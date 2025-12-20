SUSCRÍBETE POR $1100
    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    La nueva serie del creador de Breaking Bad –que despide su primera temporada este miércoles 24 en Apple TV– se ha erigido como uno de los hitos televisivos del año que ya termina. Su protagonista detalla a Culto las claves de la historia de ciencia ficción y las lecturas que se desprenden en el mundo de hoy.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Cuando se le pregunta a Rhea Seehorn sobre su primera reacción al leer el guión de la serie Pluribus, responde con espontaneidad: ocupa los términos “bananas” y “bonkers”, usados en el inglés para expresar el desconcierto ante algo que luce irracional.

    El guionista y productor Vince Gilligan (el mismo de Breaking bad) había acomodado un viejo concepto a la medida de la actriz y le estaba ofreciendo interpretar a la protagonista de la historia, Carol, una novelista que es una de las pocas inmunes a un virus que mata a millones –incluida su esposa, Helen– y deja a los sobrevivientes unidos en una “mente colmena”. Esos sobrevivientes, además de saber todo sobre Carol y querer complacerla en todo momento, son susceptibles a las emociones negativas de la autora. Es decir, un ataque de ira podría reducir severamente a la ya mermada población mundial.

    Fotos: Apple TV Copyrighted

    Seehorn conocía la pluma de Gilligan –trabajaron juntos durante las seis temporadas de Better call Saul, donde encarnó a Kim Wexler– y aceptó con gusto el reto de ponerse en la piel de esta heroína reticente. Le generó confianza reconocer de inmediato su rúbrica en el texto.

    “Hay una cualidad novelesca en la forma en que está escrito el guión, que la experimentas. Hay un tono intrínseco en el guión. Hay elementos visuales, y es una experiencia increíble. Te quedas sin aliento después de leerlo. Pero también pensé: espera, ¿eso fue gracioso? Me pareció gracioso. Me reí a carcajadas”, señala en conversación con Culto.

    En efecto, aunque tenga un inicio digno de historia apocalíptica, Pluribus posee altas dosis de humor. Como ha quedado demostrado a lo largo de su primer ciclo (el episodio final llega este miércoles 24 a Apple TV y ya fue renovada para una segunda temporada), esa particularidad se sustenta principalmente en las chispas que saltan entre las dos fuerzas que están en juego: por un lado, la confusión y hartazgo de Carol; por el otro, la complacencia de la humanidad infectada.

    Copyrighted

    Ese rasgo de comedia descansa principalmente en el guión y, en segundo lugar, en sus actuaciones. Karolina Wydra –quien encarna a Zosia, la contraparte de Carol, seleccionada por su parecido con la protagonista de su saga literaria– explica: “Creo que lo más difícil fue no poder seguir el mismo viaje emocional con Rhea. Es decir, actuar es actuar y reaccionar ante lo que le pase a la otra persona (...) Pero cuando ella me está gritando en la cara, llorando o haciendo esas cosas, no puedo responderle. Eso fue muy difícil”.

    Aunque sea una figura pública (de hecho, acaba de terminar una gira promocional), Carol cuida su privacidad con absoluto recelo. Para su mala fortuna, ahora todos los detalles de su vida –los buenos, los malos, los secretos–, así como los de su fallecida esposa, están en manos de esta colmena que intenta mantenerla feliz a toda costa.

    “Vince me hablaba de eso constantemente en el set, de lo mucho que eso le molesta a Carol”, indica Seehorn, quien confiesa no saber cómo reaccionaría si estuviera en los zapatos de su personaje.

    Copyrighted

    “Carol era intensamente reservada. Algunas razones vienen del interior, otras –o al menos eso cree ella– vienen del exterior. Pero ahora estas personas tienen todos los recuerdos de Helen, así como todos los recuerdos de cualquiera que haya hablado conmigo, haya estado conmigo o haya estado cerca de mí. Y Vince a veces me recordaba que Carol piensa en esas cosas, a veces en lo más profundo de su desesperación o su ira, durante sus conversaciones con Zosia. Yo me paralizaría porque, Dios mío, todos hemos hecho cosas horribles y vergonzosas en la vida y lo hemos arruinado por completo”.

    Ciencia ficción en clave Gilligan

    Vince Gilligan trabajó durante varios años en la cocina de Los archivos secretos X, una institución que dejó una gran huella en los televidentes en los 90. Pero con Pluribus ha demostrado no estar interesado en hacer un refrito ni de aquella serie ni de sus referentes más directos. El creador parece mucho más enfocado en hacer un retrato de personaje que serpentea por diversos géneros y tiene múltiples puntos de contacto con el mundo de hoy.

    Aunque fue parte de un capítulo del revival de La dimensión desconocida y se declara fanática de Un mundo feliz, Rhea Seehorn se mantuvo lejos del estudio de la ciencia ficción como género. Una decisión que tomó por iniciativa propia, pero también por sugerencia del realizador.

    “Tuve el placer de interpretar a alguien que no tiene ni idea de lo que está pasando, así que no tenía por qué hacerlo (...) Lo que él necesitaba de mí era que la interpretara como una persona normal que intentaba funcionar en este mundo que se ha vuelto de ciencia ficción”, apunta.

    Copyrighted

    ¿Qué es lo que en verdad está intentando representar Gilligan con su nueva producción? La actriz no tiene una respuesta precisa y justamente piensa que esa es una de sus gracias. “Una de las cosas que Vince hace muy bien en todas sus series, pero en este casi de forma magnificada, es que sabe que la gente la verá y tendrá preguntas sobre el mundo actual, porque ese es el mundo en el que la vemos ahora mismo. Pero él no escribe temas ni tópicos (...) Él escribe sobre la naturaleza humana y eso está provocando que la gente se acerque a ese arte desde donde sea que vivan en ese momento, ya sea que les preocupe el mundo en el que vivimos ahora debido a la política, la religión, la IA, la individualidad, la humanidad, la plaga de la depresión, la búsqueda de la felicidad o la búsqueda de la libertad”, sostiene.

    Desde su perspectiva, Pluribus “nos invita a hacernos estas preguntas sobre la humanidad: ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué significa estar contento? ¿Qué significa la libertad para ti?”.

    Karolina Wydra admite que esas mismas interrogantes se filtraron en las conversaciones que mantuvieron junto a los otros actores en el set. Y confía en que un efecto similar se genere en el público.

    Copyrighted

    “(En general) vemos series y luego nos desconectamos, ¿verdad? Nos embarcamos en el viaje y pensamos: ok, eso estuvo bien. Pero esta (Pluribus) realmente te hace sentarte, conversar y pensar: oye, ¿qué tal esto? ¿Qué tal aquello? ¿Y qué opinas de esto y de aquello?. Y es tan brillante que logre eso hacer eso”, plantea.

    Por lo pronto, Seehorn confiesa que la realización de la serie provocó que haya incorporado algo útil para su día a día. “No soy alguien que critique las cosas en la vida real, pero me dio para pensar. Si bien vengo de un lugar de gratitud, pasé mucho tiempo castigándome por mis fallas. Me detuve a pensar en que que tal vez te pierdes un momento de alegría debido a eso. Eso es algo en lo que estoy pensando ahora mismo”.

