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    Política

    P. Nacional Libertario emplaza al gobierno de Kast por la muerte de Podlech bajo condena y acusa “falta de coraje”

    "La forma en que están siendo tratadas estas personas ha convertido un sistema penal en venganza", dijo el secretario general del PNL, sobre el fallecimiento del exfiscal condenado por el secuestro calificado de Jaime Eltit.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Diego Martin

    La tarde del viernes se confirmó la muerte del exfiscal militar Alfonso Podlech, a los 90 años, quien estaba recluido en la cárcel Santiago 1, en Colina, como consecuencia de la condena que recibió por el secuestro calificado de Jaime Eltit.

    El deceso rápidamente generó reacciones en el Partido Nacional Libertario (PNL), colectividad en la que milita el abogado Maximiliano Murath, quien encabezaba la defensa de Podlech y solicitaba que él pudiera cumplir su pena en su domicilio. A fines de abril, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su solicitud, lo que fue apoyado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    JOSE MONSALVE JOSE MONSALVE

    Ese mismo viernes, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, publicó en su cuenta de X un mensaje con respecto a la noticia del fallecimiento. “La falta de coraje de este gobierno, en un tema tan duro como lo es la no entrega de un indulto humanitario a una persona desahuciada, refleja una pobre disposición para hacer lo moralmente correcto, por las razones correctas”, escribió.

    En esa misma línea, el secretario general de los libertarios, Juan Antonio Urzúa, dijo a este medio que “cuando un gobierno de derecha está liderando el país, debe tomar decisiones que pueden ser complejas, en aras de que todas las personas sean juzgadas de acuerdo a un mismo sistema penal y que se respeten sus derechos, incluso tratados internacionales, como aquellos relacionados con el adulto mayor. Son situaciones que requieren de tomas de decisiones políticas, en aras de la paz de la comunidad nacional“.

    Además, Urzúa advirtió que “esta muerte es un daño tremendo no solo para la familia, sino que para nuestro país, para el sistema penal, porque se trataba de una persona de 90 años, con múltiples enfermedades, que no tenía consciencia de sí misma (...). Si tú quieres posicionarte en una situación moral mejor respecto de aquello que alegas que hizo la persona que está encerrada, debieras conceder cuestionen mínimas de dignidad“.

    El secretario general del PNL también se refirió a los dichos del Presidente Kast sobre que él no prometió indultos “absolutos”. “Señaló (...) que él no había dicho que iba a indultar a absolutamente todas aquellas personas de Punta Peuco. Nosotros creemos que esa declaración es, tal vez, poco feliz, porque esto no se trata de una cuestión absoluta, sino de abordar un tema complejo, que necesita decisiones políticas firmes, con proyección, para traer paz a nuestro país".

    "Por lo demás, si él dijo que no había hecho una promesa absoluta de indultar a todos, tampoco hizo una promesa absoluta de no indultar a nadie“, afirmó el abogado y dirigente libertario”, concluyó Urzúa.

    Más sobre:PolíticaJohannes KaiserAlfonso PodlechDerechos HumanosPresidente KastJosé Antonio Kast

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