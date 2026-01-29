SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton

    La serie de Netflix mantiene su fórmula y en su cuarta temporada centra su atención en el promiscuo Anthony Bridgerton y una misteriosa joven llamada Sophie. Fuera de adoptar la forma de un cuento de hadas, por primera vez aborda la diferencia de clases de manera frontal. Hoy llegan cuatro episodios y los restantes estarán disponibles a fines de febrero.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton LIAM DANIEL/NETFLIX

    Pese al éxito de la primera temporada de Bridgerton, Daphne Bridgerton y Simon Basset abandonaron el centro de la historia y dieron paso a Anthony Bridgerton y Kate Sharma. Ahora, manteniendo la fórmula intacta, la era de Colin Bridgerton y Penelope Featherington llega a su fin: a partir de este jueves 29, con el estreno de la cuarta temporada, quienes se apoderan del protagonismo son el libertino Benedict Bridgerton y la misteriosa Sophie Baek.

    Adaptación del tercer libro de la saga Julia Quinn (Te doy mi corazón; en inglés, An offer from a gentleman), el nuevo ciclo de la exitosa serie de Netflix arranca con los preparativos del baile de que dará inició a ese momento del año en que la alta sociedad se reúne en torno a bailes, recepciones y eventos que aseguren los mejores matrimonios. Una responsabilidad que en esta ocasión recae por primera vez en Lady Violet Bridgerton, la matriarca de la familia principal. quien logra la aprobación para organizar un baile de máscaras.

    LIAM DANIEL/NETFLIX

    La antesala está plagada de nervios producto de que es su debut en ese tipo de instancias y de que su segundo hijo se entretiene con las mujeres (y los hombres) y las fiestas de la gente común. Para aumentar la tensión, se presenta en el lugar la Reina Charlotte, quien está ansiosa por escuchar los chismes que le proporcione Penelope, la verdadera Lady Whistledown.

    Lo que viene después está esbozado tanto en el trailer como en la sinopsis del libro: a pesar de su renuencia a enamorarse, durante el baile Benedict queda encantado con una joven enmascarada de vestido plateado. “Es la persona más intrigante con la que he hablado”, le dice mientras comparten un baile privado en una pérgola adornada por flores. Luego, de manera abrupta, el reloj marca la medianoche y la chica huye despavorida, dejándole sólo su guante.

    ¿Quién es esa mujer que flechó perdidamente al personaje más bohemio y promiscuo de Bridgerton? Se trata de Sophie Baek, la hijastra y sirvienta maltratada de la poderosa familia liderada por Lady Araminta Gun. Viuda dos veces, desea mantener su estatus social y, para ello, busca que al menos una de sus hijas –ambas debutantes– aseguren un buen matrimonio. El audaz actuar de Sophie (una verdadera Cenicienta de la época de la Regencia) pondrá en riesgo ese objetivo.

    Benedict, por su parte, se dedica a buscar incansablemente a esa mujer que conoció en el baile de máscaras. En esa labor por localizar a la “Dama de Plata” cuenta con la ayuda de Eloise (Claudia Jessie), otra de las integrantes de los Bridgerton que aún no ha encontrado pareja.

    LIAM DANIEL/NETFLIX

    En esa dinámica del gato y el ratón, con confusiones y múltiples idas y vueltas, Bridgerton perfila a su nueva pareja protagónica. Una que, más temprano que tarde, terminará compartiendo bajo sus verdaderas identidades.

    Según Jess Brownell, showrunner de la producción, Te doy mi corazón fue “el libro más fácil de adaptar”. “Se ajustaba perfectamente a la estructura televisiva de una historia de amor. Hay muchas escenas ricas que nos brindaron un conflicto jugoso y situaciones de alto riesgo. Creo que los fanáticos estarán encantados de ver muchas de las escenas del libro en la serie”, explicó a Entertainment Weekly.

    La propia Brownell defendió que, a diferencia de Cenicienta, Sophie no es ninguna damisela en apuros. Según su perspectiva, es “una joven testaruda que intenta decidir su destino y se arma de valor para creer y soñar con una vida mejor que la que tiene actualmente”.

    La realizadora también compartió otra clave: si bien todo gira en torno a su nueva dupla, hay espacio para los otros miembros de la familia. “Es una temporada en la que intentamos asegurarnos de que todos los hermanos se sientan presentes de alguna manera y lo más presentes posible en la historia de amor principal”, apuntó.

    LIAM DANIEL/NETFLIX

    Una debutante

    La actriz australiana Yerin Ha –Sophie en la ficción– vivió un giro inesperado. Tras participar en las series Halo, Duna: La profecía y Los sobrevivientes, se interna en una historia plagada de romance, un género que no pensó que se le presentaría la oportunidad de desarrollar en la pantalla.

    “Trabajo bien bajo presión, ya que me motiva a dar el 110%. Pero, obviamente, ser la primera actriz de Asia Oriental, en términos de representación, supone otra presión. Interpretar a una mujer en un romance también supone otra sensación de presión. Quería hacer todo lo posible para dar vida a este personaje, pero después de eso, tuve que centrarme en el trabajo y en mi conexión con Luke para contar la historia más sincera y honesta posible”, declaró la actriz a la revista W Magazine.

    Esta temporada es la primera en que la serie aborda la diferencia de clases de manera frontal (de hecho, el primer capítulo comienza mostrando los quehaceres de los sirvientes de los Bridgerton en la cocina de la familia).

    “Hay algo en la lucha de clases y la división de clases, y al abrir el universo de Bridgerton al universo del área de servicio, lo hizo más realista. Hay verdaderos intereses sociales en juego”, planteó la intérprete.

    LIAM DANIEL/NETFLIX

    Mientras tanto, Colin Bridgerton y Penelope Featherington navegan por su faceta de recién casados, y Lady Violet Bridgerton y Lord Marcus Anderson continúan con su coqueteo. El romance y los chismes están a la orden del día.

    Tras el lanzamiento de de sus primeros cuatro episodios, los últimos cuatro debutará el jueves 26 de febrero

    Lee también:

    Más sobre:SeriesBridgertonNetflixShonda RhimesJulia QuinJess BrownellLuke ThompsonYerin HaRuth GemmellSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    Detienen a sujeto que vendía licencias de conducir falsas a metros de la municipalidad de Lo Prado

    Presidente Boric destaca baja del desempleo de mujeres: cifra se ubica en el 8,5%

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Alerta en el Aeropuerto de Santiago ante posible presencia de mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla

    Lo más leído

    1.
    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    2.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    3.
    “Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

    “Buen tributo a su propio legado” y “completamente olvidable”: el debate que deja el último disco de Megadeth

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias
    Chile

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine
    Negocios

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Estado demanda a Minera Montecarlo por “grave daño ambiental” en Puchuncaví

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo
    El Deportivo

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo

    Sabalenka confirma su reinado en Melbourne y se enfrentará a Yelena Rybakina en la final del Abierto de Australia

    Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción
    Cultura y entretención

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton

    La misteriosa mirada del flamenco se estrena en marzo en los cines chilenos

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales
    Mundo

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó