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    Zoom a Cannes 2026: de Manuela Martelli y Almodóvar a los maestros japoneses

    La directora chilena presentará El Deshielo en Un Certain Regard, una de las secciones más apetecidas. El festival también cuenta con presencia récord del cine español y con el regreso de Hirokazu Kore-eda y Ryusuke Hamaguchi. Con excepción de una película que une a John Travolta con Apple, esta vez los grandes estudios de Hollywood se mantienen al margen.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Zoom a Cannes 2026: de Manuela Martelli y Almodóvar a los maestros japoneses

    Este jueves la 79° edición del Festival de Cannes reveló sus principales novedades. En una conferencia conducida por Iris Knobloch (presidenta) y Thierry Frémaux (delegado general), el afamado certamen confirmó 21 películas que competirán por la Palma de Oro y 15 cintas que integrarán la sección Un Certain Regard.

    En ese último grupo está El deshielo, el segundo largometraje de Manuela Martelli. Producido por Chile, Estados Unidos, España y México, el filme narra el encuentro de una niña y una adolescente alemana en la Cordillera de los Andes en 1992, y marca la tercera participación de una producción local en ese apartado en los últimos cuatro años.

    *Chile en Un Certain Regard

    Tal como en 2023 y 2025, una producción chilena entra en Un Certain Regard, uno de los espacios más codiciados de Cannes. El hito de Martelli radica en que es la primera vez en que una directora nacional competirá con un largometraje de ficción (Carmen Castillo estuvo con el documental Calle Santa Fe en 2007) y en que, hasta ahora, es la única sudamericana del listado de este año.

    Un dato para poner en contexto su logro: Un Certain Regard es más relevante que la Quincena de Realizadores, donde estuvo hace cuatro años con 1976 (2022), por lo que su selección implica un salto significativo.

    Ambientada en 1992, El deshielo es protagonizada por Inés (Maya O’Rourke), una niña de diez años que ha quedado al cuidado de sus abuelos (Paulina Urrutia y Mauricio Pesutic), dueños de un hotel a los pies de un centro de esquí. Mientras sus padres se encuentran de viaje, genera una amistad con Hanna (Maia Rae Domagala), una esquiadora alemana que ha venido a entrenar a Chile. Una noche, la deportista desaparece sin dejar rastro.

    *Dos ganadores de la Palma de Oro

    El listado de películas de Cannes 2026 cuenta con varios pesos pesados (el iraní Asghar Farhadi, el ruso Andrey Zvyagintsev, el polaco Paweł Pawlikowski), pero únicamente hay dos cineastas que han ganado la Palma de Oro en ediciones previas: el rumano Cristian Mungiu, que la obtuvo con 4 meses, 3 semanas, 2 días (2007), y el japonés Hirokazu Kore-eda, que la consiguió con Shoplifters (2018).

    Mungiu presenta Fjord, un drama protagonizado por Sebastian Stan y Renate Reinsve. La historia gira en torno a los Gheorghiu, una familia con padre rumano y madre noruega que se adapta a una nueva vida en el remoto pueblo noruego en el que ella nació. Sus vidas se ven sumidas en el caos en el momento en que se transforman en sospechosos de un comportamiento perturbador.

    Sheep in the box es la nueva cinta de Kore-eda. La historia sigue a un matrimonio de arquitectos que hace dos años sufrieron la pérdida de su hijo en un trágico accidente ferroviario. Ambos deciden usar la tecnología disponible y acoger en su hogar a una versión androide de su difunto pequeño.

    Además de Kore-eda, estará su compatriota Ryusuke Hamaguchi (Drive my car) con All of a sudden. Filmada enre París y Kioto, gira en torno a la directora de una residencia de ancianos en las afueras de París que conoce una dramaturga japonesa con una enfermedad terminal.

    *Menos mujeres que en 2025 (pero más que en 2024)

    La cantidad de mujeres seleccionadas en Cannes ha sido un tema recurrente desde que el MeToo tomó fuerza. Este año habrá cinco, un número que queda lejos de las siete que estuvieron en 2025, año récord junto a 2023, pero que es superior al total de 2024 (cuatro).

    Según Fremaux, entre el 25% y el 28% de las 2.541 producciones presentadas al festival este año fueron dirigidas por mujeres, y cinco le parecía “una cifra alta”.

    El listado de este año incluye a las francesas Jeanne Herry, Léa Mysius y Charline Bourgeois-Tacquet, a la alemana Valeska Grisebach y la austriaca Marie Kreutzer. Esta última llega con su nuevo trabajo después de Corsage: La emperatriz rebelde (2022), que se exhibió y fue premiada en Un Certain Regard.

    *España por tres

    Nunca en la historia del certamen francés la industria española había tenido triple presencia en la carrera por la Palma de Oro. Ese despliegue es encabezado por Pedro Almodóvar, quien presentará Amarga Navidad, cinta que consiguió críticas favorables en su país. Su primer largometraje en español en cinco años es un ejercicio de autorretrato y cine dentro del cine, que tiene en los roles principales a Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

    Rodrigo Sorogoyen, realizador del filme Las bestias (2022) y la serie Los años nuevos, debuta en la principal vitrina de Cannes con El ser querido. Escrita por Isabel Peña y el propio Sorogoyen, sigue a Esteban Martínez (Javier Bardem), un aclamado director de cine que se ha convertido en una leyenda tanto por sus películas como por su pasado de violencia y excesos. Para su nuevo proyecto le ofrece un rol a su hija Emilia (Victoria Luengo), con el pretexto de ayudarla en su estancada carrera de actriz, provocando que reavivan viejos dolores que nunca se curaron.

    Javier Ambrossi y Javier Calvo, el dúo creativo conocido como Los Javis (Paquita Salas), aterrizarán con su segundo largometraje. En La bola negra abordan las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), personajes ligados por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras –inacabada– de Federico García Lorca. Su elenco lo componen el cantautor Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close.

    *Sin grandes estudios de Hollywood

    Ni Steven Spielberg ni Pixar. Este año Cannes no tendrá el lanzamiento mundial de una gran producción de Hollywood, como ha ocurrido en los últimos años con Top Gun: Maverick (2022), Indiana Jones y el dial del destino (2023), Furiosa: De la saga Mad Max (2024) o Misión imposible: La sentencia final (2025).

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    Thierry Frémaux desdramatizó ese punto en la conferencia de este jueves. “Más allá de los estudios y Los Angeles… (El cine) existe y esta selección será prueba de ello. El arte del cine estará presente este año en la Croisette”, enfatizó.

    Y la verdad es que será una ausencia con un matiz: Apple está detrás de Propeller one-way night coach, el debut como director de John Travolta. Basado en un libro de su propia autoría, el filme sigue a un niño amante de la aviación que vive una odisea sin retorno a través del país rumbo a Hollywood. Se proyectará en Cannes Premiere, la misma sección no competitiva en la que el año pasado se mostró La ola (2025), de Sebastián Lelio.

    *Una película pendiente

    Thierry Frémaux fue categórico al asegurar que este jueves se detallaría “el 95% de la selección” y que el resto de los títulos pendientes se darían a conocer entre la próxima semana y la subsiguiente.

    Unas de esas cintas por anunciar sería Paper tiger, el drama dirigido por James Gray y protagonizada por Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller. De acuerdo con lo que el delegado general indicó a Variety, existen buenas posibilidades de que sea confirmada, aunque no especificó en qué apartado se exhibiría (Gray ha aspirado a la Palma de Oro en cinco ocasiones).

    “Aún quedan algunos asuntos contractuales por resolver. Espero que se solucionen muy pronto y que podamos anunciar la película”, declaró Frémaux, junto con afirmar que “es un filme maravilloso”.

    El festival celebrará su versión 2026 entre el 13 y el 23 de mayo.

    Lee también:

    Más sobre:CineFestival de CannesEl DeshieloManuela MartelliPedro AlmodóvarAmarga NavidadCristian MungiuFjordHirokazu Kore-edaSheep in the BoxRodrigo SorogoyenEl Ser QueridoFestival de Cannes 2026Asghar FarhadiAndrey ZvyagintsevPaweł PawlikowskiRyusuke HamaguchiMarie KreutzerLéa MysiusJeanne HerryCharline Bourgeois-TacquetValeska GrisebachLa Bota NegraJavier AmbrossiJavier CalvoLos JavisJohn TravoltaPropeller One-Way Night CoachJames GrayPaper TigerThierry FrémauxIris KnoblochCine Culto

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