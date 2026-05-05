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    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    “Quienes reivindican a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”, señaló la mandataria mexicana por el homenaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid que sacude la política de Ciudad de México.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

    La presidenta Claudia Sheinbaum aludió, sin mencionarla, a la derechista española Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que el lunes, durante su visita de 10 días a México, reivindicó la Conquista y la figura de Hernán Cortés, un tema espinoso cultural y políticamente, que ha llegado a poner en jaque las relaciones bilaterales con España, según destaca el diario El País.

    “A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinado a la derrota; (…) a quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, les decimos: están destinados a la derrota”, afirmó Sheinbaum en un discurso frente a miles de soldados.

    La ceremonia, en la ciudad de Puebla, estaba cargada de enorme simbolismo en un momento en que la discusión en torno a la soberanía de México está en boga en la esfera pública. No solo por la visita de Díaz Ayuso, tomada por el oficialismo como un acto de provocación, sino también por las presiones que ha ejercido Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, apunta El País.

    En un movimiento sin precedentes, señala el periódico, la Administración de Donald Trump ha puesto en la mira al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios y exfuncionarios por sus presuntos nexos con el narco. El gobierno de Sheinbaum ha señalado que la acusación no está acompañada de pruebas como para capturar y entregar al mandatario, que milita en el partido oficialista, Morena, y que ya se ha separado del cargo para facilitar las investigaciones desde México.

    La presidenta de Madrid protagonizó el lunes un acto a favor del conquistador español con la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, del conservador PAN.

    Díaz Ayuso defendió los “cinco siglos de mestizaje” entre España y México, caracterizados por la “esperanza, la alegría y las alianzas” frente a los “discursos del odio que dividen”, y pidió que “la libertad nunca tenga que pedir perdón por ser libertad”.

    “El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría. Ante los discursos del odio, que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas tenemos que buscar las maneras de poder hablar en libertad”, afirmó.

    “El homenaje de Isabel Díaz Ayuso a Hernán Cortés sacude la política de Ciudad de México”, tituló El País.

    Muestra de ello, es que con apenas una hora de antelación al evento, la Arquidiócesis se desmarcó del homenaje a Hernán Cortés, previsto inicialmente en la catedral. “La Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos”, expresaron los responsables eclesiásticos en un comunicado.

    En tanto, el grupo parlamentario de Morena en la capital se lanzó contra la madrileña, a la que tildó de “fascista” y de ser “la heredera de la Falange española”.

    Críticas desde España

    Desde España, Sumar y Podemos acusaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid de tratar de “dinamitar” las relaciones entre España y México con su “infame” agenda de actos al país iberoamericano.

    Al respecto, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, criticó a través de la red social X que Ayuso “se ha propuesto dinamitar las relaciones entre México y España y no va a parar hasta conseguirlo”.

    “Y lo peor es que este ‘viajecito’ lo hemos pagado todas las madrileñas y madrileños. Aquí es donde van nuestros impuestos, por si alguien se lo pregunta”, exclamó en su mensaje.

    Mientras, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, recriminó que la presidenta madrileña “continúa su periplo vacacional” en México “pagado por los madrileños” ensalzando a “Hernán Cortes” e “insultando a los mexicanos”.

    En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, exigió a Díaz Ayuso que deje de hablar “en nombre” de los españoles para “insultar a los mexicanos”. “Que deje de hablar en nuestro nombre, porque las cosas que está diciendo en México por esa boca no nos representan a ninguno”, lanzó Espinar en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

    Más sobre:MéxicoEspañaSheinbaumDíaz AyusoHernán CortésPSOEPodemosSumarMundo

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