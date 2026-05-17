Quién es Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos

El nombre de Alex Naim Saab Morán volvió a instalarse en el centro de la crisis venezolana luego de que el gobierno de Venezuela informara su deportación a Estados Unidos, país donde enfrenta acusaciones por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción.

La medida fue comunicada este sábado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), que señaló que el empresario colombiano fue deportado por encontrarse “incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

Saab, de 54 años, aterrizó ese mismo día en el aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes federales, entre ellos funcionarios de la DEA.

Quién es Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos

El empresario colombiano había sido designado ministro de Industria en 2024, un año después de ser liberado por Washington como parte de un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y Caracas.

De Barranquilla al círculo de Maduro

Nacido el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, Colombia, Alex Saab es hijo de un empresario libanés radicado en esa ciudad de la costa caribeña.

Desde joven inició su actividad comercial vendiendo llaveros promocionales, antes de incursionar en el sector textil, donde consolidó su primer negocio y comenzó a expandir sus operaciones hacia distintas industrias.

Con el paso de los años, Saab se convirtió en una figura cada vez más vinculada a Venezuela. Su acercamiento al poder comenzó en los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, pero su influencia creció especialmente durante la administración de Nicolás Maduro.

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En ese período, el empresario se vinculó inicialmente a proyectos de construcción de viviendas y luego pasó a tener un rol relevante en la importación y distribución de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP.

Ese mecanismo, creado por las autoridades venezolanas para centralizar la importación y distribución de alimentos a la población, terminó siendo objeto de investigaciones y denuncias por presuntos actos de corrupción.

El portal venezolano Armando.Info reveló que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, aunque supuestamente solo habría entregado productos por el equivalente de US$3 millones .

En el caso de los alimentos, investigaciones periodísticas publicadas en 2018 señalaron que Saab y el también empresario colombiano Álvaro Enrique Pulido Vargas se beneficiaron de contratos millonarios vinculados al CLAP.

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El “hombre del dinero”

Para las autoridades estadounidenses, Saab no era solo un empresario cercano al chavismo. En una comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo describió como el “hombre del dinero” o el “testaferro” de Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en 2019 a Saab y Pulido de haber lavado hasta US$350 millones a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

En junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde, un archipiélago africano donde el avión privado en el que viajaba hizo escala para repostar cuando se dirigía a Caracas desde Teherán.

Quién es Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

Para ese momento, ya era señalado en distintos países, incluido Colombia, como uno de los principales presuntos testaferros de entramados de corrupción vinculados al gobierno venezolano.

Caracas calificó su detención como un “secuestro” y desplegó una campaña internacional para exigir su liberación. Además, intentó otorgarle protección diplomática mediante su designación como embajador.

Sin embargo, esos esfuerzos no evitaron que fuera extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, donde permaneció preso por cargos de lavado de dinero y corrupción.

Quién es Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos

Liberación, regreso y nueva deportación

Saab fue excarcelado en diciembre de 2023 como parte de un canje de detenidos acordado entre Washington y Caracas, que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tras su regreso a Caracas, el gobierno de Maduro lo presentó como un “héroe” que había ayudado a alimentar al país en medio de las sanciones internacionales.

Un año después, fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, cargo que consolidó su retorno al aparato estatal venezolano.

Quién es Alex Saab, el empresario colombiano deportado por Venezuela a Estados Unidos LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

Sin embargo, tras el derrocamiento de Maduro en enero y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, Saab fue destituido de todas sus funciones en febrero.

Desde entonces comenzaron a circular rumores sobre su arresto, aunque las autoridades venezolanas nunca confirmaron formalmente esa detención.

Ahora, con su deportación a Estados Unidos, Saab vuelve a enfrentar a la justicia norteamericana, en un escenario en que también Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.

Tanto el gobierno de Maduro como el propio Saab han rechazado históricamente los señalamientos en su contra.