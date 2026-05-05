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    Jhojan Valencia anticipa el duelo clave de la UC ante Cruzeiro: “Sabemos que estamos haciendo historia”

    El volante aborda el enfrentamiento del cuadro estudiantil por la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Jhojan Valencia anticipa el duelo clave de la UC ante Cruzeiro: “Sabemos que estamos haciendo historia”. CESAR MUNOZ/API/PHOTOSPORT

    Jhojan Valencia anticipó el partido que Universidad Católica disputará ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. La UC llega como líder del Grupo D y una victoria los dejaría bien aspectados de cara a la recta final. El mediocampista señaló que el plantel está preparado para el desafío. “Sabemos que estamos haciendo historia con el club. No ha sido nada fácil tampoco lo que hemos logrado, esto se viene haciendo por un gran trabajo en el grupo. Sabemos lo que vamos a afrontar mañana, lo que se viene después, estamos preparados para eso, tanto físico como mentalmente”, afirmó.

    Sobre el rendimiento colectivo, Valencia indicó que el alza no responde solo al mediocampo. “Siento que es un trabajo de todo el equipo, que hemos venido subiendo niveles individuales y eso se ve en lo grupal. El trabajo con el profe (Daniel Garnero) día a día, el trabajo con todo el equipo ha sido increíble porque nos hemos mentalizado en que estamos para conseguir cosas muy grandes”, dijo.

    En relación a la irregularidad mostrada en la temporada, el colombiano reconoció que es un tema trabajado internamente. “Somos conscientes de que tener una seguidilla de partidos importantes ganando y venir al torneo local u otros torneos y perder o empatar de la forma que hicimos deja un sinsabor. Eso es lo que hablamos acá dentro de nosotros, que tenemos que mantener esa mejoría siempre, en vez de ir para abajo, irlo subiendo, porque así se hacen los equipos grandes”, enfatizó.

    Valencia en un partido de la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    A nivel personal, Valencia abordó su rendimiento en la temporada. “El año pasado terminé a muy buen nivel, este año creo que empecé un poco errado, impreciso, pero me apoyaron mis compañeros, el equipo y el cuerpo técnico. Soy un jugador al que le gusta trabajar para mejorar mis falencias y tengo la fortuna de que me han dado esa confianza de varios partidos, lo que me ha permitido seguir creciendo”, comentó.

    Respecto a la carga de partidos, el jugador valoró la profundidad del plantel. “Afortunadamente este año tenemos un grupo más extenso, donde podemos utilizar a cada uno de los compañeros que va a responder siempre de la mejor manera. También tuvimos una pretemporada muy buena, que ha sido como ese combustible para todos estos partidos que sabíamos que se venían”, dijo.

    Sobre el contexto del grupo de la Copa Libertadores, aseguró que el equipo está enfocado en su propio rendimiento. “Es un plus saber otros resultados, pero estamos enfocados en nosotros, en hacer nuestro trabajo, en salir a ganar este partido, sabiendo que ellos también vienen con una necesidad muy grande. Va a ser un partido de búsqueda de resultados. Ellos quieren ganar, nosotros también”, remarcó.

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