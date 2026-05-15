“Su físico ya es el que es, pero siempre guarda algo muy bueno para ofrecer”: en España aplauden a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez se ha hecho notar en los tres últimos partidos del Sevilla. En medio de la lucha de los andaluces por abandonar la zona baja de la clasificación, el delantero nacional ha sido clave. Anotó el gol del triunfo contra la Real Sociedad, asistió en el 2-1 sobre Espanyol y recuperó el balón en el 3-2 definitivo contra el Villarreal.

Una constante que se ha dado, es que en todos estos encuentros el técnico de los rojiblancos, Luis García Plaza, ha mandado al chileno a la cancha en el segundo tiempo.

Así, el tocopillano sigue recibiendo aplausos. Esta vez, Diario de Sevilla le dedicó algunas palabras. En una nota donde destacan que Oso, Akor Adams, Djibril Sow y Alexis Sánchez son “los jugadores más enchufados cuando el equipo de Nervión tiene la pelota en los últimos partidos”.

En el apartado del ex Colo Colo hablan que “su físico ya es el que es y por eso acabó en el Sevilla el pasado verano, pero el chileno siempre guarda algo bueno o muy bueno que ofrecer y esta vez fue la recuperación del balón que acabó, tras participar Sow también, en el gol de la victoria”.

“Luego recuperó alguna pelota más, se vació sin el balón. Compromiso pleno”, concluyeron sobre el delantero nacional.

Los otros destacados del equipo

Sobre los demás compañeros del chileno, indican sobre Oso que “su poderosa arrancada por la banda, otra más, fue la espoleta que explotó el partido”.

“El Sevilla perdía 2-0 demasiado pronto, hacía falta algo que sacudiera las conciencias de los jugadores y los animara a convencerse de que aún era posible reaccionar ante uno de los mejores equipos de la Liga y lo hizo Oso con su enésima arrancada. Como en Mestalla y en tantas ocasiones. Y no nublarse en el área para resolver es de jugador caro...”, escribieron.

De Akor Adams resaltaron que “en cada partido deja detalles que no hablan bien de su nivel técnico, como esa apertura a la derecha a un compañero que mandó fuera con todo a favor, pero el nigeriano tiene pegada y tiene gol. Contra el Espanyol marcó con la derecha el tanto que sacó al Sevilla de la mierda y con la izquierda hizo un golazo que debe bastar. O lo parece”.

Por último, de Sow expresan que “el internacional helvético no es un dechado de intensidad y constancia desde que llegó al Sevilla, pero a veces cuaja partidos serios en los que muestra el oficio de un buen centrocampista. Y en un partido clave, tras un arranque muy frío, llegó a tiempo para multiplicarse en la zona ancha y desahogar a los suyos”.

Ahora Alexis Sánchez y el resto del plantel del Sevilla deben prepararse para un desafío complejo. Este domingo 17 de mayo deben recibir al Real Madrid.