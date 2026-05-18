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    Juicio contra exalcalde Juan Carlos Reinao se iniciará este martes: Fiscalía pide penas que suman hasta 63 años de cárcel

    El otrora jefe comunal de Renaico le imputan desde el Ministerio Público los delitos de violación, abuso sexual e inducción al aborto. El juicio, que se espera se extienda hasta mediados de junio, tuvo que ser suspendido esta jornada para definir una nueva integración en la sala.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Juicio contra exalcalde Juan Carlos Reinao se iniciará el 19 de mayo: Fiscalía pide penas que suman hasta 63 años de cárcel

    Esta lunes se tenía planificado que se iniciara el juicio en contra del exalcalde Juan Carlos Reinao, imputado por los delitos de violación, abuso sexual e inducción al aborto.

    Sin embargo, la audiencia finalmente tuvo que ser suspendida debido a que una jueza que formaba parte de la sala se encontraba con licencia médica.

    Por lo anterior, los intervinientes acordaron de manera unánime que se iniciara el juicio este martes 19 de mayo con una nueva integración.

    Con ello, se mantiene la expectativa de lograr finalizar el juicio durante el mes de junio. Desde Fiscalía se espera la presentación de más de 70 testigos y peritos para confirmar la participación del exjefe comunal de Renaico en la causa.

    Reinao es acusado por el Ministerio Público de una serie de delitos sexuales cometidos entre diciembre de 2006 y mediados de 2019. La suma total de las penas por los crímenes por los que es acusado alcanza los 63 años de cárcel.

    Según detalló el fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez, la acusación involucra a cuatro víctimas.

    Dos que eran adolescentes al tiempo de ocurrencia de los hechos. Involucra diversos delitos cometidos en contra de ellas: violación, abuso sexual. Se imputan tres abusos sexuales, uno agravado. Se imputa además un delito de aborto y un delito de violación en carácter de reiterado", explicó.

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    Más sobre:Región del BiobíoJuan Carlos ReinaoRenaicoViolaciónAbuso sexualAlcalde

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