Boric se excusa por ausencia en cuenta pública de Kast e inicia nueva gira en Europa

El expresidente Gabriel Boric se excusó por escrito con el Senado y la Cámara de Diputados por su ausencia para la primera cuenta pública del Mandatario José Antonio Kast, programada para el próximo lunes 1 de junio.

Esto, debido a que el frenteamplista se encontrará fuera de Chile para esa fecha a raíz del nuevo periplo por Europa que inició este sábado, para participar de foros en Berlín, Gales y Londres.

Se trata del segundo viaje de Boric fuera de Chile desde que entregó el poder a Kast el pasado 11 de marzo. La salida anterior fue en abril pasado, para su debut internacional como ex jefe de Estado en Barcelona, España, en el encuentro “En Defensa de la Democracia”.

Las actividades oficiales del exmandatario en esta gira parten este martes 19 de mayo -a las 09.20 hora local (03.20 am hora de Chile)-, en Alemania, donde será parte del Berlin Forum on Global Cooperation 2026, iniciativa anual de la Fundación Heinrich Böll que busca construir un espacio de diálogo entre Europa y el Sur Global sobre los grandes desafíos de la cooperación internacional.

El foro en el que intervendrá el exmandatario, reúne a más de 200 líderes políticos, académicos, periodistas y representantes de sociedad civil de Europa, África, Asia y América Latina para debatir sobre los desafíos de cooperación global.

El domingo 31 de mayo, en tanto, Boric integrará dos paneles de conversación en Hay Festival en Gales, uno de los festivales culturales más influyentes de Europa. Fundado en 1988 por Peter Florence en la localidad de Hay-on-Wye, en la frontera entre Gales e Inglaterra, el festival nació como un encuentro literario local hasta convertirse en un fenómeno cultural de alcance global.

El festival programa más de 500 eventos con escritores, políticos, científicos, filósofos, periodistas y artistas de todo el mundo. Entre los invitados de este 2026, figuran Emma Thompson, Malala Yousafzai, Gisèle Pelicot, Ian McEwan, Matt Haig, David Miliband, Nicola Sturgeon, Alice Roberts y David Olusoga, entre otros.

El expresidente participará -a las 10.00 hora local (05.00 am hora de Chile)- de un panel con Chrystia Freeland, destacada política, periodista, escritora y ex Vice Primera Ministra de Canadá. También estará presente Edward Stourton, uno de los periodistas de radio más respetados del Reino Unido, con más de 40 años de experiencia en la BBC.

En esa misma jornada -a las 16.00 hora local (11.00 am hora de Chile)-, el ex jefe de Estado sostendrá una conversación con Jon Lee Anderson, periodista de investigación, biógrafo y cronista estadounidense, reconocido a nivel mundial por sus coberturas de conflictos armados y perfiles de líderes políticos.

El lunes 1 de junio, a las 19.00 hora local (14.00 hora de Chile), Boric participará en un conversatorio en la British Library, la biblioteca nacional de Inglaterra y una de las más grandes del mundo. La biblioteca programa regularmente exposiciones, eventos y cursos con ponentes de primer nivel internacional, accesibles tanto en persona como en línea.

En ese espacio tienen lugar conferencias científicas, debates sobre política pública, presentaciones de libros y conversaciones con figuras públicas internacionales. En la instancia, el exmandatario sostendrá una conversación con Isabel Hilton, periodista británica experta en política internacional, clima y derechos humanos. Con más de cuatro décadas de experiencia, Hilton ha trabajado para The Guardian, The New Yorker y la BBC.

Esta segunda gira terminará el próximo 3 de junio, fecha en la que Boric pretende regresar al país.