el espacio para refugiarnos, como los cimientos de una nueva casa. Es una suerte de rito. Así entendemos la música”, define Conejeros, quien precisamente ha construido en los últimos años una suerte de base con el ex Prisionero donde ir mostrando y publicando música bajo principios propios, sin presiones promocionales ni anzuelos comerciales.

De algún modo, se trata del último eslabón de un vínculo que acumula décadas: Conejeros fue parte de la banda underground de los 80 Pinochet Boys, íconos subterráneos del punk y la new wave que compartieron época con Los Prisioneros. Se intercambiaban instrumentos, coincidían en shows y hasta el propio Carlos Fonseca -mánager del trío sanmiguelino- financió los primeros pasos de Pinochet Boys.

Conejeros y González nunca se distanciaron. “Nunca hemos dejado de hacer música juntos”, acota el músico, en una máxima que ha servido incluso en los días más ásperos del cantautor: tras el infarto isquémico cerebeloso que lo afectó en 2015 y que precipitó su retiro de los escenarios, el hombre de Fe ha encontrado en Conejeros un socio para retomar de modo activo y constante la música, esencialmente a través de la electrónica, el lenguaje que hoy más le acomoda, manipulado sintetizadores, teclados y computadores.

En 2018, ambos lanzaron Epistolar, un álbum con canciones inéditas, de inclinación más bailable y que tuvo un tiraje de sólo 100 copias en casete. Seis años más tarde apareció su versión en vinilo.

El retorno a la música

En este 2026, la dupla F600 y Leonino regresará a la vida. Cobijo se llama la canción que sirve como carta de presentación y que da título al nuevo trabajo, con estreno en vinilo para principios de junio, por lo que ya se puede encargar aquí.

Una producción que Conejeros define como un trabajo “50/50 con Jorge, donde fuimos intercambiando archivos, trabajando muy mitad y mitad, y se fue armando de a poco. Tenemos un montón de canciones y la idea no es acumularlas en un disco duro, sino que mostrarlas. Hay muy buen material, podríamos lanzar hasta un álbum triple (se ríe)”.

En lo global, el LP lo integrarán seis canciones, con una duración que se extenderá por cerca de 40 minutos. Fue trabajado entre julio de 2025 y enero de este año, y no sólo bajo la frialdad de la distancia: luego de intercambiar archivos, montar instrumentos y ver los resultados, la pareja creativa se juntó en el departamento de González en San Miguel para hablar de música y ultimar los detalles definitivos del proyecto.

“No hay roles asignados. Cada uno va tocando distintas cosas”, precisa Conejeros. Luego sigue: “Es un disco bien a la antigua, tiene la duración de los LP antiguos. Hay harto sonido análogo, harto arpegio, no es derechamente un disco de baile, sino que también sirve para escuchar. Hasta a un DJ le sirve para mezclarlo. Es quizás más introspectivo, más para escuchar, para dejar correr el disco y ponerse a lavar los platos”.

En esa misión, los artistas contaron con otro viejo conocido: la pieza electrónica Cobijo fue mezclada y masterizada por el reputado productor y músico alemán Uwe Schmidt, hoy conocido como Atom TM.

En tanto, el sugerente videoclip -que muestra imágenes del mundo animal y secuencias de naturaleza- fue dirigido por el artista multimedia francés Valentin Gillet, quien experimentó con Inteligencia Artificial en un formato híbrido entre documental y ficción.

La propuesta visual se inspira en la portada del álbum, que exhibe la obra Entierro precolombino de la destacada artista chilena Jacqueline Fresard, parte fundacional de Las Cleopatras. En tanto, el diseño del título está a cargo de Laura Estévez.

En el caso de González, se trata de su reaparición en una iniciativa musical luego que el 16 de julio del año pasado presentará un puñado de ocho composiciones trabajadas junto a Colombina Parra, las que lo mostraban en un acento más ambient y contemplativo, y que fueron subidas sólo a través de su cuenta de Bandcamp.

“Jorge no se detiene”, asegura Conejeros. “Sigue haciendo música, está todo el día en eso y para uno es un gran aprendizaje estar con él. Siempre aprendes algo. Es una inspiración”.

*Puedes ver aquí el video de Cobijo: