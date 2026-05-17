Un amplio operativo policial e interinstitucional se desarrolló en Concepción, Región del Biobío, durante la madrugada de este domingo.

Con el objetivo de reforzar la seguridad en distintos sectores de la comuna, se llevó a cabo una ronda de fiscalizaciones con trabajo coordinado entre la Seremi de Seguridad Pública del Biobío, el municipio de Concepción, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), la Seremi de Salud y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

“Es un ecosistema que está direccionado a hacer un control total y no dejar nada afuera”, valoró el seremi de Seguridad Pública de Biobío, Richard Soto.

Carabineros ejecutó un total de 222 controles de identidad, 86 controles vehiculares y 11 fiscalizaciones a locales de alcoholes durante la jornada. Asimismo, se concretó la aprehensión de tres personas: dos de ellas por conducción bajo la influencia del alcohol y una por mantener una orden vigente.

“A través del copamiento de espacio y el estudio previo de ciertos lugares que requieren de una presencia policial mayor, realizar este tipo de controles causa una mejor sensación de seguridad para las personas, mejora el bienestar de las personas en el sector del Barrio Brasil y, además, mandamos un mensaje a las personas que van a sector bohemio, que pueden disfrutar, estar tranquilos y también contar con seguridad permanente”, destacó el coronel Marco Jiménez, prefecto de Concepción.

Además, por parte del Departamento de Extranjería de la PDI, se realizaron 60 fiscalizaciones en materia migratoria.

Despliegue interinstitucional en Concepción alcanza tres detenciones y un sumario sanitario

En paralelo, se cursó un sumario sanitario y una infracción a la Ley de Alcoholes a un local conocido como “Que Chimba”, tras identificar incumplimientos.

“Vamos a impedir el aumento de los delitos en este sector, las incivilidades que se producen, y la idea es que las personas que disfrutan de la noche, en un barrio bohemio, lo hagan con seguridad”, señaló el alcalde penquista Héctor Muñoz.

Según consignan las autoridades, los despliegues seguirán ejecutándose en diferentes puntos de la región, para prevenir delitos y fortalecer la seguridad.