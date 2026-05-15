Queda en prisión preventiva el conductor de bus de locomoción colectiva que apuñaló a joven universitario en Concepción

Cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva tras su formalización por un delito de homicidio frustrado quedó el chofer de un microbús que apuñaló a un estudiante universitario en Concepción.

El fiscal Andrés Barahona señaló que “hubo un debate con relación a la calificación jurídica de los hechos, pero el Tribunal, fundamentando de manera muy precisa, explicó y compartió los argumentos del Ministro de Público en cuanto a que esta agresión, efectivamente, es constituida de un homicidio frustrado, teniendo en vista el tipo de arma empleada, el tipo de lesiones que sufrió la víctima, más allá de si finalmente provocaron alguna sucesión mayor”.

“Lo más relevante en este caso es que se tomó en consideración y de acuerdo a las grabaciones de imágenes que se pudo recopilar por la policía, que efectivamente hubo una agresión muy violenta en que un conductor persiguió en la vía pública a un pasajero, el pasajero no tenía mayor advertencia de que este conductor andaba con un cuchillo de cocinero de 15 centímetros de largo, con el cual se bajó, el conductor lo siguió y por la espalda lo apuñaló. Eso claramente es un ánimo homicida y por ello el tribunal estimó procedente de la prisión preventiva, amén, ante algunos antecedentes penales que ya se pudieron observar del imputado", explicó.

El conductor, de 31 años, identificado con las iniciales N.A.G.N., fue detenido por Carabineros este jueves en San Pedro de la Paz.

El sujeto mantuvo una discusión cuando el pasajero que intentó pagar la tarifa escolar con un billete de $5.000, el 25 de abril.

El chofer se negó a recibir el pago del estudiante de psicología y lo obligó a descender de la máquina de la línea Vía Láctea.

Esto generó una discusión entre ambos y que el responsable de la máquina exhibiera un arma blanca al joven, que habría roto un espejo del bus al bajarse; momento en que le propinó una puñalada por la espalda, para luego darse a la fuga.

La agresión generó una contusión pulmonar en el universitario.

Tras la denuncia presentada por el estudiante Roberto Melo (21) y su familia, se activaron diligencias que permitieron que personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Concepción diera con su paradero.