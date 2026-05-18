Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico. Foto: referencial.

Este lunes 18 de mayo, Santiago permanecerá soleado la mayor parte del día, con temperaturas que rondarán los 14°C en la mañana y que estarán alrededor de los 21°C durante la tarde .

Para la noche, se espera que sean cercanas a los 14°C, según el pronóstico del tiempo de Meteored.

Asimismo, se registrarán vientos desde el suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 3 km/h.

Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico. Foto: archivo. Diego Martin

Cómo será el tiempo este lunes 18 de mayo en la Región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reportó que la temperatura máxima en Santiago Centro será de 25°C esta jornada, al igual que para Santiago Poniente , Santiago Oriente , Santiago Sur y San José de Maipo .

Para Santiago Norte y Colina se espera que sea de unos 26°C .

Se tiene previsto que las temperaturas sean levemente más bajas en Curacaví y Melipilla , con 24°C y 22°C , respectivamente.

De acuerdo a Meteored, el cielo en la Región Metropolitana permanecerá despejado durante el día.