Cillian Murphy vuelve a ser Tommy Shelby: “Queríamos que se justificara su existencia”

Cillian Murphy creía que ya había cumplido con su labor como Tommy Shelby. Tras casi una década y seis temporadas, el actor irlandés se despidió de su personaje más célebre a mediados de 2022.

Esa conclusión se mantuvo hasta que el guionista Steven Knight, cerebro de la producción, ideó un nuevo concepto y le propuso traer de vuelta a Shelby y compañía. En ese momento no hubo margen para dudas y se embarcó en una nueva aventura en la piel del personaje oriundo de Birmingham. El resultado llegará a Netflix este viernes 29 con el título Peaky Blinders: El hombre inmortal.

Robert Viglasky

“La ventaja de haberlo interpretado durante tanto tiempo es que toda la investigación ya está hecha. Tienes como 13 años ahí. Lo has vivido junto a él, y también has envejecido junto a él. Y eso es bastante único. Nunca volveré a experimentar algo así”, explica Murphy en una conferencia a la que asiste Culto.

“Queríamos hacer algo que justificara su existencia, porque la serie de televisión, en mi opinión, fue muy exitosa y cada temporada se volvía más rica y profunda para mí. Para poder concluir la serie con un filme, tenía que justificarse. Y, en definitiva, todo se reduce al guión. Cuando nos dimos cuenta de que el tema principal de la serie siempre ha sido la familia, si seguíamos con eso y la convertíamos en una historia de padre e hijo, e introducíamos a Duke de esa manera, sabíamos que íbamos por buen camino y nos pusimos manos a la obra”.

Con Knight en el guión y Tom Harper en la dirección, la película imagina a Shelby viviendo en una casa de campo dedicado a escribir una novela y atormentado por el fantasma de su hija fallecida. En plena Segunda Guerra Mundial, y mientras la Alemania nazi teje un plan para producir billetes falsos de libras esterlinas, su nombre es sinónimo de un legendario gánster originario de Birmingham.

Robert Viglasky/Netflix

Aunque preferiría mantenerse a un costado, regresa a la acción debido al ruido que genera Erasmus “Duke” Shelby (Barry Keoghan), su arrogante y distante hijo, quien asoma como su sucesor en el crimen organizado.

Keoghan, quien está filmando las películas de The Beatles, cuenta que la distancia relación que mantiene con su padre en la vida real le sirvió como inspiración para construir a un personaje impulsivo y violento. “No pretendo justificar cada una de ellas (sus actitudes), pero al fin y al cabo, hay algo animalístico ahí, es como el cachorro buscando a su padre. Y a eso volví cuando finalmente está allí, este comportamiento que tiene cuando no está, de imitarlo y tratar de ser como él por lo que ha oído”, señala en la misma instancia.

Murphy, quien declara sentirse “inmensamente orgulloso”, participa como productor ejecutivo y estuvo implicado en las decisiones que sostienen el proyecto. Uno de las principales es que la historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le otorga un marco diferente.

Robert Viglasky/Netflix

“Ambientar la película en el contexto de la guerra significa que sus valores se ponen a prueba constantemente. ¿En qué crees realmente? ¿Qué defiendes realmente? Aparte de las apuestas ilegales, la extorsión, ganar dinero, comprar casas, abandonar hijos y esposas, ¿qué defiendes realmente?”, se pregunta el actor.

Para Steven Knight, el asunto ha sido casi profético. Una década atrás declaró que visualizaba que Peaky Blinders terminaría de la forma en la que lo está haciendo con el largometraje. “Fue muy arrogante de mi parte imaginar que eso sucedería,pero sucedió, y siempre quise terminarlo de esta manera. Siempre quise terminar en Birmingham, cuando caían las bombas. Y creo que lo que hemos hecho es concluir esta parte de la historia de una manera magnífica”, finaliza.