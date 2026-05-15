Colo Colo cae ante Coquimbo Unido y pone en riesgo su futuro en la Copa de la Liga. Los albos ya no dependen de sus propias posibilidades. Tienen que esperar otros resultados. El escenario resulta inesperado, porque una victoria sobre los piratas habría terminado con la discusión, en favor de los albos.

Los hinchas pierden la paciencia y se descargan contra el argentino. De hecho, le enrostran una lista de objetivos incumplidos, con especial reparo en una situación particular: su ineficiencia en los duelos decisivos para el Cacique. Desde los que dirimen clasificaciones hasta el Superclásico. En Macul, perder en estas instancias no está permitido.

“Puede ser una anciana de 99 años o un chico de 10″: la peculiar frase de Fernando Ortiz para desacreditar a sus críticos

Ortiz, quien en el norte fue expulsado y en el informe referil fue duramente denunciado por lo destemplados de sus reclamos, pudo optar por una explicación más técnica del revés ante el actual campeón del fútbol chileno. O, incluso, por el detalle de cómo corregiría las evidentes falencias en el encuentro más próximo: el choque del domingo frente a Ñublense, en el Monumental, por la Liga de Primera. En ese choque, defiende el liderato.

Eligió otro camino, el más cuestionable: desacreditar a sus críticos. “No tengo otra respuesta con opinar algo de lo que sucede con respecto a redes sociales sabiendo que detrás puede haber un chico de 10 años escribiendo. De lo que yo recibo y salgo están felices y contentos”, expresó, en primera instancia.

Fernando Ortiz, en la caída de Colo Colo Colo ante Coquimbo Unido (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Después, amplió radicalmente el rango etario. “Del otro lado, cuando escriben, puede ser una anciana de 95 años que le dicen ‘escribe esto’. Entonces, lo más importante es cuando yo salgo de acá, todo el mundo está contento”, manifestó.

Ortiz habló este viernes, en la habitual conferencia de prensa previa a los encuentros del Cacique.