Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

El actor irlandés Peter Claffey confiesa que al comienzo estaba nervioso. Una reacción atendible, considerando que El caballero de los Siete Reinos es la nueva adición de Game of thrones, una de las franquicias de fantasía más exitosas de nuestro tiempo; sin embargo, esa intranquilidad también podría haber despertado dudas en torno a sus verdaderas competencias para encabezar una serie esperada por millones de espectadores alrededor del mundo.

Para su sorpresa, el guionista Ira Parker y el director Owen Harris no sólo comprendieron esa respuesta, sino que se entusiasmaron con ella y la alentaron. El motivo es que el personaje que interpreta en la producción de HBO, Dunk, es un tipo alto y corpulento, pero torpe y sin los pergaminos suficientes para inspirar respeto entre los señores de las grandes casas de Westeros. De hecho, su nombre es motivo de burlas y su aspecto es comparado con el de un granjero cualquiera.

Fotos: HBO

“Yo me disculpaba constantemente y decía: lo siento, estoy nervioso. Y ellos decían: eso está bien, porque Dunk tiene que ser de ese modo. Así que fue fácil introducir esa atmósfera y ese aura de nerviosismo”, explica a Culto a través de videollamada desde Berlín, donde llegó a promocionar la serie junto al resto del elenco.

Compuesta de seis capítulos –el primero se emite a la medianoche de este domingo 18 en HBO y HBO Max–, lleva a la pantalla las aventuras de Ser Duncan el Alto y a Egg. Uno es un caballero errante y el otro es un niño que se convierte en su fiel escudero, y juntos forman el insólito dúo a través del cual el escritor George R. R. Martin indagó en una cara diferente de su universo, más cerca de las novelas de caballerías que de las feroces maquinaciones políticas y las despiadadas luchas de poder que prevalecen en la saga Canción de hielo y fuego (la base de Game of thrones).

Con el fichaje de Claffey, un exrugbista conocido por roles secundarios en Vikingos: Valhalla y Malas hermanas, el equipo tenía la mitad del trabajo hecho. La otra parte consistía en encontrar al niño que se pondría en la piel de Egg, un personaje con un misterioso pasado que no se amilana ante la presencia de su imponente (pero tosco) compañero.

Steffan Hill

Esa búsqueda los condujo a Dexter Sol Ansell, que tuvo una aparición en la película Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023). La elección no podría haber sido más precisa: la química entre ambos es evidente durante el desarrollo de la serie y durante esta entrevista, complementando sus respuestas con espontaneidad y jugando con el humor en diferentes pasajes.

De modo que, cuando Claffey subraya que quedó asombrado con el oficio de su compañero de nueve años, sus palabras parecen tener sustento: “Mi pareja tiene una hija que tenía ocho años en aquel entonces, por lo que yo quería ser el tipo de persona que ayuda al otro a superar sus dificultades, pero nunca fue así (con Ansell). Al principio siempre me impresionaba mucho ver cómo Dexter tomaba notas y otras cosas desde la perspectiva de un director o un productor. Aprendí mucho de él durante el proceso de actuación”.

“Tenemos una conexión increíble. Salíamos y pasábamos mucho tiempo juntos. En el set, incluso cuando filmábamos e interpretábamos a personajes diferentes, actuábamos como si estuviéramos en la vida real”, indica Ansell. Segundos después, entre risas, su dupla añade: “Íbamos a los arcades, a restaurantes o quizás al cine, y luego eso se convirtió en ir a clubes, pubs y casinos. Salíamos toda la noche por la ciudad”.

Claffey recuerda con especial cariño el momento en el que su personaje por fin usa la armadura descrita en los libros. “Es como volver a la infancia, es como sentirte como un superhéroe o como si estuvieras en El señor de los anillos o algo así. Esa imagen de ti mismo en el espejo, por muy vergonzoso que suene, se te queda grabada. Se te queda grabada y piensas: esto es lo que intentas emular todo el tiempo”, expresa.

Por su parte, Ansell asegura que se compenetró con su papel en el instante mismo en que le quitaron el cabello: “Estaba calvo y, dondequiera que estuviera, me sentía como Egg. Y me sentía como un huevo (en inglés, egg). Me hizo meterme en el personaje, supongo. Me hizo sentir real”.

Como en la vida cotidiana

El hallazgo y compromiso de ambos actores fue la mejor noticia que podría haber recibido Ira Parker. Parte del equipo de escritura del primer ciclo de House of the dragon, opera como cocreador de la ficción junto a George R. R. Martin y se desempeña como showrunner, encargándose de una tarea que podría lucir intimídate para muchos.

Sin embargo, él tiene una perspectiva diferente. “Este trabajo es uno de los más divertidos del mundo”, apunta en entrevista con este medio.

Steffan Hill

“Las mejores series de televisión se centran en los personajes. Eso es lo que seguimos episodio tras episodio, temporada tras temporada. Y creo que Dunk y Egg son dos de los personajes mejor escritos por George y dos de los más insólitos. Esas siempre fueron mis historias favoritas, incluso en la Game of thrones original, las de parejas inusuales como el Perro y Arya, Brienne y Pod, y cualquiera que formara equipo con Tyrion”, detalla.

Ambientada 100 años antes de la serie principal, su ficción se sitúa en un momento en el que los Targaryen aún se sientan en el Trono de Hierro pese a que ya no cuentan con el poderío otorgado por los dragones (extintos hace medio siglo).

En ese contexto, en el que la magia se ha esfumado aparentemente para siempre, Duncan responde al llamado que siente en su corazón y prueba suerte en un torneo en el que están inscritos los principales hombres del reino. Pero, como puede intuir cualquier persona familiarizada con este mundo, las cosas se ponen cuesta arriba, en especial para un hombre que no tuvo como mentor a un caballero particularmente afamado y que no está conectado a ningún linaje.

Parker compara la experiencia que atraviesa Dunk con la de una persona que decidió mentir en su currículum y se ve enfrentada a resolver una tarea para la que no estaba preparada.

Steffan Hill

“Él es un ser humano como tú y yo. Él desea cosas, pero no sabe exactamente cómo conseguir las mejores cosas. Su viaje esta temporada se centrará en si podrá superar las pruebas de la caballería y estar a la altura de las circunstancias. Y no es seguro que pueda lograrlo. Aún no se siente seguro de sí mismo”. Frente a esas adversidades, al menos tendrá a su lado a Egg, una presencia con la que se empieza a amigar con el correr de los capítulos.

Aunque insiste en que su propósito central es que “que la gente pueda simplemente sentarse y disfrutar de Westeros de una forma que conecte con su vida cotidiana”. el guionista reconoce que el tono cambia a medida que la historia progresa.

“La brutalidad y la sangre ya vienen. Si la gente se queda hasta el cuarto o quinto episodio, disfrutará de lo que se espera de una temporada normal de Game of thrones”. promete.

Dexter Sol Ansell, en tanto, cree que lo que más sorprenderá a la audiencia será el humor, un aspecto que era parte del ADN de la serie madre, pero que jamás tuvo el mismo grado de preponderancia. “Creo que les va a encantar”, opina.

Mientras Martin esta semana reveló que se encuentra escribiendo dos historias más sobre Dunk y Egg –que se sumarían a las tres novelas ya publicadas–, el rodaje del segundo ciclo de El caballero de los Siete Reinos ya comenzó y terminará a tiempo para un lanzamiento programado para 2027.

Según cuentan, Ansell ha entrenado y, de acuerdo con el showrunner, “la gente quedará impresionada” con el resultado. “Vamos a ver a Egg entrar un poco en la acción”, adelanta.