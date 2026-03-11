Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

El cuarto ciclo de Bridgerton, como es de costumbre, introdujo a una nueva pareja a los millones de espectadores que acumula en el mundo: Benedict (Luke Thompson), el incorregible y bohemio segundo hijo de los Bridgerton, y Sophie (Yerin Ha), una sirviente que conoce fortuitamente al heredero de la familia durante el baile de debutantes.

Basada en Te doy mi corazón (2001), la tercera novela de la saga literaria de Julia Quinn, la temporada más reciente del éxito de Netflix se sustentó en un relato tipo Cenicienta, una interpretación situada en la era de la Regencia británica, pero con un toque propio.

LIAM DANIEL/NETFLIX

“Creo que lo más emocionante del cliché de Cenicienta fue encontrar la manera de darle la vuelta. Creo que en la primera parte somos un poco más fieles al cliché. Y luego, en la segunda mitad, después de que Benedict comete este paso en falso, la historia se convierte en algo muy diferente. Se centra en el príncipe, o en este caso, el noble, que necesita ganarse el personaje de Cenicienta. Obviamente ella no es una damisela en apuros. Es alguien que realmente habla por sí misma y no va a aceptar menos que un trato perfecto”, explica a Culto Jess Brownell, la showrunner de la serie.

Como dicta ese cuento de hadas, la clase juega un rol clave en la trama. Benedict y Sophie –o la “Dama Plateada”, como la llama su interés romántico– no deberían estar juntos según establecen las rígidas tradiciones de su época, que esperan que él se case con una mujer perteneciente a un linaje acaudalado y no con una criada. Pero ambos, flechados el uno por el otro, se atreven a dar ese paso sin medir las consecuencias.

“El amor prohibido es uno de mis clichés románticos favoritos. Creo que el anhelo que surge de cualquier tabú –obviamente, en este caso, la clase– es simplemente algo de otro nivel. Saber que no puedes hacer algo sólo te hace desearlo aún más. Y eso permite una verdadera conexión entre ambos”, indica Brownell.

LIAM DANIEL/NETFLIX

A la hora de los balances, Yerin Ha aparece como una de las grandes fortalezas de la entrega más reciente. La actriz –parte de las series Halo y Duna: La profecía– es celebrada por la guionista y productora.

“Nunca dudé ni un segundo. Ella es espectacular. La queremos muchísimo en nuestro set y ver cómo el público la ha aceptado igual que nosotros dentro y fuera de la pantalla es realmente hermoso. Se merece todos los aplausos”, apunta.

-¿Qué fue lo más desafiante de cambiar el orden de los libros y contar primero la historia de Colin (Luke Newton) antes que la de Benedict?

Creo que nos funcionó bastante bien, ya que le dimos a Benedict un poco más de tiempo para que se desarrollara. Y también me pareció lógico dentro de la historia que Colin estuviera listo para tener una esposa más pronto para poder establecerse y para que Benedict se quede un poco más. Y, de ese modo, que en las tres primeras temporadas nosotros pudiéramos centrarnos en los matrimonios y mantenerlo todo muy integrado en nuestro mundo, porque creo que la gente todavía estaba conociendo la serie y el mundo en ese momento. Luego llega la cuarta temporada y podemos cambiar las cosas y decir: bueno, vamos a bajar (a otros estratos de la sociedad) y ampliar el mundo. Creo que narrativamente nos ayudó mucho.

LIAM DANIEL/NETFLIX

-¿Qué es lo más difícil de mantener la calidad de la serie, a pesar de que cada temporada se centra en una pareja diferente?

Algo que tengo muy presente es que el romance en muchos sentidos es una fórmula. Y creo que la gente se acerca al romance porque es reconfortante en muchos sentidos. Sabemos que va a ser un final feliz. Y creo que nos gustaría el cálido abrazo que supone saber qué va a pasar. Dicho esto, es importante para nosotros mantenerlo fresco y que se sienta diferente. Creo que tener a una pareja diferente cada temporada nos ayuda mucho. Poder bajar también inyectó mucha energía fresca a la historia de esta temporada. Y algunos de los puntos de la trama en la segunda mitad, incluyendo lo que Francesca y Michaela viven con John, están llevando la historia a un lugar al que nunca antes habíamos llegado. Así que siempre en cada temporada buscamos maneras de profundizar y ampliar el mundo.

-El público parece estar buscando esa calidez y esa fantasía, especialmente en el estado actual del mundo. ¿Cree que Bridgerton se ha vuelto más urgente que nunca?

Sí. O sea, si recuerdas la primera temporada, se estrenó durante el Covid. Así que la serie ha estado al aire durante años difíciles. Y creo que la comodidad del romance, la comodidad de la fórmula, la comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo.

LIAM DANIEL/NETFLIX

El futuro

Terminado el cuarto ciclo (disponible completo en Netflix), todos los ojos de los fans de Bridgerton están sobre Eloise (Claudia Jessie) y Francesca (Hannah Dodd), las dos únicas integrantes de la familia que no está en pareja (Francesca acaba de enviudar).

Aunque Jess Brownell no despeja la interrogante, está dispuesta a comentar el rol que jugarán los dos protagonistas de la cuarta entrega, Benedict y Sophie.

“Ellos jugarán un papel importante en la quinta temporada. Nosotros siempre queremos que la pareja protagónica sea una parte tan importante como sea posible de la siguiente temporada. Más allá de eso, creo que depende de cómo se desarrolle la historia, en qué hermano nos centramos, cuál es su relación con los personajes principales anteriores y su disponibilidad”, detalla.

LIAM DANIEL/NETFLIX

-Existe este debate sobre los largos intervalos entre temporadas de las grandes series de nuestro tiempo. ¿Entiende que no sea posible volver cada año?

Ojalá pudiéramos estrenar nuevas temporadas todos los años. Y estamos trabajando para encontrar maneras de hacerlo más rápido. Creo que antes había dos años entre temporadas, esta vez lo hemos reducido a un año y medio. No sé si alguna vez lo reduciremos a un año. Creo que probablemente sea demasiado ajustado. Pero vamos por buen camino con la quinta temporada para intentar mantener este intervalo de aproximadamente un año y medio o quizás menos.

Luego, con una risa, dice: “Pero no hay garantías. Las cosas pasan. Hacemos todo lo posible”.