Dónde y a qué hora ver a Cobresal vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Continúa el desarrollo de los partidos de la Liga de Primera, donde Cobresal recibe la visita de Universidad de Chile en el marco de la Fecha 12.

Los locales vienen de caer por 1-3 ante Everton en la jornada anterior, mientras que los azules se impusieron ante la UC por la cuenta mínima en el último clásico universitario.

En tanto, en el marco de la Copa de la Liga, Cobresal superó por 2-1 a Universidad de Concepción, mientras que la U de Chile cayó por 0-1 ante La Calera.

Cuándo juega Cobresal vs. U de Chile

El partido de Cobresal contra la Universidad de Chile es este domingo 17 de mayo, a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio El Cobre para este compromiso.

Dónde ver a Cobresal vs. U de Chile

El partido de Cobresal contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

Además, la Liga de Primera tiene cobertura online en la plataforma HBO Max.