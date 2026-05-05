Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

El 16° Festival Cine de Mujeres, FEMCINE, ofrecerá un foco dedicado a la destacada cineasta española Icíar Bollaín, una de las voces más relevantes del cine europeo contemporáneo, cuya filmografía ha explorado con profundidad temas sociales, políticos y de género.

El certamen se desarrollará entre el 5 y el 10 de mayo en Santiago, consolidándose como uno de los principales espacios de exhibición y reflexión en torno al cine realizado por mujeres en América Latina. Es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Una mirada cinematográfica comprometida

Directora, guionista y también actriz en sus inicios, Icíar Bollaín comenzó su vínculo con el cine a temprana edad, participando en producciones que marcaron el panorama del cine español. Con el tiempo, su interés se amplió hacia la realización, desarrollando una obra autoral caracterizada por su sensibilidad social y su atención a historias atravesadas por conflictos éticos, desigualdades y luchas individuales.

A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos tanto desde la dirección como desde la producción, consolidando un cine que entiende la pantalla como una herramienta de transformación y reflexión colectiva. Su trabajo también ha estado vinculado a iniciativas que promueven la participación de mujeres en la industria audiovisual, reafirmando su compromiso con una cultura más equitativa.

Relatos que cruzan lo íntimo y lo político

El foco en FEMCINE 16 incluirá una selección de cuatro de sus películas más representativas. “El olivo” (2016) sigue a Alma (Anna Castillo, ganadora del Goya por este papel), una joven decidida a recuperar el árbol milenario que su familia vendió, emprendiendo un viaje que conecta memoria, identidad y afectos en el contexto de la crisis económica.

En “Mataharis” (2007), tres mujeres detectives equilibran su vida laboral con la doméstica, enfrentándose no solo a los secretos que investigan, sino también a las verdades incómodas de sus propias relaciones.

Por su parte, “Soy Nevenka” (2024) reconstruye el caso real de Nevenka Fernández, quien en el año 2000 denunció por acoso sexual y laboral a un influyente alcalde en España, en una historia que anticipa debates actuales sobre violencia de género y abuso de poder.

Finalmente, “También la lluvia” (2010) sitúa su relato en Bolivia durante la llamada Guerra del Agua, donde el rodaje de una película sobre la conquista de América se entrelaza con un conflicto social contemporáneo, revelando tensiones históricas que persisten hasta hoy. La protagonizan Gael García y Luis Tosar.

Con este foco, FEMCINE no solo celebra la trayectoria de Icíar Bollaín, sino que también invita a revisitar una obra que dialoga con urgencias sociales y humanas desde una perspectiva crítica y profundamente cinematográfica.

SEDES Y ENTRADAS

Sala K (📍Marín 321) $3.000 general / $2.000 estudiante y 3era edad

CCC (📍Raulí 571) $2.000

Cineteca Nacional (📍Plaza de la Ciudadanía 26) Entrada Liberada

Sala Cine UC (📍Av. Libertador Bernardo O`Higgins 390) Entrada Liberada

Sala de Cine Ñuñoa (📍Irarrázaval 4055) Entrada Liberada

Centro Cultural de España (📍Providencia 927, Providencia) Solo se realizan actividades. Entrada Liberada