Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

La participación de Chile en el Festival de Cannes no es nueva. Sin ir más lejos, en 2025 la documentalista Carmen Castillo fue jurado del Ojo de Oro y se exhibieron dos películas. Y una de ellas (La misteriosa mirada del flamenco) hizo historia al ganar un premio que ninguna otra película nacional había obtenido en la historia del certamen más afamado del mundo.

Pero, por volumen y presencia en diferentes apartados del evento, la presencia este año es una de las más robustas que se recuerde. Diego Céspedes, el director de La misteriosa mirada del flamenco, fue invitado a integrar el jurado de la Competencia Oficial, es decir, el grupo de cineastas y actores que debe elegir a la cinta ganadora de la Palma de Oro y el resto del palmarés.

Con su participación en ese espacio el realizador no sólo se convirtió en uno de los pocos chilenos en participar en ese lugar –antes estuvieron la crítica de cine María Romero, pionera en su ámbito, y Raúl Ruiz, el mayor de todos los cineastas nacidos en este lado del mundo–, sino que en el más joven (tiene 30 años).

Siguiendo las pautas del festival, Céspedes protagonizó las primeras actividades de la primera jornada, incluyendo la conferencia de prensa y la posterior exhibición de la película inaugural, The electric kiss, del francés Pierre Salvadori. Sus compañeros a partir de hoy, y hasta la ceremonia de clausura, programada para el sábado 23, son el reputado director surcoreano Park Chan-wook (La única opción), presidente del jurado, y un cartel de figuras compuesto por los actores Stellan Skarsgård, Demi Moore, Isaach de Bankolé y Ruth Negga, las directoras Chloé Zhao y Laura Wandel, y el guionista Paul Laverty.

“Necesitamos tomar una postura política. Espero que el cine se diversifique y que no sólo los ricos se dediquen al cine. Represento eso y espero que podamos impulsarlo”, declaró en la conferencia de prensa. En esa misma instancia el director de Oldboy (2003) defendió la idea de que el arte y la política son indisolubles, y Laverty cuestionó el trato que le ha dado Hollywood a las figuras que han expresado su apoyo a Palestina.

Fue el inicio de una semana intensa para Céspedes, quien estará de inicio a fin y redondeará una historia idílica con Cannes. Hace ocho años, cuando daba sus primeros pasos en la industria, El verano del león eléctrico triunfó en la competencia destinada a cortometrajes universitarios. Luego, cuatro años después, Las criaturas que se derriten bajo el sol (2022) debutó en la Semana de la Crítica, una de las secciones paralelas del certamen. Recientemente, días antes de viajar a Francia, terminó de filmar un nuevo corto, por lo que no sería raro verlo de vuelta en 2027.

El Deshielo y La Perra

Manuela Martelli es otra de las cineastas chilenas que marca su regreso a la Costa Azul. La actriz de Machuca (2004) presentó su ópera prima hace un par de años (1976, en la Quincena de Cineastas) y esta vez arriba con su segunda incursión como directora.

Filmada durante el invierno de 2025 en Antillanca –centro de esquí ubicado en las cercanías a Osorno– y hablada en español, inglés y alemán, la cinta sigue la amistad entre una niña de diez años y una joven esquiadora alemana que desaparece. Como en su debut, la época no es casualidad: es 1992 y el país vive los primeros hitos de la transición.

La película tendrá su premiere mundial este jueves 14, inaugurando Un Certain Regard, sección que había acogido obras chilenas, pero nunca un largometraje de ficción de una realizadora (Carmen Castillo estuvo en 2007 con el documental Calle Santa Fe).

En tanto, Dominga Sotomayor estará por primera vez en Cannes con un trabajo en solitario. Cinco años después de viajar a presentar la película colectiva The year of the everlasting storm, la directora llega a la Quincena de Cineastas con La perra, su adaptación de la premiada novela de la escritora colombiana Pilar Quintena.

Su versión transcurre en una isla en el de Chile y sigue a Silvia (Manuela Oyarzún), una mujer que se gana la vida recolectando algas con su pareja (David Gaete) y adopta a Yuri, un cachorro abandonado que llena sus días de alegría y de sentimientos que le despiertan un anhelo de maternidad reprimido.

Ese título es uno de los tres filmes de la productora chilena Planta en Cannes. En un hito que difícilmente tiene precedentes, la compañía encabezada por Fernando Bascuñán también está con La libertad doble, de Lisandro Alonso (que agrupa a empresas de Argentina, Chile, Luxemburgo, Alemania, Italia, Uruguay, Reino Unido) y en el cortometraje Para los contrincantes, de Federico Luis (México, Chile, Francia).

Cannes se extenderá hasta el sábado 23 y también ofrecerá los nuevos largometrajes de Pedro Almodovar, James Gray, Asghar Farhadi y Andrey Zvyagintsev.