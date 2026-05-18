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    Mas pide a parlamentarios aprobar megarreforma tras caída del PIB: “Recuperar el crecimiento económico es un deber moral”

    El ministro de Economía dijo que el país "no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El llamado del Ministro Mas a los parlamentarios “que creen en el desarrollo del país”. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad”. Con estas palabras, el ministro de Minería, Daniel Mas, reaccionó al dato del PIB que informó el Banco Central en el reporte de las Cuentas Nacionales, correspondiente al primer trimestre.

    A través de su cuenta de X, el secretario de Estado hizo un llamado a los parlamentarios “que creen en el desarrollo del país” a respaldar la megarreforma que empuja el gobierno de José Antonio Kast y que se seguirá tramitando en distintas comisiones durante el día de hoy.

    “Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas”, afirmó la autoridad en su post.

    La economía chilena registró una contracción de 0,5% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según informó este lunes el Banco Central en su reporte de Cuentas Nacionales.

    El resultado fue una décima peor al dato preliminar entregado por el Imacec, que apuntaba a una caída de 0,3%.

    Se trata de la primera contracción trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) desde el periodo abril-junio de 2023 (-0,4%), del peor resultado desde el cuarto trimestre de 2022 (-2,0%) y de su peor primer trimestre desde 2009, plena crisis financiera (-3,5%).

    Avanzar con la centroizquierda

    En el contexto de la megarreforma, La Moneda apuesta por un acuerdo con la centroizquierda en el Senado, aunque el PS y la DC han endurecido sus posturas.

    En un Senado con empate técnico entre izquierda y derecha, el gobierno pretende que el ambicioso plan de reconstrucción de Kast sea visado por un margen lo más amplio posible, para dar una señal de transversalidad a través del respaldo de parte de la oposición.

    Sumado a eso, algunos en el oficialismo ven la necesidad de que se tiendan puentes con la centroizquierda ante la eventualidad de que alguno de sus senadores sea desaforado en la antesala de la votación.

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    Más sobre:PIBEconomíaCrecimientoDaniel MasMegarreforma

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