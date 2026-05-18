Israel habría interceptado embarcación en la que viajaba Carolina Eltit a Gaza
La delegación chilena de la Global Sumud Flotilla, además señaló que han perdido contacto con el barco de Víctor Chanfreau, mientras que la embarcación en la que se traslada, Claudio Caiozzi, continúa rumbo a Gaza.
La Marina israelí ha interceptado al menos cinco embarcaciones de la nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluida aquella en la que viajaba la chilena Carolina Eltit.
La delegación chilena de la Global Sumud Flotilla, dio a conocer la información, añadiendo que han perdido contacto con el barco de Víctor Chanfreau, mientras que Claudio Caiozzi continúa rumbo a Gaza.
Según se conoció por la mañana, lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre. La intercepción se produjo a 260 millas náuticas de las costas de Gaza.
Desde la Flotilla para la Libertad han precisado que tienen confirmación de que cinco embarcaciones han sido interceptadas y se sospecha que otras cinco también habrían sido interceptadas por la Marina israelí, pero están intentando “restaurar el contacto para confirmarlo”.
En un comunicado, esta organización junto a Rumbo a Gaza ha informado de que sus cuatro barcos -Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi- han sido “atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí alrededor de las 10:30 hora de Turquía a 250 millas náuticas de Gaza”.
De acuerdo con esta organización, el Ejército israelí ha informado de que los participantes de la flotilla “serán trasladados a un gran buque de carga”, al que ha calificado de “buque prisión”, y trasladados hasta el puerto israelí de Ashdod.
El Gobierno de Israel había advertido horas a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria -que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris- que diera la vuelta de inmediato y de que no toleraría “provocaciones” de este tipo.
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