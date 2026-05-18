SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Gepe publica reversión de “LOS BARCOS (se van)” junto al mexicano Macario Martínez

    El aclamado cantautor nacional revisita una de sus canciones más emotivas, original de su debut Gepinto, para presentar una versión fresca y envolvente.

    Por 
    Equipo de Culto

    Originalmente parte de su disco debut “Gepinto” (2005), “Los Barcos” regresa en una nueva versión que expande su universo emocional a través de una colaboración tan inesperada como significativa: junto al mexicano Macario Martínez, una de las voces emergentes más auténticas y comentadas de la escena latinoamericana actual.

    En esta reinterpretación, bautizada como “LOS BARCOS (se van)”, Gepe presenta un sonido fresco y envolvente, destacando por su sutileza en la producción, a cargo del galardonado colombiano Julián Bernal, y su capacidad de profundizar en la emocionalidad del relato. La colaboración con Macario Martínez no sólo aporta un contraste vocal atractivo, sino que también potencia el carácter introspectivo de la canción, llevándola hacia un territorio más vulnerable y cinematográfico.

    Macario Martínez es un cantautor mexicano que se ha convertido en una de las revelaciones recientes de la música latinoamericana gracias a una propuesta que mezcla folk, indie y sonidos de raíz mexicana, perfilándose como uno de los artistas jóvenes más prometedores de su país, un invitado ideal para este nueva versión propuesta por Gepe.

    “LOS BARCOS (se van)” se suma al estreno que se conoció hace unas semanas de la reversión de “SER AMIGOS (olvida)”, reimaginación de uno de sus clásicos más queridos, fusionando con maestría el pop de autor con la elegancia del Boleroglam junto al dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando.

    Estas versiones buscan mantener la esencia de las composiciones originales mientras las proyectan hacia nuevas audiencias y contextos, enriqueciendo con nuevos matices y sumando algunas de las voces más atractivas de la música latina en revisiones frescas y novedosas.

    Así, Gepe continúa consolidando su lugar como una figura clave del pop alternativo latinoamericano, demostrando una vez más su habilidad para reinterpretar su propia obra sin perder autenticidad. Esta entrega reafirma su inquietud artística y su capacidad de tender puentes entre escenas, generaciones y sensibilidades, construyendo un repertorio que no deja de evolucionar.

    Escucha “LOS BARCOS (se van)” a continuación

    Más sobre:GepeMacario MartínezLos BarcosGepintoMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Caso Lincolao reabre debate por zonas grises de la Ley de Lobby tras reuniones no registradas con Meta y Google

    El factor 21 de mayo: la jugada táctica del gobierno para usar la víspera del feriado en favor del megaproyecto

    Desde Soledad Alvear hasta Jaime Gajardo: la cumbre de exministros que convocó Rabat en Justicia

    Lo más leído

    1.
    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    2.
    Gustavo Santaolalla: “Corazones es un discazo y Jorge González es un artista gigante”

    Gustavo Santaolalla: “Corazones es un discazo y Jorge González es un artista gigante”

    3.
    “¡Bangaranga!¡Bangaranga!”: ¿que significa la canción de Bulgaria que ganó Eurovisión?

    “¡Bangaranga!¡Bangaranga!”: ¿que significa la canción de Bulgaria que ganó Eurovisión?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Rating del domingo 17 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 17 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano
    Chile

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Caso Lincolao reabre debate por zonas grises de la Ley de Lobby tras reuniones no registradas con Meta y Google

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial
    Negocios

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial

    Familia Luksic recibe premio del rey de España por desarrollo del espacio empresarial iberomericano

    Tráfico aéreo de pasajeros continúa en picada en abril y acumula 9 meses a la baja

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión
    El Deportivo

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    ¿Jugadores, la qué...?: el cántico de la hinchada del Inter Miami que descolocó a Lionel Messi

    Arturo Vidal se la juega por los visitantes: “Me gustaría que el hincha rival pueda venir, que el estadio esté lleno”

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí
    Cultura y entretención

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Gepe publica reversión de “LOS BARCOS (se van)” junto al mexicano Macario Martínez

    “¡Bangaranga!¡Bangaranga!”: ¿que significa la canción de Bulgaria que ganó Eurovisión?

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales
    Mundo

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

    El Ejército de Estados Unidos aumenta a 84 los cargueros bloqueados en el estrecho de Ormuz

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60