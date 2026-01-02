Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

Ya es una certeza que en 2026 volverán Euphoria, The Pitt, Bridgerton, House of the dragon y One piece, y que será el momento de despedir a The Boys, Outlander y Yellowjackets.

Pero ¿cuáles son las historias nuevas que veremos en los próximos meses en las principales plataformas de streaming?

Este es un viaje por adaptaciones literarias, casos de la vida real y nuevas piezas de franquicias de la talla de Game of thrones y Blade Runner.

*Los Testamentos (Disney+)

Tras el final de The handmaid’s tale, llega la serie basada en la novela que Margaret Atwood publicó en 2019, una continuación directa de la historia principal. La producción arranca unos años después y gira en torno a una generación de jóvenes que nunca han conocido nada más que las rígidas estructuras de Gilead. Ann Dowd vuelve a interpretar a la temible tía Lydia y la actriz Chase Infiniti (la revelación de Una batalla tras otra) es parte central del elenco. Debutará en abril en Estados Unidos y en fecha a confirmar en Latinoamérica.

Copyrighted

*Margo Tiene Problemas de Dinero (Apple TV)

Margo Millet (Elle Fanning) es una joven que abandonó sus estudios universitarios y que tiene el sueño de convertirse en escritora. En medio de un momento de crisis, y con un bebé recién nacido, vuelve a establecer contacto con su mamá, una excamarera de Hooter’s (Michelle Pfeiffer), y con su papá, un exluchador profesional (Nick Offerman). También protagonizada por Nicole Kidman, Marcia Gay Harden y Greg Kinnear, es una adaptación de la novela que Rufi Thorpe lanzó con éxito a inicios de 2025. Sus tres primeros episodios estarán disponibles desde el 15 de abril.

*El Caballero de los Siete Reinos (HBO/HBO Max)

Este 19 de enero se lanza el primer episodio del nuevo spin-off de Game of thrones, una producción basada en las novelas cortas en las que el escritor George R.R. Martin aborda la cara más terrenal y lúdica de Westeros. La serie arranca con Ser Duncan (Peter Claffey), un antiguo escudero convertido en caballero tras el fallecimiento de su señor, que forja una improbable amistad con un niño, Egg (Dexter Sol Ansell). Ya ha sido renovada para una segunda temporada, con estreno previsto para 2027.

*Blade Runner 2099 (Prime Video)

Aparte de volver a encarnar a Jules en Euphoria (cuyo tercer ciclo está agendado para abril), Hunter Schafer presentará esta serie que expande la franquicia de ciencia ficción de los 80. Su rol y el de Michelle Yeoh son el eje de la historia, que se desarrollará años después de Blade Runner 2049 (2017). Al igual que ocurrió con esa película, Ridley Scott actúa como productor ejecutivo. Actualmente en postproducción, arribará a la plataforma en algún punto de 2026.

*Half Man (HBO/HBO Max)

Richard Gadd, el cerebro y protagonista de Bebé reno, presenta su nueva creación, una serie para BBC y HBO que aborda la masculinidad y el crecimiento. Sus protagonistas son Ruben (Gadd) y Niall (Jamie Bell), dos hermanos escoceses que rompen años de distanciamiento a las puertas de que se celebre la boda de este último. La historia aborda desde los años 80 hasta la actualidad y sigue “todos los momentos buenos, malos, terribles, divertidos, enfadados y desafiantes” de la relación. Originalmente llamada Lions, se compone de seis capítulos.

*Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Disney+)

Tras lanzar Belleza perfecta en enero, el incombustible Ryan Murphy irrumpirá en febrero con esta serie centrada en el comentado romance entre John F. Kennedy Jr. (Paul Kelly) y Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon). Objeto de una obsesiva cobertura mediática, la pareja se conoció en 1992, contrajo matrimonio en 1996 y alcanzó un fatal desenlace unos años después. La actriz Naomi Watts suma una nueva colaboración con Murphy y se pone en la piel de Jackie Kennedy.

*Serie inspirada en caso Matute Johns (Netflix)

Netflix y Fábula se unen en la realización de una serie sobre uno de los enigmas policiales más recordados de las últimas décadas. Filmada durante la segunda mitad de 2024 en Santiago y Concepción, la producción tiene a Clemente Rodríguez en el rol del joven, a Paulina García como su mamá y a Alfredo Castro como un policía. Según declaró Fernando Guzzoni –quien la dirige junto a Pepa San Martín–, “no sólo se centrará en la historia, investigación y teorías en torno al caso; también retratará la importancia de hacer memoria”. Por ahora no tiene título oficial ni fecha de estreno.

*Linternas (HBO)

Parte del nuevo universo de DC que James Gunn ha empezado a construir en el cine y el streaming, la serie sigue el encuentro entre John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler), el único Linterna Verde que es humano. Mientras investigan un misterioso caso, Jordan le enseña todo lo que implica convertirse en parte del Green Lantern Corps, un grupo cósmico de héroes que utilizan anillos que les otorgan poderes. Uno de sus cerebros es Damon Lindelof, quien en 2019 hizo maravillas con su lectura de Watchmen. Llegará a mediados de 2026.

*Cape Fear (Apple TV)

Llevada al cine en 1962 y en 1991, la novela de John D. MacDonald ahora es foco de una adaptación en formato serie de diez episodios. Javier Bardem interpreta a Max Cady (el rol que antes recayó en Robert De Niro), un asesino que sale de prisión y que se cruza con una pareja de abogados que conoció en su pasado, los felizmente casados ​​Amanda (Amy Adams) y Steve Bowden (Patrick Wilson). La ficción es escrita y dirigida por Nick Antosca (The act) y producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg.

*East of Eden (Netflix)

La actriz británica Florence Pugh se pone en la piel de Cathy Ames y lidera esta miniserie basada en Al este del Edén (1952), la novela en que John Steinbeck narra la historia de dos familias en el periodo comprendido entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. El proyecto tiene un vínculo familiar: es escrita y producida por Zoe Kazan, cuyo abuelo, Elia Kazan, llevó el libro al cine en 1955 con James Dean como protagonista. Esta vez también actúan Christopher Abbott, Mike Faist, Tracy Letts, Martha Plimpton y Ciarán Hinds.

*Spider-Noir (Prime Video)

Prime Video ha cuidado no revelar demasiados detalles sobre la serie centrada en Ben Reilly, el misterioso Spider-Man que apareció en Spider-Man: Un nuevo universo (2018). Ambientada en Nueva York durante los años 30, la historia lo muestra como un investigador privado con mala suerte que se ve obligado a lidiar con su pasado y a enfrentar la idea de ser el único superhéroe de la ciudad. A Nicolas Cage –quien le prestó voz en aquella película– se le suman Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li y Jack Huston. La compañía ya confirmó que cuando se estrene estará disponible tanto en blanco y negro como a color.

*Monster: The Lizzie Borden Story (Netflix)

Odiada y amada, la franquicia Monstruo continúa su expansión en el servicio de streaming. Su cuarta entrega se enfoca en Lizzie Borden, la joven acusada de asesinar brutalmente a su padre y a su madrastra en Massachusetts en 1892. La actriz Ella Beatty encarna a la protagonista, mientras que el británico Charlie Hunnam, quien fue Ed Gein en el tercer ciclo, es el padre de Lizzie, Andrew Borden. A ellos se les unen Rebecca Hall, Vicky Krieps, Billie Lourd, Jessica Barden y Sarah Paulson.

*Malcolm in the Middle: La Vida Sigue Siendo Injusta (Disney+)

En abril debutará el revival de Malcolm in the middle, el retorno de una de las comedias televisivas más queridas de las últimas décadas. La serie de cuatro capítulos trae de vuelta a Linwood Boomer, su creador, y a gran parte del elenco que aún comandan Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek. Malcolm, ahora con novia y una hija, se ve obligado a asistir a la fiesta del 40° aniversario de bodas de sus padres, Hal y Lois, una instancia que inevitablemente termina en caos. Técnicamente no es una apuesta nueva, pero tampoco es la octava temporada.

*Rooster (HBO/HBO Max)

Con fecha de estreno para marzo, esta comedia transcurre al interior de un campus universitario y se centra en la compleja relación de un autor (Steve Carell) con su hija (Charly Clive). Dividida en diez episodios, tiene en su equipo creativo a Bill Lawrence, quien recientemente ha dejado su rúbrica en títulos como Ted Lasso y Terapia sin filtro, series que han revitalizado la cara más luminosa y emotiva del género.

*Elle (Prime Video)

La saga Legalmente rubia por ahora no tendrá una nueva película, pero sí una serie. Con Reese Witherspoon como productora ejecutiva, la ficción se presenta como una precuela que indaga en la adolescencia de Elle Woods (aquí interpretada por Lexi Minetree) y ofrece una inmersión en el camino que la condujo a graduarse en Derecho en Harvard. Debutará en la plataforma a mediados de año.