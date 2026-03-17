SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cillian Murphy vuelve a ser Tommy Shelby: “Queríamos que se justificara su existencia”

    Cuatro años después del final de la serie, el actor retoma su personaje en Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, película que se estrena en Netflix este viernes 20. El ganador del Oscar detalla los pormenores en una conferencia a la que asiste Culto. “Nunca volveré a experimentar algo así”, afirma.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Cillian Murphy vuelve a ser Tommy Shelby: “Queríamos que se justificara su existencia”

    Cillian Murphy creía que ya había cumplido con su labor como Tommy Shelby. Tras casi una década y seis temporadas, el actor irlandés se despidió de su personaje más célebre a mediados de 2022.

    Esa conclusión se mantuvo hasta que el guionista Steven Knight, cerebro de la producción, ideó un nuevo concepto y le propuso traer de vuelta a Shelby y compañía. En ese momento no hubo margen para dudas y se embarcó en una nueva aventura en la piel del personaje oriundo de Birmingham. El resultado llegará a Netflix este viernes 29 con el título Peaky Blinders: El hombre inmortal.

    Robert Viglasky

    “La ventaja de haberlo interpretado durante tanto tiempo es que toda la investigación ya está hecha. Tienes como 13 años ahí. Lo has vivido junto a él, y también has envejecido junto a él. Y eso es bastante único. Nunca volveré a experimentar algo así”, explica Murphy en una conferencia a la que asiste Culto.

    “Queríamos hacer algo que justificara su existencia, porque la serie de televisión, en mi opinión, fue muy exitosa y cada temporada se volvía más rica y profunda para mí. Para poder concluir la serie con un filme, tenía que justificarse. Y, en definitiva, todo se reduce al guión. Cuando nos dimos cuenta de que el tema principal de la serie siempre ha sido la familia, si seguíamos con eso y la convertíamos en una historia de padre e hijo, e introducíamos a Duke de esa manera, sabíamos que íbamos por buen camino y nos pusimos manos a la obra”.

    Con Knight en el guión y Tom Harper en la dirección, la película imagina a Shelby viviendo en una casa de campo dedicado a escribir una novela y atormentado por el fantasma de su hija fallecida. En plena Segunda Guerra Mundial, y mientras la Alemania nazi teje un plan para producir billetes falsos de libras esterlinas, su nombre es sinónimo de un legendario gánster originario de Birmingham.

    Robert Viglasky/Netflix

    Aunque preferiría mantenerse a un costado, regresa a la acción debido al ruido que genera Erasmus “Duke” Shelby (Barry Keoghan), su arrogante y distante hijo, quien asoma como su sucesor en el crimen organizado.

    Keoghan, quien está filmando las películas de The Beatles, cuenta que la distancia relación que mantiene con su padre en la vida real le sirvió como inspiración para construir a un personaje impulsivo y violento. “No pretendo justificar cada una de ellas (sus actitudes), pero al fin y al cabo, hay algo animalístico ahí, es como el cachorro buscando a su padre. Y a eso volví cuando finalmente está allí, este comportamiento que tiene cuando no está, de imitarlo y tratar de ser como él por lo que ha oído”, señala en la misma instancia.

    Murphy, quien declara sentirse “inmensamente orgulloso”, participa como productor ejecutivo y estuvo implicado en las decisiones que sostienen el proyecto. Uno de las principales es que la historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le otorga un marco diferente.

    Robert Viglasky/Netflix

    “Ambientar la película en el contexto de la guerra significa que sus valores se ponen a prueba constantemente. ¿En qué crees realmente? ¿Qué defiendes realmente? Aparte de las apuestas ilegales, la extorsión, ganar dinero, comprar casas, abandonar hijos y esposas, ¿qué defiendes realmente?”, se pregunta el actor.

    Para Steven Knight, el asunto ha sido casi profético. Una década atrás declaró que visualizaba que Peaky Blinders terminaría de la forma en la que lo está haciendo con el largometraje. “Fue muy arrogante de mi parte imaginar que eso sucedería,pero sucedió, y siempre quise terminarlo de esta manera. Siempre quise terminar en Birmingham, cuando caían las bombas. Y creo que lo que hemos hecho es concluir esta parte de la historia de una manera magnífica”, finaliza.

    Lee también:

    Más sobre:CinePeaky BlindersNetflixCillian MurphyPeaky Blinders: El Hombre InmortalPeaky Blinders: The Immortal ManTom HarperSteven KnightRebecca FergusonTim RothSophie RundleBarry KeoghanStephen Graham

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a sujeto que portaba droga y un arma de fuego en La Pintana

    Trump asegura que no cree que Israel vaya a usar una bomba nuclear contra Irán: “Israel nunca haría eso”

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    Moda chilena como una expresión, sentido de identidad y un aporte a la economía: descubriendo a Palosanto

    Un día en Lollapalooza con el nuevo Motorola edge 70: así rinde su cámara

    Lo más leído

    1.
    Manuel García: “Silvio Rodríguez me dijo que las cosas en el mundo desde que uno nace estaban más o menos como están”

    Manuel García: “Silvio Rodríguez me dijo que las cosas en el mundo desde que uno nace estaban más o menos como están”

    2.
    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”

    3.
    Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”

    Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”

    4.
    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones

    5.
    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿lo merecía realmente? un debate que se abre

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿lo merecía realmente? un debate que se abre

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Grave hombre que fue golpeado y apuñalado en portonazo en Pudahuel: su hija de 2 años estaba al interior del vehículo
    Chile

    Grave hombre que fue golpeado y apuñalado en portonazo en Pudahuel: su hija de 2 años estaba al interior del vehículo

    Paulina Núñez (RN) afirma que proyecto de Sala Cuna sería incluido en Plan de Reconstrucción Nacional tras conversaciones con el gobierno

    “Es evidente que en un día uno no va a sacar a 300.000 personas”: Kast matiza promesa de expulsión de migrantes irregulares

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida
    Negocios

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida

    Hacienda analizará cambios al Mepco y anticipa proyecto para estabilizar precio de la parafina

    Eliminación del IVA a la vivienda por un año: industria estima que reduciría hasta 10% los precios

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio
    Tendencias

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    Moda chilena como una expresión, sentido de identidad y un aporte a la economía: descubriendo a Palosanto

    Un día en Lollapalooza con el nuevo Motorola edge 70: así rinde su cámara

    Sigue la mala racha: Nicolás Jarry cae ante Mattia Bellucci y se despide de la qualy del Masters 1000 de Miami
    El Deportivo

    Sigue la mala racha: Nicolás Jarry cae ante Mattia Bellucci y se despide de la qualy del Masters 1000 de Miami

    Tomás Barrios le gana al local Nishesh Basavareddy y avanza en la clasificatoria del Master 1000 de Miami

    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones
    Cultura y entretención

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones

    Cillian Murphy vuelve a ser Tommy Shelby: “Queríamos que se justificara su existencia”

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    Trump asegura que no cree que Israel vaya a usar una bomba nuclear contra Irán: “Israel nunca haría eso”
    Mundo

    Trump asegura que no cree que Israel vaya a usar una bomba nuclear contra Irán: “Israel nunca haría eso”

    El Gobierno de Venezuela critica la “narrativa parcializada” sobre el país de la oficina de Derechos Humanos de la ONU

    El Ejército de Estados Unidos cifra en “más de 7.000” los objetivos alcanzados en Irán

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT