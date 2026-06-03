Avión de la FACH tuvo que realizar aterrizaje de emergencia cerca de La Serena: sus dos pilotos resultaron ilesos

Un aterrizaje forzoso tuvieron que realizar dos pilotos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) tras sufrir una emergencia cerca de La Serena, en la Región de Coquimbo.

El hecho se habría producido cerca de la ruta D-146, en el sector de Quebrada Honda, según informó el Cuerpo de Bomberos de La Higuera.

Según los antecedentes preliminares entregados por la institución, los pilotos iban a bordo de un avión T-35 Pillán y habrían partido desde la Base Aérea El Bosque en Santiago con destino a la zona norte del país.

Desde la misma Fach, a través de un comunicado, confirmaron también que la tripulación habría resultado ilesa, además de que “no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros”.

La emergencia fue atendida por personal de bomberos de La Higuera y La Serena, además de personal de Carabineros del retén La Higuera y la tenencia de carreteras Elqui.

Los afectados habrían sido trasladados hacia posta de Caleta Los Hornos para constatar lesiones y recibir atención preventiva, según detalló el medio El Día.

Mientras tanto, la institución se encuentra investigando las causas del hecho.