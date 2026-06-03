Incidentes con Carabineros marcan manifestación convocada por la Confech en varias regiones del país

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó este miércoles a una manifestación en contra de los recortes fiscales, la megarreforma y la iniciativa Escuelas Protegidas. Sin embargo, el inicio de la instancia quedó marcado por incidentes.

Esto porque en el llamado de la Confech se citó en Plaza Baquedano, pero la Delegación Presidencial Metropolitana autorizó la protesta desde Los Héroes hasta la estación Ecuador del Metro.

La instrucción del ente público fue desoída por los estudiantes, quienes igualmente se reunieron en Baquedano. Esto tuvo como consecuencia el actuar de Carabineros cuando comenzaron a desplazarse por la Alameda en dirección a Los Héroes.

El vocero de la Confech, Diego Torres, expresó que si bien mandaron la solicitud el miércoles 27 de mayo, la respuesta de la entidad regional llegó el martes. Desde la delegación indicaron que los habían citado el viernes, pero que no asistieron.

En esa línea, Torres informó que “se nos dijo que supuestamente se nos había citado a una reunión para el día viernes. Sin embargo, por parte de la Confech y por parte de los dirigentes que dieron estos datos para la solicitud, no tenemos registro de este intento de contacto por parte de la delegación presidencial ”.

“Desde la Confech se tomó la decisión de mantener la convocatoria. La convocatoria va a partir de aquí, Plaza Baquedano, el punto más álgido, yo creo, de las movilizaciones sociales de la capital hasta el Metro de los Héroes”, añadió.

Por ello, personal de Control de Orden Público de Carabineros actuó con carros lanzaaguas y lanzagases para dispersar a los manifestantes. Por lo mismo, se cortó el tránsito vehicular en la Alameda y Metro determinó el cierre de las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía, las cuales se restablecieron tras unos minutos.

Actualmente, la estación de metro El Salvador se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

La convocatoria era a nivel nacional, por lo que en distintas regiones se han registrado desvíos y cortes de tránsito. En Valparaíso, Carabineros informó que “debido a convocatoria en el sector céntrico de la ciudad, el tránsito vehicular permanece interrumpido por calle Condell en dirección a plaza Victoria”.

Mientras que en O’Higgins se avisó de “congestión en Alameda al oriente por manifestaciones a la altura de Zañartu”.