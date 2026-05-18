Evacúan a cerca de 70 personas en Palmilla por fuga de amoniaco de una empresa

Una alarmante situación se registró la mañana de este lunes en la comuna de Palmilla, en la Región de O’Higgins, donde se registró una fuga de amoniaco en la empresa Agrovic.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cerca de 70 personas residentes de los sectores aledaños a la Ruta I-330-H, debieron ser evacuados por la fuga del material peligroso.

Asimismo, informaron que los trabajadores de la empresa fueron derivados a sus domicilios, mientras que aún está siendo evaluada la evacuación de las poblaciones colindantes.

De momento, no hay personas lesionadas a raíz del evento.

En el lugar trabajan funcionarios de Bomberos, Carabineros y personal municipal.