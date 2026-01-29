El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton

Pese al éxito de la primera temporada de Bridgerton, Daphne Bridgerton y Simon Basset abandonaron el centro de la historia y dieron paso a Anthony Bridgerton y Kate Sharma. Ahora, manteniendo la fórmula intacta, la era de Colin Bridgerton y Penelope Featherington llega a su fin: a partir de este jueves 29, con el estreno de la cuarta temporada, quienes se apoderan del protagonismo son el libertino Benedict Bridgerton y la misteriosa Sophie Baek.

Adaptación del tercer libro de la saga Julia Quinn (Te doy mi corazón; en inglés, An offer from a gentleman), el nuevo ciclo de la exitosa serie de Netflix arranca con los preparativos del baile de que dará inició a ese momento del año en que la alta sociedad se reúne en torno a bailes, recepciones y eventos que aseguren los mejores matrimonios. Una responsabilidad que en esta ocasión recae por primera vez en Lady Violet Bridgerton, la matriarca de la familia principal. quien logra la aprobación para organizar un baile de máscaras.

LIAM DANIEL/NETFLIX

La antesala está plagada de nervios producto de que es su debut en ese tipo de instancias y de que su segundo hijo se entretiene con las mujeres (y los hombres) y las fiestas de la gente común. Para aumentar la tensión, se presenta en el lugar la Reina Charlotte, quien está ansiosa por escuchar los chismes que le proporcione Penelope, la verdadera Lady Whistledown.

Lo que viene después está esbozado tanto en el trailer como en la sinopsis del libro: a pesar de su renuencia a enamorarse, durante el baile Benedict queda encantado con una joven enmascarada de vestido plateado. “Es la persona más intrigante con la que he hablado”, le dice mientras comparten un baile privado en una pérgola adornada por flores. Luego, de manera abrupta, el reloj marca la medianoche y la chica huye despavorida, dejándole sólo su guante.

¿Quién es esa mujer que flechó perdidamente al personaje más bohemio y promiscuo de Bridgerton? Se trata de Sophie Baek, la hijastra y sirvienta maltratada de la poderosa familia liderada por Lady Araminta Gun. Viuda dos veces, desea mantener su estatus social y, para ello, busca que al menos una de sus hijas –ambas debutantes– aseguren un buen matrimonio. El audaz actuar de Sophie (una verdadera Cenicienta de la época de la Regencia) pondrá en riesgo ese objetivo.

Benedict, por su parte, se dedica a buscar incansablemente a esa mujer que conoció en el baile de máscaras. En esa labor por localizar a la “Dama de Plata” cuenta con la ayuda de Eloise (Claudia Jessie), otra de las integrantes de los Bridgerton que aún no ha encontrado pareja.

LIAM DANIEL/NETFLIX

En esa dinámica del gato y el ratón, con confusiones y múltiples idas y vueltas, Bridgerton perfila a su nueva pareja protagónica. Una que, más temprano que tarde, terminará compartiendo bajo sus verdaderas identidades.

Según Jess Brownell, showrunner de la producción, Te doy mi corazón fue “el libro más fácil de adaptar”. “Se ajustaba perfectamente a la estructura televisiva de una historia de amor. Hay muchas escenas ricas que nos brindaron un conflicto jugoso y situaciones de alto riesgo. Creo que los fanáticos estarán encantados de ver muchas de las escenas del libro en la serie”, explicó a Entertainment Weekly.

La propia Brownell defendió que, a diferencia de Cenicienta, Sophie no es ninguna damisela en apuros. Según su perspectiva, es “una joven testaruda que intenta decidir su destino y se arma de valor para creer y soñar con una vida mejor que la que tiene actualmente”.

La realizadora también compartió otra clave: si bien todo gira en torno a su nueva dupla, hay espacio para los otros miembros de la familia. “Es una temporada en la que intentamos asegurarnos de que todos los hermanos se sientan presentes de alguna manera y lo más presentes posible en la historia de amor principal”, apuntó.

LIAM DANIEL/NETFLIX

Una debutante

La actriz australiana Yerin Ha –Sophie en la ficción– vivió un giro inesperado. Tras participar en las series Halo, Duna: La profecía y Los sobrevivientes, se interna en una historia plagada de romance, un género que no pensó que se le presentaría la oportunidad de desarrollar en la pantalla.

“Trabajo bien bajo presión, ya que me motiva a dar el 110%. Pero, obviamente, ser la primera actriz de Asia Oriental, en términos de representación, supone otra presión. Interpretar a una mujer en un romance también supone otra sensación de presión. Quería hacer todo lo posible para dar vida a este personaje, pero después de eso, tuve que centrarme en el trabajo y en mi conexión con Luke para contar la historia más sincera y honesta posible”, declaró la actriz a la revista W Magazine.

Esta temporada es la primera en que la serie aborda la diferencia de clases de manera frontal (de hecho, el primer capítulo comienza mostrando los quehaceres de los sirvientes de los Bridgerton en la cocina de la familia).

“Hay algo en la lucha de clases y la división de clases, y al abrir el universo de Bridgerton al universo del área de servicio, lo hizo más realista. Hay verdaderos intereses sociales en juego”, planteó la intérprete.

LIAM DANIEL/NETFLIX

Mientras tanto, Colin Bridgerton y Penelope Featherington navegan por su faceta de recién casados, y Lady Violet Bridgerton y Lord Marcus Anderson continúan con su coqueteo. El romance y los chismes están a la orden del día.

Tras el lanzamiento de de sus primeros cuatro episodios, los últimos cuatro debutará el jueves 26 de febrero