Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años

Arsenal regresa a la final de la Champions League después de una larga espera. El equipo más popular de Londres venció por 1-0 a Atlético de Madrid en Gran Bretaña, suficiente para sumar un 2-1 en el agregado (empataron 1-1 en España), alzarse como el primer finalista del torneo en la presente temporada y buscar la primera corona de su historia.

Pero el equipo británico estaba dispuesto a saldar una larga deuda. Hace exactos 20 años, los Gunners alcanzaron su única final en este torneo después de eliminar al Villarreal de Manuel Pellegrini, definición en la que cayeron ante Barcelona.

Recuerdo vivo para un proyecto con autonomía propia. Una escuadra protagonista que se adueñó de la pelota e intento empujar a los españoles contra su arco.

Pero la ordenada resistencia de los dirigidos de Diego Simeone dejaba muy pocos espacios en el fondo. Un equipo ordenado, que defiende de manera escalonada, en bloques compactos con una alta efectividad en campo contrario, gracias a la velocidad y la entrega de sus jugadores.

En ese contexto, fue la visita la que se aproximó con mayor peligro. A los 8 minutos, un desborde de un sacrificado Antoine Griezmann en la derecha terminó en un remate de Julián Álvarez. Instantes más tarde, el mismo atacante francés obligó a una gran reacción del arquero David Raya para bloquear un centro cruzado.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el local se sentía más cómodo en el partido. Un largo disparo de Gabriel Magalhaes y un centro de Myles Lewis-Skelly que se pasó por el área rojiblanca fueron los avisos de este giro en la dinámica del duelo.

La intensidad de los isleños complicaba más a los forasteros. Tanto que, muy cerca del descanso, encontraron los espacios para derribar el prolijo armado del Cholo. Jugada que comenzó con una corrida al espacio del sueco Viktor Gyökeres y continuó con un disparo cruzado del belga Leandro Trossard, un remate que el golero Jan Oblak dejó la pelota suelta en chica área y Bukayo Saka convirtió en el 1-0 con toque preciso.

Por el título

Pero el Atlético no estaba dispuesto a marcharse con las manos vacías de Londres. Antes de los 5 minutos del tiempo complementario, ya había puesto de cabeza a la zaga londinense. Esta vez fue Giuliano Simeone el que llevó el peligro, el argentino eludió a Raya y perdió en la refriega con el defenso Gabriel Magalhaes, antes del remate.

Instantes más tarde, Griezmann volvió a superar su marca y su remate fue repelido de emergencia por Raya, jugada que devolvió el balón al francés, quien fue derribado por Riccardo Calafiori, posible penal que no fue advertido por el árbitro alemán Daniel Siebert.

Osadía que dejaba a los hispanos expuestos al juego directo de los londinenses. De esa manera, Gyökeres estuvo muy cerca de aumentar las cifras. El escandinavo recibió de primera el centro de Piero Hincapié, pero su definición de primera se fue sobre el arco, a los 66’.

Los minutos finales marcaron la diferencia entre ambos equipos, lapso en el que los británicos estuvieron en control la mayor parte del tiempo frente a un Atlético que no encontró las armas para buscar su primera estrella en la competición más codiciada por los clubes europeos.