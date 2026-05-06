Steinert presenta proyecto de “Ley Sin Escape”: permite juicio oral sin la presencia del imputado

En la sesión de este martes de la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra del ramo, Trinidad Steinert, presentó el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para permitir la realización de un juicio oral y la dictación de sentencia aun cuando el acusado de un delito no esté presente.

Esto, ya que -recordó la secretaria de Estado- actualmente existen 77.500 procesos penales con orden de detención pendiente debido a la no comparecencia, por lo que la esta nueva Ley de Juicio Oral en Ausencia, también conocida como “Ley Sin Escape”, busca terminar con la impunidad y agilizar el atochamiento de juicios orales.

En la ocasión, la titular de Seguridad Pública explicó que, de ese total, “47.546 corresponden a procedimientos simplificados, y 8.501 se encuentran en sobreseimiento temporal, lo que significa, en la práctica, causas sin resolución, sin absolución, sin nada”.

En este contexto, precisó que “el 62% de las órdenes de detención de imputados declarados rebeldes corresponde a delitos de mediana gravedad: lesiones, conducción en estado de ebriedad, robos. Es decir, los delitos que afectan al ciudadano común todos los días”.

En la comisión, la ministra Steinert indicó que estos números “nos están diciendo que la puerta giratoria no es un mito. La puerta giratoria está casi consagrada en nuestra ley, ya que el Código Procesal Penal obliga al tribunal a dictar sobreseimiento temporal cuando un acusado declarado rebelde no comparece. El sistema premia al que se esconde. Quien comparece es juzgado. Quien se esconde gana tiempo. Y muchas veces, ese tiempo termina en prescripción, en impunidad, en libertad sin haber respondido jamás ante un tribunal”.

En tanto, tras la cita fue requerida por cómo el gobierno hará frente a niveles de violencia como la registrada la noche del lunes en la comuna de Providencia, cuando un conductor resultó baleado con una subametralladora UZI al resistirse al robo de su vehículo en plena vía pública.

Al respecto, contestó que “uno de los ejes principales del Ministerio de Seguridad y de la estrategia es estar en terreno, además de la parte legislativa y además hacer más eficiente y eficaz a la policía. Tenemos un proyecto para que Carabineros se vea fortalecido, la Policía de Investigaciones (PDI) también”, indicó.