Gepe publica reversión de “LOS BARCOS (se van)” junto al mexicano Macario Martínez

Originalmente parte de su disco debut “Gepinto” (2005), “Los Barcos” regresa en una nueva versión que expande su universo emocional a través de una colaboración tan inesperada como significativa: junto al mexicano Macario Martínez, una de las voces emergentes más auténticas y comentadas de la escena latinoamericana actual.

En esta reinterpretación, bautizada como “LOS BARCOS (se van)”, Gepe presenta un sonido fresco y envolvente, destacando por su sutileza en la producción, a cargo del galardonado colombiano Julián Bernal, y su capacidad de profundizar en la emocionalidad del relato. La colaboración con Macario Martínez no sólo aporta un contraste vocal atractivo, sino que también potencia el carácter introspectivo de la canción, llevándola hacia un territorio más vulnerable y cinematográfico.

Macario Martínez es un cantautor mexicano que se ha convertido en una de las revelaciones recientes de la música latinoamericana gracias a una propuesta que mezcla folk, indie y sonidos de raíz mexicana, perfilándose como uno de los artistas jóvenes más prometedores de su país, un invitado ideal para este nueva versión propuesta por Gepe.

“LOS BARCOS (se van)” se suma al estreno que se conoció hace unas semanas de la reversión de “SER AMIGOS (olvida)”, reimaginación de uno de sus clásicos más queridos, fusionando con maestría el pop de autor con la elegancia del Boleroglam junto al dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando.

Estas versiones buscan mantener la esencia de las composiciones originales mientras las proyectan hacia nuevas audiencias y contextos, enriqueciendo con nuevos matices y sumando algunas de las voces más atractivas de la música latina en revisiones frescas y novedosas.

Así, Gepe continúa consolidando su lugar como una figura clave del pop alternativo latinoamericano, demostrando una vez más su habilidad para reinterpretar su propia obra sin perder autenticidad. Esta entrega reafirma su inquietud artística y su capacidad de tender puentes entre escenas, generaciones y sensibilidades, construyendo un repertorio que no deja de evolucionar.

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