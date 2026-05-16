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    Rubio apunta a una caída “drástica” del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear

    El jefe de la diplomacia estadounidense justificó los ataques a Teherán y defendió el bloqueo del estrecho de Ormuz, para marcar la importancia de que los iraníes no tengan armamento nuclear.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un acto en Italia. Foto: Europa Press/Contacto/Francesco Fotia / Agf. Europa Press/Contacto/Francesco

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, vaticinó este viernes una caída “drástica” del precio del petróleo con el tiempo, una vez que Irán reabra el estrecho de Ormuz, y defendió los ataques estadounidenses contra Teherán para marcar la importancia de que el país no consiga un arma nuclear.

    “Creo que con el tiempo se producirá una reducción drástica del precio del petróleo, porque todo ese petróleo acumulado que Irán mantiene retenido, una vez que llegue al mercado, tendrá un impacto muy positivo”, afirmó el Rubio en una entrevista con la cadena NBC.

    Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense justificó los ataques de Washington a Teherán y recalcó la importancia de que no consigan un arma nuclear, medida que relacionó con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

    “Pero también diría que hay un precio asociado a un Irán nuclear. Si Irán llegara a adquirir un arma nuclear, ¿qué les impediría entonces controlar el estrecho? Y entonces olvídate de que sea un problema de tres o seis meses. Podría ser un problema permanente”, expresó.

    Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se exculpó este mismo viernes de la subida de los precios del petróleo, argumentando que “él mismo heredó esos precios” y actualmente “los está bajando”, defendiendo además su postura en la guerra en Irán.

    “De hecho, si no hubiera hecho la pequeña excursión a Irán -tenía que hacerlo- habríamos alcanzado el mercado bursátil más alto de la historia”, señaló en una entrevista con Fox News.

    En la misma, Trump argumentó que el precio del crudo “ha subido muy poco comparado con lo que la mayoría de la gente”, incluido él, “pensaba que subiría”. “Pero estuvo bien (en relación a la operación militar) por un corto período, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, manifestó.

    Esta misma jornada, el jefe de Estado norteamericano explicó que descartó la última propuesta planteada por Irán debido a que no le gustó la primera frase del documento. “La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable”, dijo en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One tras una “histórica” visita a China, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.

    Sin embargo, se mostró abierto a una suspensión por parte de Irán de su programa nuclear durante 20 años, aunque pidió un “nivel de garantías” por parte de Teherán que asegure que “son 20 años reales”, al tiempo que reafirmó su interés en retirar el “polvo nuclear” después de los ataques a instalaciones nucleares iraníes.

    Estados Unidos e Irán se hallan inmersos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, ciudad que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto al fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses fue uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a la capital paquistaní, dado que considera que dichas acciones suponen una violación de la tregua que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación pakistaní.

    Más sobre:Marco RubioEstados UnidosSecretario de EstadoPetróleoIránArma nuclearDonald TrumpMundo

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