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    Política

    Partido Nacional Libertario pide la renuncia del subsecretario de DD.HH. tras la muerte de Alfonso Podlech bajo condena

    El presidente de la colectividad planteó que Pablo Mira (RN) "debiese renunciar a su cargo por haber violado los derechos humanos de exfiscal condenado por el secuestro calificado de Jaime Eltit.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    La tarde del viernes se confirmó la muerte del exfiscal militar Alfonso Podlech, a los 90 años, quien estaba recluido en la cárcel Santiago 1, en Colina, como consecuencia de la condena que recibió por el secuestro calificado de Jaime Eltit.

    El deceso rápidamente generó reacciones en el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad en la que milita el abogado Maximiliano Murath, quien encabezaba la defensa de Podlech y solicitaba que él pudiera cumplir su pena en su domicilio. A fines de abril, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su solicitud, lo que fue apoyado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Ese mismo viernes, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, publicó en su cuenta de X un mensaje respecto de la noticia del fallecimiento. “La falta de coraje de este gobierno, en un tema tan duro como lo es la no entrega de un indulto humanitario a una persona desahuciada, refleja una pobre disposición para hacer lo moralmente correcto, por las razones correctas”, escribió.

    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La tarde del domingo, Kaiser, quien asistió al funeral de Podlech este domingo, profundizó su molestia en su programa de streaming, El Nacional Libertario. Ahí admitió que ve necesaria la salida del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), a raíz del fallecimiento.

    A mí me parece que el subsecretario de Derechos Humanos debiese renunciar a su cargo por haber violado los derechos humanos en este caso particular. Tanto es así que la defensa del señor Podlech presentó un amparo ante la Corte de Apelaciones y dijo que sí. Pero adivinen cuándo llegó: después de muerto”, dijo el excandidato presidencial.

    Se trata de la primera solicitud de remoción de un integrante del gabinete de Kast por parte del PNL, colectividad de derecha que no forma parte del oficialismo.

    ¿Se va a hacer cargo del Presidente de la República? Porque el Presidente de la República se tiene que llevar esto a la tumba. Es una decisión política que se tomó en La Moneda. El subsecretario de Derechos Humanos la implementa. Se tienen que llevar esto a la tumba", agregó.

    “Falta alguien (en el gobierno) que golpee la mesa y diga ‘hasta aquí nomás llegó el cuento’. Y el que se desordena, patada en el traste y pa’ fuera. Si no (...) había una directiva en esta materia, entonces el subsecretario (Mira) tiene que irse”, agregó Kaiser. El exdiputado, además, sugirió que el militante RN tiene una postura “más bien cercana” a izquierda en la materia.

    En conversación con La Tercera, el secretario general de los libertarios, Juan Antonio Urzúa, complementó que “cuando un gobierno de derecha está liderando el país, debe tomar decisiones que pueden ser complejas, en aras de que todas las personas sean juzgadas de acuerdo a un mismo sistema penal y que se respeten sus derechos, incluso tratados internacionales, como aquellos relacionados con el adulto mayor. Son situaciones que requieren de tomas de decisiones políticas, en aras de la paz de la comunidad nacional“.

    Más sobre:PolíticaPodlechJohannes KaiserPartido Nacional LibertarioPablo MiraPresidente KastJosé Antonio Kast

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