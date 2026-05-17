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    Venezuela deporta a EE.UU. al empresario y exministro Alex Saab, señalado por varios delitos financieros

    El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) venezolano subrayó que la decisión se adoptó tomando en cuenta que el colombiano "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El exministro de Industria venezolano, Alex Saab. Foto: Archivo. LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

    El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela anunció este sábado la deportación del exministro de Industria venezolano Alex Saab hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por delitos financieros.

    El organismo indicó en un comunicado compartido en redes sociales que “la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán (ha sido) llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las normativas de la legislación migratoria venezolana”.

    De la misma forma, el Saime subrayó que la decisión se adoptó “tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

    Saab fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de EE.UU. que lo acusaba de presunto lavado de dinero. En ese momento, se dirigía a Irán para cumplir con una misión humanitaria del Gobierno venezolano y fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021.

    Caracas había solicitado en varias ocasiones la liberación de Saab, denunciando lo que consideraba una violación de su inmunidad diplomática y calificando su detención como un “secuestro”.

    Después de más de tres años, Estados Unidos accedió a ponerlo en libertad en el marco de un acuerdo con la Administración del depuesto presidente Nicolás Maduro, que incluía la liberación de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

    En octubre de 2024, Maduro designó a Saab como ministro de Industria y Producción Nacional, reemplazando a Pedro Rafael Tellechea, quien había ocupado el cargo tras cambios en el gabinete ejecutivo. Desde enero del mismo año, presidía además el Centro Internacional de Inversión Productiva.

    Más sobre:VenezuelaAlex SaabExministroSaimeDeportaciónEstados UnidosMundo

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