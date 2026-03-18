U2 alista show en Chile para 2027 y Estadio Nacional prioriza el deporte ante solicitudes de productoras para conciertos

2026 se podría convertir en algo así como la temporada U2. El próximo 25 de septiembre se cumplen exactos 50 años desde el primer ensayo de la banda, cuando el baterista Larry Mullen Jr. invitó a su casa en Dublín al cantante Paul Hewson, luego conocido como Bono Vox; al guitarrista David Evans, después perpetuado como The Edge; y al bajista Adam Clayton: sería la columna vertebral que pasaría a la historia como una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos y el colectivo que marcó el pop de la última parte del siglo XX.

Por lo mismo, como una forma de abrazar el hito, los irlandeses se preparan este año para lanzar su nuevo álbum, el que tendría fecha de publicación para septiembre u octubre. Será el regreso del cuarteto a un título de largaduración con canciones inéditas desde Songs of experience, en el lejano 2017. Eso sí, como una suerte de preámbulo, en febrero pasado presentaron el EP Day of ash, donde retoman el sonido de sus mejores días, claman por las distintas coyunturas que hoy sacuden al planeta y sepultan los fantasmas de una discografía que en el último tiempo había naufragado irregular.

En ese contexto, los hombres de With or without you se alistan para salir de gira en 2027, el minuto donde probarán en vivo su nuevo material.

¿A Chile?

Según pudo saber Culto, ya existen conversaciones concretas y avanzadas para que puedan pasar por Sudamérica el próximo año. Aunque hay plazos más bien estimativos, una alternativa sería durante el primer trimestre, o sea en el verano, período en donde han tocado en la región en otros años, como en 1998 y 2006.

La información también ha sido difundida por diferentes páginas webs de seguidores del grupo que siempre cuentan con contenido fidedigno y confidencial: el portal local u2chile.net y el internacional u2songs.com han publicado incluso que la gira mundial de U2 partiría en 2027 precisamente en Sudamérica, en un gesto inédito en la historia de la banda.

“Fuentes confiables han confirmado que la planificación de la gira avanza. Al parecer, la banda ha estado ultimando algunos detalles en las últimas semanas. Últimamente, hemos recibido varios correos con información sobre sus próximos planes. Se espera que la próxima gira sea por estadios y comience a principios de 2027. Nos han dicho que probablemente empiece con una etapa en Sudamérica (que seguramente incluirá México) y continúe por Europa con una segunda etapa en el verano de 2027”, publican en ambos sitios.

En el caso de Chile, por la envergadura del escenario -que como en cada tour del grupo se presume colosal- y por la alta inversión que significa traerlos -su tarifa se cuenta en varios millones de dólares-, la única opción es que recalen en el Estadio Nacional, por lo demás el sitio que los ha recibido en todas sus escalas anteriores, las de 1998, 2006, 2011 y 2017.

El estado del Nacional y la prioridad al deporte

Según distintas voces de la industria de espectáculos consultadas por este medio, hoy el coliseo central de Ñuñoa está en algo así como un compás de espera. Con nuevas autoridades asumiendo su administración, a partir del gobierno del presidente José Antonio Kast y la llegada de la Ministra del Deporte Natalia Duco hace una semana, las gestiones para su arriendo están en proceso de adaptación y acomodo, y por estos días se analiza caso a caso la viabilidad de que distintos recitales lo utilicen para el lapso de 2026 y 2027.

Días antes de asumir, Duco ha sido drástica en decir que en esta nueva etapa se priorizará a los eventos deportivos antes que otra clase de instancias. “Lo único que les puedo adelantar es que el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas. La prioridad del Parque Estadio Nacional es que sea el centro del deporte en Chile y eso no puede ser de otra manera. Hay que ver cómo logramos un equilibrio, hay otros temas que no es llegar y pasar por arriba de eso. Por eso nos estamos informando”, aseguró el pasado 18 de febrero.

En esa misma línea, las nuevas autoridades tienen instalada la convicción de rayarles la cancha a las productoras de conciertos, pues hay un consenso pleno de que la prioridad tiene que ser para los deportistas y que las empresas a cargo de los espectáculos deben supeditarse al mandato del Instituto Nacional del Deporte (IND, entidad que administra el Nacional) y no al revés.

Una de las ideas que maneja la nueva administración apunta a la confección de un protocolo para regular el rol de las productoras, con una serie de derechos y deberes que buscan preservar las instalaciones, especialmente la cancha central, priorizar el uso de los deportistas y facilitar una convivencia armónica. No se trata de prohibir los eventos musicales, pero sí subrayar que el deporte siempre tendrá la prioridad, atendiendo a variados problemas que han enfrentado algunos deportistas para entrenar en el recinto en los últimos meses, topándose con las medidas impuestas y desplegadas por las compañías de música en vivo.

Según pudo saber Culto, hoy hay gestiones para que nombres como BTS, Metallica y Rush puedan ocupar el sitio en los próximos meses. Todas están en espera.

U2 también sería parte de esas tratativas para que su periplo diga presente en la capital durante 2027. De no concretarse en el primer tramo del próximo año, los hombres encabezados por Bono podrían igual pasar en la última parte de esa temporada, como parte del mismo tour.

Consultados por este medio, desde el IND ratifican que en los próximos años el protagonismo lo tendrá el deporte, por lo que muchas solicitudes para levantar megaespectáculos en Ñuñoa están en etapa de evaluación.

“La Ministra del Deporte, Natalia Duco ha sido clara en establecer que el Estadio Nacional es, ante todo, un recinto deportivo y de alto rendimiento al servicio de los deportistas del país. En esa línea, hoy esa prioridad se está concretando a través de una planificación anticipada y coordinada de la agenda del recinto, donde los calendarios deportivos, tanto de alto rendimiento como de eventos internacionales, se definen como base para cualquier otra actividad. Esto implica que las solicitudes para espectáculos masivos, como conciertos, deben ajustarse a esa programación y a las condiciones técnicas necesarias para resguardar la infraestructura deportiva. En algunos casos, efectivamente, ha sido necesario reordenar fechas o evaluar con mayor detención ciertas solicitudes, precisamente para no afectar la preparación ni la competencia de nuestros deportistas”, responden desde el IND.

Bono, vocalista de U2.

Luego complementan: “El desafío hacia 2026 y 2027 es avanzar en un equilibrio responsable, donde el Estadio Nacional pueda seguir siendo un espacio abierto a la ciudadanía, pero sin perder su rol principal como infraestructura estratégica para el deporte chileno. Eso no quita que debemos lograr un equilibrio, por lo que estableceremos una mesa de trabajo con todos los actores involucrados que permita hacer convivir tanto las actividades deportivas como también los conciertos, teniendo siempre al deporte como prioridad”.

Además, dicen que han fijado tres criterios fundamentales para que la música pueda convivir sin grandes reparos con el deporte: “Planificación con antelación: priorizando grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, que requieren certeza y condiciones óptimas de uso. Uso responsable del recinto: evaluando técnicamente cada evento masivo para asegurar que no genere impactos en la cancha, pista u otras instalaciones clave. Compatibilidad de agendas: generando ventanas de uso que permitan la realización de espectáculos, siempre que no interfieran con ciclos de entrenamiento o competencia”.

Hasta ahora, los próximos conciertos en el Estadio Nacional son los del músico chileno Cris MJ (17 de abril); Andrea Bocelli (20 de abril); e Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre). Por su lado, Korn estará el 8 de mayo en el Parque Estadio Nacional, espacio que ya recibió por partida doble hace unos días a AC/DC.