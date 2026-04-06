SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    En un ejercicio de autoficción, el director manchego presenta a un aclamado cineasta que trabaja en la historia de una realizadora que vampiriza las vidas de sus cercanos. Recién estrenada en salas de España, se perfila como uno de los títulos de la próxima edición del Festival de Cannes, que revelará su programación esta semana.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Hay dos conceptos que se reiteran en las primeras publicaciones en torno al nuevo filme de Pedro Almodóvar: autoficción y matrioska. ¿La razón? Tal como en Dolor y gloria (2019), la cinta en la que Antonio Banderas interpretó a un alter ego suyo, Amarga Navidad es una película sobre el cine dentro del cine que no teme recurrir al recurso del autorretrato.

    Estrenada en salas de España el pasado 20 de marzo (y por el momento sin fecha en Chile), es descrita por los especialistas de ese país como un ejercicio más complejo que aquella mencionada producción. Su protagonista es Elsa (Bárbara Lennie), una cineasta considerada una directora de culto –una obra compuesta por sólo dos filmes– que ha volcado su carrera al mundo de la publicidad.

    En medio de una crisis de ansiedad, abandona momentáneamente a su novio (Patrick Criado), un stripper bombero, y viaja a la isla de Lanzarote para acompañar una estrecha colaboradora y a una amiga destrozada a raíz de la muerte de su hijo. Sus dolores se transforman en la principal inspiración de la historia que podría terminar con su sequía creativa y traerla de vuelta en gloria y majestad al oficio que tanto ama.

    Elsa es producto de la imaginación de Raúl (Leonardo Sbaraglia), un director aclamado en todo el mundo. En pareja con un hombre más joven, está escribiendo el guión de su próximo proyecto a la vez que su asistente, Mónica (Aitana Sánchez-Gijón), abandona un rol que la ha consumido y ya tiene listo a su sucesor.

    A dos años de La habitación de al lado (2024), su primer largometraje hablado en inglés, Almodóvar despacha un intrincado rompecabezas que ha despertado críticas mayoritariamente favorables.

    “Almodóvar confecciona su película más difícil, más rota, más imperfecta incluso (si es que la perfección todavía le importa a alguien), más descarnada, más ridícula cuando se mete a cosas de bomberos, más compleja y, hemos llegado, más mejor”, indicó El Mundo.

    “Si aceptamos obra maestra como sinónimo de riesgo, libertad y como otra manera de llamar a lo nuevo, entonces Amarga Navidad lo es, lo es por incómoda, lo es por rota, lo es por excesiva y lo es por Bárbara Lennie y Aitana Sánchez-Gijón (o al revés), dos actrices descomunales, descomunales cuando lloran y descomunales cuando se cabrean, descomunales cuando una se mira en la otra”, agregó.

    Ese medio puso énfasis en el juego de espejos que propone la cinta, no sólo entre Raúl y Elsa, sino que entre el propio autor de Matador (1986) y sus dos cineastas ficticios. Un análisis que también propuso el portal Otros Cines.

    “En el retrato del artista en pleno proceso creativo que compone en Amarga Navidad, Almodóvar se muestra, sino duro, exigente con el personaje del realizador”, apuntó, junto con remarcar que es diferente a Dolor y gloria. “Amarga Navidad es distinta y por momentos alcanza a parecerse más a La habitación de al lado, su anterior película, y que resuena aquí en la ficción que Raúl está escribiendo, y que ocupa buena parte del metraje”.

    Para Cadena Ser, se trata de “una refinada e inolvidable película sobre la moral de los autores”. que posee “una estructura prodigiosa y original”.

    Y argumentó: “Pedro Almodóvar se ha abierto en canal, casi más que en Dolor y gloria. No es solo que cuente su vida, sus recuerdos, sus dolores y sus arrepentimientos. Aquí abre su proceso creativo, ¿de dónde roban las ideas los escritores? ¿Es legítimo contar la vida privada de quienes te rodean? ¿Hay límites al contar la intimidad de alguien? Temas que han estado y siguen estando en el debate cultural de estos últimos años”.

    Según El Diario, “nunca había ido tan al límite como con Amarga Navidad, su nueva película, donde lleva al extremo el juego de ficción y realidad en una filigrana narrativa brillante. Puede que sea de los guiones más complejos que ha escrito el propio Almodóvar”.

    Amarga Navidad es una película que progresa, que va del territorio más reconocible y fatigado (agotado) del director hasta otro inesperado, aparentemente espontáneo, en el que duda y reniega de lo ya desgastado de su obra, la que estamos viendo y quizá de parte de la anterior. Una película que va, digamos, de lo ‘almodovariano’ de siempre hasta lo casi, casi ‘antialmodovariano’. Alguien tenía que decirlo, y quién mejor que él”, expresó ABC.

    Si ese medio compartió una mirada de luces y sombras, el crítico Carlos Boyero –considerado una suerte de némesis del realizador– fue tajante asegurando que le produjo “tedio, perplejidad malsana; es otra exhibición de diseño en la que la tormenta de sentimientos también parece de diseño”.

    “Durante un tiempo que me resulta interminable, no encuentro una postura relajada en la butaca del cine ante el cúmulo de tonterías con aura solemne que emite la pantalla”, disparó. “No aparece en ningún momento el sentido del humor, la gracia, la ironía, el sarcasmo, virtudes que reconozco en algunas películas de este señor”.

    Con la mirada en Cannes

    Todo apunta a que el autor manchego volverá al Festival de Cannes, el certamen en el que estuvo por última vez en 2023, con su cortometraje protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, Extraña forma de vida (2023).

    La programación será revelada el próximo 9 de abril en una conferencia conducida por Thierry Frémaux (delegado general) y Iris Knobloch (presidenta), y se espera que también sean confirmados los nuevos largometrajes de Joel Coen, Ryusuke Hamaguchi, Paweł Pawlikowski, Asghar Farhadi, Lukas Dhont, Cristian Mungiu y Nicolas Winding Refn.

    La última vez que Almodóvar compitió por la Palma de Oro fue en 2019. En esa ocasión el jurado presidido por Alejandro González Iñárritu le entregó el galardón a Mejor actor a Antonio Banderas por su rol protagónico en Dolor y gloria.

    Cannes se desarrollará entre el 12 y 23 de mayo.

    Lee también:

    Más sobre:CineAmarga NavidadPedro AlmodóvarBárbara LennieLeonardo SbaragliaAitana Sánchez-GijónVictoria LuengoMilena SmitPatrick CriadoQuim GutiérrezRossy de PalmaCarmen MachiGloria MuñozChavela VargasDolor y GloriaFestival de CannesFestival de Cannes 2026Cine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    “Hard discount”: Sondeo muestra que 26% de los hogares cambiaría su local habitual por tiendas de descuento

    Barómetro Unab: Economía pierde dinamismo en marzo pero se mantiene en terreno favorable

    El nuevo gerente general de Courtyard by Marriott pone meta de 73% de ocupación para 2026, por encima del año pasado

    Entre el optimismo y la cautela: la visión de los presidentes de las constructoras para 2026

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Lo más leído

    1.
    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    2.
    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    3.
    El libro recomendado: una novela histórica sobre el Mesías

    El libro recomendado: una novela histórica sobre el Mesías

    4.
    La incertidumbre por el Estadio Nacional y la falta de lugares para grandes conciertos en Chile

    La incertidumbre por el Estadio Nacional y la falta de lugares para grandes conciertos en Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Persona muere tras ser atropellada por desconocidos en Quinta Normal: víctima fue seguida por el vehículo
    Chile

    Persona muere tras ser atropellada por desconocidos en Quinta Normal: víctima fue seguida por el vehículo

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La hora de Cerna: director de la PDI llega a la Cámara a enfrentar polémica con Steinert por remoción de prefecta (r) Peña

    “Hard discount”: Sondeo muestra que 26% de los hogares cambiaría su local habitual por tiendas de descuento
    Negocios

    “Hard discount”: Sondeo muestra que 26% de los hogares cambiaría su local habitual por tiendas de descuento

    Barómetro Unab: Economía pierde dinamismo en marzo pero se mantiene en terreno favorable

    El nuevo gerente general de Courtyard by Marriott pone meta de 73% de ocupación para 2026, por encima del año pasado

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio
    Tendencias

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    La contaminación puede provocar ansiedad y depresión, advierte la Agencia Europea de Medio Ambiente

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial
    El Deportivo

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    Un campeón del mundo en el Claro Arena: la formación que alista Boca Juniors para visitar a la UC por la Libertadores

    Josué Ovalle, la nueva figura chilena en México: “En Colo Colo me dijeron que no estaba para el primer equipo”

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad
    Cultura y entretención

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente
    Mundo

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Zelenski pide más ayuda antiaérea tras los últimos ataques en Odesa: “Rusia no tiene intención de parar”

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua