Ya está disponible la segunda temporada de “Margarita” de Cris Morena en HBO Max

Tras el estreno de su primera temporada en septiembre del 2024, MARGARITA se consolidó como una de las producciones más relevantes del catálogo de HBO Max, reforzando su propuesta de contenido infanto juvenil y de producciones locales argentinas. Creada por Cris Morena, ícono de la producción de contenidos juveniles en Argentina y la región, la serie continúa expandiendo su universo con una segunda temporada que apuesta a una narrativa de mayor escala.

La nueva entrega retoma la historia de Margarita que, junto a Fach y un grupo de nuevos aliados, lucharán por desenmascarar a Delfina. El relato profundiza los vínculos, los conflictos y las tensiones emocionales de cada personaje, combinando romance, aventura y magia. Con una propuesta de gran escala, la serie continúa expandiendo su universo y desarrollando nuevas tramas.

Como en toda producción de Cris Morena, la música ocupa un lugar central. La segunda temporada suma nuevas canciones originales tales como “Sin permiso” y “Yo digo magia”, y reversiones de canciones de otras tiras de la productora, como “Chusma Chisme” y “Penitas”, que acompañan la evolución de la historia.

El elenco está encabezado por Mora Bianchi e Isabel Macedo, junto a Franco Yan, Toti Spangenberg, Mateo Belmonte, Lola Abraldes, Mery del Cerro, Julia Calvo y Rafael Ferro, entre otros. En esta nueva temporada, la serie suma además nuevos talentos como Benicio Gravier, Michelle Masson, Benjamín Alfonso, Abril Schappeau, Felipe Bou Abdo y Miqueas Tabor, ampliando el universo de personajes de esta segunda entrega.

Desde su lanzamiento, MARGARITA logró construir una fuerte conexión con su audiencia, consolidando una comunidad de fans activa en distintos países de la región. Con el estreno de su segunda temporada, continúa ampliando su fandom a través de HBO Max.

La primera temporada, Margarita: Acústico y Margarita: El Musical se encuentran disponibles en HBO Max.