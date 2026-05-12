SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Mientras las cineastas presentan sus nuevas películas, el director de La Misteriosa Mirada del Flamenco fue invitado a integrar el jurado de la Competencia Oficial y comparte el honor junto a Demi Moore y Chloé Zhao. El contingente nacional suma el hito de Planta, una productora con tres filmes en el certamen que comienza hoy.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    La participación de Chile en el Festival de Cannes no es nueva. Sin ir más lejos, en 2025 la documentalista Carmen Castillo fue jurado del Ojo de Oro y se exhibieron dos películas. Y una de ellas (La misteriosa mirada del flamenco) hizo historia al ganar un premio que ninguna otra película nacional había obtenido en la historia del certamen más afamado del mundo.

    Pero, por volumen y presencia en diferentes apartados del evento, la presencia este año es una de las más robustas que se recuerde. Diego Céspedes, el director de La misteriosa mirada del flamenco, fue invitado a integrar el jurado de la Competencia Oficial, es decir, el grupo de cineastas y actores que debe elegir a la cinta ganadora de la Palma de Oro y el resto del palmarés.

    Con su participación en ese espacio el realizador no sólo se convirtió en uno de los pocos chilenos en participar en ese lugar –antes estuvieron la crítica de cine María Romero, pionera en su ámbito, y Raúl Ruiz, el mayor de todos los cineastas nacidos en este lado del mundo–, sino que en el más joven (tiene 30 años).

    Siguiendo las pautas del festival, Céspedes protagonizó las primeras actividades de la primera jornada, incluyendo la conferencia de prensa y la posterior exhibición de la película inaugural, The electric kiss, del francés Pierre Salvadori. Sus compañeros a partir de hoy, y hasta la ceremonia de clausura, programada para el sábado 23, son el reputado director surcoreano Park Chan-wook (La única opción), presidente del jurado, y un cartel de figuras compuesto por los actores Stellan Skarsgård, Demi Moore, Isaach de Bankolé y Ruth Negga, las directoras Chloé Zhao y Laura Wandel, y el guionista Paul Laverty.

    Necesitamos tomar una postura política. Espero que el cine se diversifique y que no sólo los ricos se dediquen al cine. Represento eso y espero que podamos impulsarlo”, declaró en la conferencia de prensa. En esa misma instancia el director de Oldboy (2003) defendió la idea de que el arte y la política son indisolubles, y Laverty cuestionó el trato que le ha dado Hollywood a las figuras que han expresado su apoyo a Palestina.

    Fue el inicio de una semana intensa para Céspedes, quien estará de inicio a fin y redondeará una historia idílica con Cannes. Hace ocho años, cuando daba sus primeros pasos en la industria, El verano del león eléctrico triunfó en la competencia destinada a cortometrajes universitarios. Luego, cuatro años después, Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022) debutó en la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del certamen. Recientemente, días antes de viajar a Francia, terminó de filmar un nuevo corto, por lo que no sería raro verlo de vuelta en 2027.

    El Deshielo y La Perra

    Manuela Martelli es otra de las cineastas chilenas que marca su regreso a la Costa Azul. La actriz de Machuca (2004) presentó su ópera prima hace un par de años (1976, en la Quincena de Cineastas) y esta vez arriba con su segunda incursión como directora.

    Filmada durante el invierno de 2025 en Antillanca –centro de esquí ubicado en las cercanías a Osorno– y hablada en español, inglés y alemán, la cinta sigue la amistad entre una niña de diez años y una joven esquiadora alemana que desaparece. Como en su debut, la época no es casualidad: es 1992 y el país vive los primeros hitos de la transición.

    La película tendrá su premiere mundial este jueves 14, inaugurando Un Certain Regard, sección que había acogido obras chilenas, pero nunca un largometraje de ficción de una realizadora (Carmen Castillo estuvo en 2007 con el documental Calle Santa Fe).

    En tanto, Dominga Sotomayor estará por primera vez en Cannes con un trabajo en solitario. Cinco años después de viajar a presentar la película colectiva The year of the everlasting storm, la directora llega a la Quincena de Cineastas con La perra, su adaptación de la premiada novela de la escritora colombiana Pilar Quintena.

    Su versión transcurre en una isla en el de Chile y sigue a Silvia (Manuela Oyarzún), una mujer que se gana la vida recolectando algas con su pareja (David Gaete) y adopta a Yuri, un cachorro abandonado que llena sus días de alegría y de sentimientos que le despiertan un anhelo de maternidad reprimido.

    Ese título es uno de los tres filmes de la productora chilena Planta en Cannes. En un hito que difícilmente tiene precedentes, la compañía encabezada por Fernando Bascuñán también está con La libertad doble, de Lisandro Alonso (que agrupa a empresas de Argentina, Chile, Luxemburgo, Alemania, Italia, Uruguay, Reino Unido) y en el cortometraje Para los contrincantes, de Federico Luis (México, Chile, Francia).

    Cannes se extenderá hasta el sábado 23 y también ofrecerá los nuevos largometrajes de Pedro Almodovar, James Gray, Asghar Farhadi y Andrey Zvyagintsev.

    Más sobre:CineManuela MartelliDominga SotomayorDiego CéspedesEl DeshieloLa PerraLa Misteriosa Mirada del FlamencoFestival de CannesFestival de Cannes 2026La Tercera PMCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    Steinert dice que esperarán “una conclusión final” ante nuevos antecedentes en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

    Decretan arraigo nacional para Américo tras denuncia por violencia intrafamiliar

    Lo más leído

    1.
    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

    Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

    2.
    Jamiroquai se presentará en septiembre en el Claro Arena

    Jamiroquai se presentará en septiembre en el Claro Arena

    3.
    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”

    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”

    4.
    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    5.
    “La Perversión de Natacha” llega a Teatro Mori Bellavista

    “La Perversión de Natacha” llega a Teatro Mori Bellavista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del jueves 21 de mayo

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional
    Chile

    Contralora ahonda en “debilidades” detectadas en el Plan de Emergencia Habitacional

    Cómo solicitar la Tarjeta Bip! para adulto mayor y pagar una tarifa reducida en el transporte público

    Steinert dice que esperarán “una conclusión final” ante nuevos antecedentes en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”
    Negocios

    ANP reclama por indicación de Hacienda sobre propiedad intelectual: favorece a plataformas de IA y es una “expropiación regulatoria”

    Fiscalía deja sin efecto audiencia de formalización contra ejecutivos de Molycop por querella de CAP

    Rodrigo Vergara y megarreforma: “Está bien que la discusión se centre en los riesgos fiscales y busquemos formas de mitigarlos”

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026
    El Deportivo

    “Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026

    Champions League y descensos: todo lo que se juegan los chilenos en las últimas tres fechas de LaLiga

    Jean Meneses se lanza contra el arbitraje tras el triunfo de Palestino sobre Limache

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral
    Cultura y entretención

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral

    El nuevo documental de Oasis llega a los cines y al streaming

    “La Perversión de Natacha” llega a Teatro Mori Bellavista

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas
    Mundo

    Fiscalía de Bolivia pide 20 años de cárcel para el expresidente Evo Morales por delito de trata de personas

    Dimiten cuatro miembros del gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

    Irán demanda a Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje de La Haya por “atacar sus instalaciones nucleares”

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos
    Paula

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá