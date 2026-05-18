Israel habría interceptado embarcación en la que viajaba Carolina Eltit a Gaza

La Marina israelí ha interceptado al menos cinco embarcaciones de la nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluida aquella en la que viajaba la chilena Carolina Eltit.

La delegación chilena de la Global Sumud Flotilla, dio a conocer la información, añadiendo que han perdido contacto con el barco de Víctor Chanfreau, mientras que Claudio Caiozzi continúa rumbo a Gaza.

Según se conoció por la mañana, lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron el abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre. La intercepción se produjo a 260 millas náuticas de las costas de Gaza.

Desde la Flotilla para la Libertad han precisado que tienen confirmación de que cinco embarcaciones han sido interceptadas y se sospecha que otras cinco también habrían sido interceptadas por la Marina israelí, pero están intentando “restaurar el contacto para confirmarlo”.

En un comunicado, esta organización junto a Rumbo a Gaza ha informado de que sus cuatro barcos -Adalah, Tenaz, Perseverance y Lina Al Nabulsi- han sido “atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí alrededor de las 10:30 hora de Turquía a 250 millas náuticas de Gaza”.

De acuerdo con esta organización, el Ejército israelí ha informado de que los participantes de la flotilla “serán trasladados a un gran buque de carga”, al que ha calificado de “buque prisión”, y trasladados hasta el puerto israelí de Ashdod.

El Gobierno de Israel había advertido horas a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria -que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris- que diera la vuelta de inmediato y de que no toleraría “provocaciones” de este tipo.