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    Feria Malquerizas lanza concurso literario: revisa las bases y plazos

    En su tercera edición, la actividad lanza un concurso en que se invita a personas de todo Chile a escribir relatos en formato de carta dirigidos a personas privadas de libertad. “Queremos promover que la reinserción no es un proceso que deba vivirse en soledad, sino un compromiso colectivo”, indicó la organización.

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    Equipo de Culto
    Feria Malquerizas lanza concurso literario: revisa las bases y plazos

    La Feria Malqueridas: Encuentros para la Reinserción continúa ampliando sus iniciativas. En su tercera edición, que se llevará a cabo este 18 y 19 de julio, el evento inspirado en el documental Malqueridas (2023) sumará un concurso literario llamado “Cartas al encuentro”.

    La actividad, impulsada por la productora de cine Errante, la Fundación Arte Comunitario y la Corporación Letras Públicas, invita a personas de todo Chile a escribir relatos en formato de carta dirigidos a personas privadas de libertad, “con el objetivo de proyectar esperanza y acompañar sus procesos de reinserción”, aseguró la organización”.

    Los responsables destacan la posibilidad de generar “mapas afectivos” para el momento en que estas personas recuperen su libertad, alejándose de juicios y centrándose en la dignidad humana.

    “Con ‘Cartas al encuentro’ queremos promover que la reinserción no es un proceso que deba vivirse en soledad, sino un compromiso colectivo”, señaló la dirección de la Feria Malqueridas, compuesta de Paola Castillo Villagrán, Alejandra Díaz Scharager, Joaquin Díaz de la Prida y Daniela Contreras Bocio.

    “Creemos profundamente que la palabra tiene el poder de derribar muros invisibles y que una carta puede ser la señal que alguien necesita para saber que no ha sido olvidado. Al escribir, esperamos no solo ofrecer un horizonte de esperanza y dignidad a quienes recuperarán su libertad, sino también invitarnos, como sociedad, a derribar prejuicios y reconocer que todos merecemos una oportunidad real de volver a ser parte de una comunidad”, agregaron.

    En un hito inédito, el jurado del certamen estará integrado por personas privadas de libertad que participan en talleres de escritura. A ellos se les sumarán representantes de colectivos que trabajan en reinserción, derechos humanos o apoyo carcelario, más un escritor/a de reconocida trayectoria.

    El concurso está abierto a todas las personas residentes en Chile desde los 13 años. La extensión máxima del relato es de 4 mil caracteres. La convocatoria se extenderá hasta el martes 2 de junio.

    Habrá dos categorías: Estudiante (13 a 25 años) y General, ambas con un premio de $100.000 y un certificado oficial. Además, los textos ganadores serán exhibidos durante la Feria Malqueridas los días 18 y 19 de julio de 2026 en el Centro Cultural La Moneda. Bases y envío disponible aquí.

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