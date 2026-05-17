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    Ataque masivo de 500 drones ucranianos deja al menos tres muertos en la región de Moscú

    Las autoridades rusas informaron que Ucrania lanzó más de 500 drones durante la noche, en uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra. El operativo obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ataque masivo de drones ucranianos deja al menos tres muertos en la región de Moscú

    Al menos tres personas murieron y quince resultaron heridas este domingo en la región de Moscú, tras el mayor ataque de drones ucranianos ejecutado contra la capital rusa, según informaron autoridades locales.

    De acuerdo con las autoridades rusas, Ucrania lanzó más de 500 drones contra Rusia durante la noche, en uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

    El Ministerio de Defensa de Rusia informó que las defensas aéreas derribaron 556 drones en más de una docena de regiones, incluida Moscú.

    El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, calificó el ataque como “a gran escala” y confirmó la muerte de tres personas en la zona alrededor de la capital rusa.

    Ataque masivo de drones ucranianos deja al menos tres muertos en la región de Moscú

    “Una mujer murió como consecuencia del impacto de un dron en una vivienda particular. Otra persona sigue atrapada bajo los escombros”, publicó Vorobiov en Telegram.

    El funcionario añadió que el ataque registrado a primera hora de la mañana también se cobró la vida de dos hombres.

    Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de varios heridos, la mayoría empleados de la refinería moscovita.

    “Tras el impacto de drones resultaron heridas doce personas, según datos preliminares. En su mayoría, frente a la entrada de la refinería, resultaron heridos varios constructores. El proceso tecnológico de la planta no se interrumpió”, escribió Sobianin en la red social rusa MAX.

    Ataque masivo de drones ucranianos deja al menos tres muertos en la región de Moscú OLEG PETRASIUK

    Las autoridades aeronáuticas suspendieron temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú, luego de que restos de un dron derribado cayeran en Sheremétievo.

    En tanto, en la ciudad de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada rusa en la anexionada península ucraniana de Crimea, las defensas antiaéreas derribaron 25 artefactos, según el gobernador local, Mijaíl Razvozzháev.

    Ataques diarios se reanudan

    Ucrania golpea regularmente objetivos en Rusia en represalia por los bombardeos diarios del ejército ruso.

    Si bien la región de la capital rusa es objeto regular de ataques con drones, Moscú, ubicada a más de 400 kilómetros de la frontera ucraniana, es un blanco mucho menos frecuente.

    Ucrania y Rusia reanudaron en la noche del lunes al martes sus respectivos bombardeos, luego de que expirara una tregua de tres días negociada bajo el auspicio de Estados Unidos.

    La pausa había sido acordada con motivo de las conmemoraciones en Rusia por el fin de la Segunda Guerra Mundial.

    Más sobre:MoscúRusiaUcraniaGuerraEuropa del EsteDronesAtaqueFallecidosVíctimas

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