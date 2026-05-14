“Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

Este jueves, en la tercera jornada del Festival de Cannes 2026, Manuela Martelli estrenó El deshielo, su segundo largometraje como directora y guionista.

Acompañada por el elenco y los productores, la realizadora de 1976 (2022) presentó su filme hablado español, inglés y alemán, y ambientado en el año 1992. En plena transición, la historia sigue a Inés (Maya O’Rourke), una niña de diez años que ha quedado bajo el cuidado de sus abuelos (Paulina Urrutia y Mauricio Pesutic), un matrimonio que es dueño de un hotel de esquí en la Cordillera de los Andes.

Mientras sus papás se encuentran de viaje en Europa, como parte de la comitiva encargada de trasladar un iceberg a la Exposición Universal de Sevilla, la joven forja una amistad con Hanna (Maia Rae Domagala), una esquiadora alemana más grande que ella que ha venido a entrenar al país por el cambio de temporada. Una noche, Hanna desaparece y se inicia un proceso de búsqueda que expondrá una serie de situaciones ocultas.

“Estamos muy felices de estar acá, después de tanto tiempo de trabajo y de hacer malabares para hacer esta película”, indica Martelli después de que El deshielo se ganara una ovación por parte de los asistentes que llenaron la Sala Debussy.

“Es muy gratificante tener la película acá. Y es muy gratificante también por toda la gente que trabajó en la película, que lo hicieron con sangre, sudor y lágrimas. Es muy lindo ver cómo ese trabajo es reconocido”, agrega.

En tanto, la productora Alejandra García destaca que hubo “un aplauso precioso, largo. Es mucha la emoción. Es un proyecto que estuvo lleno de desafíos, que fue difícil de lograr”.

Filmado durante el invierno de 2025 en Antillanca –centro de esquí que queda cerca de Osorno–, la cinta es producida por las compañías chilenas Ronda Cine y Wood Producciones y por la estadounidense Cinema Inutile, en conjunto con Elástica (España), Piano Films (México) y Río Fundación (Chile).

“Eso es lo que buscamos en Ronda Cine: hacer películas que te hagan pensar, que conecten, que generen emoción. Estamos muy contentas, porque creemos que eso se alcanzó hoy”, afirma García.

El deshielo tendrá tres funciones adicionales en la 79° edición del Festival de Cannes, dos este viernes 15 y una este sábado 16.

Dominga Sotomayor, la otra cineasta chilena que participa en el certamen con un nuevo trabajo, estrenará La perra este lunes 18. El filme fue seleccionado en la Quincena de Cineastas, una de las secciones paralelas del evento.